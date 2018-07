El vídeo del niño-diva que está revolucionando la red

Nadie podía imaginar lo que ocurrió mientras la reportera Patranya Bhoolsuwan se encontraba en Las Vegas para informar sobre la apertura del centro comercial Downtown Summerlin.

A las puertas del centro comercial y con un montón de niños gritando y saltando detrás, la periodista fue completamente eclipsada por uno de ellos, que para nada tenía actitud infantil.

De repente un niño empezó a bailar cual popstar se tratase acaparando todo el protagonismo y convirtiéndose en pocos días en todo un fenómeno en la red.

¡Qué tiemblen Britney y Beyoncé! ¡El niño-diva ha llegado!

Apparently this kid was trying to steal my spotlight...and he succeeded. #Fierce #DowntownSummerlin #8NN http://t.co/DbCbJM9Dar.