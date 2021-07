El vídeo de la romántica pedida de mano de Marcos Llorente a su novia la influencer Patricia Noarbe

¡No pudo más que decir que sí! Marcos Llorente sorprendió a su novia —la influencer Patricia Noarbe— con una romántica pedida de mano en el estadio Wanda Metropolitano. Para ello, el futbolista pidió a su chica que le acompañara al estadio para una entrevista en la que iba a hacer un repaso de la temporada, cuando lo que tenía preparado era una sorpresa inolvidable.

El vídeo comienza con una entrevista a Marcos Llorente sobre temas relacionados con el fútbol y cómo su pareja le ha ayudado y apoyado en esta temporada. De repente, en el videomarcador del estadio empezaron a visualizarse imágenes de su relación, unos recuerdos que hicieron que la influencer se echara a llorar de emoción.

Según acaba el vídeo, Marcos Llorente se arrodilla y saca el anillo para pedirle a Paddy —como se conoce en las redes sociales a la joven influencer— que se casara con él. Ante semejante despliegue, Patricia solo puede asentir para ceptar la proposición de su chico.

Después, subió las imágenes a sus redes sociales añadiendo el comentario: "Marcos me dijo que el día que me pidiese matrimonio iba a ser el día más feliz de mi vida, y ese día fue ayer. Yo se supone que iba a un pequeño homenaje para Marcos en el Wanda y acabé viviendo algo tan especial que todavía no me puedo ni creer, con la persona más increíble que he conocido nunca".

De esta forma, la pareja da un paso más en su relación. Marcos y Patricia llevan años de relación sentimental y ahora pasarán por el altar para sellar su amor y formar una familia juntos.