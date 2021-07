Wentworth Miller, de 'Prison Break', revela que es autista

Como casi todos los comunicados que hacen los artistas y personalidades en el siglo XXI, Wentworth Miller ha elegido su cuenta de Instagram para contar cuál es la enfermedad que le diagnosticaron hace un año. "Ser autista es fundamental para quien soy", ha dicho el actor, conocido por participar en la serie de gran éxito Prison Break.

El intérprete, de 49 años, reveló que le diagnosticaron autismo hace tan solo un año, cuando ya estaba sumergido en la edad adulta, algo poco común teniendo en cuenta que este trastorno suele identificarse a edades tempranas, durante la infancia. "Esto no es algo que cambiaría... Ser autista de inmediato es fundamental para lo que soy y he logrado", señalaba.

"Este otoño se cumple un año desde que recibí mi diagnóstico informal de autismo, precedido por un autodiagnóstico y seguido por un diagnóstico formal. Fue un proceso largo y defectuoso que necesitaba actualizar. Soy un hombre de mediana edad. No un niño de 5 años", añadió en la publicación, que no tiene imagen, solo un fondo de color blanco y el texto.

"Fue un shock pero no una sorpresa"

Miller señaló que conocer que padecía ese trastorno no le pilló por sorpresa pero asegura que todavía continúa formándose y leyendo mucho sobre el tema. Además, habló de las dificultades que pueden atravesar muchas familias a la hora de tener un diagnóstico en Estados Unidos, donde los seguros de salud tienen precios prohibitivos. "El acceso a un diagnóstico es un privilegio que muchos no disfrutan", dijo antes de admitir que su diagnóstico fue "un shock", pero "no una sorpresa".

El actor recalcó que no quiere convertirse en un ejemplo a seguir, sino que solo comparte su propia experiencia. "No sé lo suficiente sobre el autismo. (Hay mucho que saber)", escribió. "En este momento, mi trabajo parece evolucionar mi comprensión. Reexaminando 5 décadas de experiencia vivida a través de una nueva lente", añadía.

"Mientras tanto, no quiero correr el riesgo de ser de repente una voz fuerte y mal informada en la sala. La comunidad #autista (esto sí lo sé) ha sido históricamente discutida. No deseo hacer más daño. Solo levantar la mano y decir: 'Estoy aquí. He estado (sin darme cuenta)", matizó.

Para terminar, Wentworth Miller habló de las cuentas de TikTok e Instagram que comparten "contenido reflexivo e inspirador" sobre este trastorno, algo que según él ayuda a "combatir el estigma". "Estos creadores (algunos bastante jóvenes) hablan de los temas relevantes con más conocimiento y fluidez que yo", escribió. "(Ellos también me han estado educando)".

Miller terminó su mensaje agradeciendo a aquellos que "consciente o inconscientemente" le otorgaron el espacio que necesitaba a lo largo de los años y le permitieron "moverse por el mundo de una manera que tenía sentido para mí, lo tuviera o no para ellos".

Qué es el trastorno del espectro autista

Los trastornos del espectro autista (TEA) son una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. A menudo, no hay indicios en el aspecto de las personas con TEA que los diferencien de otras personas, pero es posible que quienes tienen un TEA se comuniquen, interactúen, se comporten y aprendan de maneras distintas a otras personas.