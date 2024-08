Ed Westwick, Chuck Bass en 'Gossip Girl', se casa en una nostálgica boda

No es con Blair

Un enlace inesperado ha dejado sorprendidos tanto a seguidores de la moda como a los fans de la serie Gossip Girl. Y es que Ed Westwick Chuck Bass en la ficción, y la actriz y modelo británica Amy Jackson se han casado en una ceremonia íntima en la deslumbrante Costa Amalfitana.

Esta unión ha desatado la nostalgia de todos los seguidores de la mítica serie adolescente de los 2000, donde el actor que ahora ha pasado por el altar era uno de los personajes más queridos e idealizados.

El intérprete se ha convertido así en el cuarto protagonista principal de Gossip Girl en casarse, después de Blake Lively con Ryan Reynolds, Leighton Meester junto a Adam Brody y Penn Badgley con Domino Kike.

El evento, celebrado en un exclusivo resort, ha reunido a amigos y familiares de la pareja en un entorno que capturó la esencia del lujo y la elegancia. La ceremonia, al atardecer, ha ofrecido una vista espectacular de la costa italiana, con un ambiente romántico que fue testigo de tres días en los que el amor y el mar han sido los protagonistas.

La pareja, que ha mantenido un perfil bajo sobre su relación, intercambió votos en una ceremonia que fue tan privada como glamurosa. Entre los asistentes se encontraban amigos cercanos de la industria del entretenimiento y la moda, como su compañera de reparto, Kelly Rutherford, a quien quizás recuerdes más como Lily van der Woodsen, su personaje en la afamada serie.

La estadounidense le ha dedicado un emotivo discurso durante uno de los momentos de la boda. "Me siento bendecida por tu amistad, por tener la oportunidad de trabajar contigo. Es un regalo verte crecer y enamorarte. Eres un hombre increíble", ha dicho la actriz en un vídeo publicado en redes sociales.

¿Cómo se conocieron Ed Westwick y Amy Jackson?

Jackson y Westwick se conocieron en un evento de Aston Martin en 2021, cuando él le preguntó si quería ir en una cita con sus respectivos perritos. “Supo cómo ganarme desde el inicio, café y perros”, dijo Amy en una entrevista.

Pero su relación no fue pública hasta julio de 2022, cuando hicieron su debut como pareja en la alfombra roja de los National Film Awards. A partir de entonces han dado rienda suelta a su amor, publicando fotografías en redes sociales y compartiendo su romance con todos sus seguidores.

Amy estuvo comprometida con el empresario George Panayiotou, con quien tuvo un hijo (Andreas) Tenían planes de caminar al altar en 2020, pero la pandemia lo impidió y tiempo después borraron todas sus publicaciones y con ello finalizó su relación.

En 2009, Jackson ganó el título de Miss Teen World en Estados Unidos y con tan solo 15 años comenzó su carrera como modelo. Desde entonces ha trabajado con diseñadores como Hugo Boss, Carolina Herrera, JW Anderson, Bvlgari y Cartier.

Los vestidos de novia de Amy Jackson

La celebración comenzó con una recepción, en la que se pudo ver a los presentes disfrutar de la gastronomía de la región. Para la primera noche, la novia eligió un vestido de corte romántico, una combinación de encaje y satén, que se ajustaba perfectamente a su figura y como accesorio una diadema en el pelo.

Para el segundo día, los invitados pudieron disfrutar de un crucero por Amalfi, un día inspirado en la época de los años 60. De ahí su elección del vestido que Jackson eligió. El primero, con escote en barco y con corsé ajustado, de Vivienne Westwood, y para la noche, un vestido atado al cuello.

El escenario que ha presenciado el Sí quiero de las estrellas, ha sido el Castillo de la Rocca Cilento, un lugar de cuento de hadas rodeado de naturaleza y mar. De nuevo, la actriz apostó por dos vestidos. El primero, para el enlace, ha sido un vestido de seda con escote palabra de honor, donde el velo tomo el papel protagonista.

Si eras fan de Gossip Girl, seguramente soñabas con ver a Chuck y Blair casarse en la vida real, pero no ha podido ser. No obstante, no han tardado las comparaciones de los novios con las imágenes de ambos personajes en la serie.