Xuso Jones se sincera sobre su mala experiencia en 'MasterChef Celebrity': "No me tiréis de la lengua..."

Desde que se conoció la noticia de la muerte de Verónica Forqué, han sido muchas las personas que han criticado el trato humillante que se le dio a la actriz dentro de Masterchef Celebrity. El talent show culinario lleva meses en la cuerda floja ante los numerosos ataques que ha recibido de su audiencia y ahora son algunos de los exconcursantes los que se han sumado a estas críticas.

De hecho, el cantante Xuso Jones, que participó en la tercera edición del programa, también se ha sincerado sobre la mala experiencia que vivió siendo concursante. El murciano fue el segundo expulsado de la edición, hace ya casi cuatro años, y ha explicado que, durante su participación, siempre hubo cosas que no le cuadraron en la grabación del programa.

Su mala experiencia en Masterchef

Lo ha hecho en el podcast Los reyes del palique, presentado por Uy Albert y Fizpireta, donde se ha desahogado sobre estos pensamientos: "Yo cocino un montón, pero en 'MasterChef Celebrity' no aprendes de cocina. Digamos que no se aprende mucho en 'MasterChef'", decía Jones, contestando al audio de un seguidor que le pedía consejos para hacer un bizcocho en condiciones.

Ante la pregunta de Albert de cómo se apañaban para aprender a cocinar, el cantante ha explicado que allí "cada uno se busca las castañas por su cuenta": "Una vez dentro del programa, dan una clase de 35 minutos de lo que puede salir al día siguiente en una prueba. No me tiréis de la lengua mucho...", decía el murciano.

"¿Qué te perturba de esa experiencia?", preguntaba de nuevo Albert, ante lo que el artista no dudaba en contestar: "Todo. Tampoco hay que criminalizar nada, pero iba con unas expectativas del programa, de entretenimiento, como superblanco y ni mucho menos. Perdí 7 kilos en 10 días, de ver cosas que no te cuadran, de ver cosas mientras estás grabando...", añadía el cantante.

Polémicas generadas

De esta manera, el cantante denunciaba que desde el programa parecían querer generar polémica donde no la había para mantener a la audiencia: "Para que un programa de entretenimiento entretenga en casa, tienen que pasar cositas que el espectador no se imagina fuera de cámaras, rollo crear polémicas, crear platos. Cositas de las que no te avisan. Respeto un montón el programa y me parece un programón, pero sí que es verdad que mi experiencia fue una puta mierda", confesaba Xuso Jones.

El cantante se ha mostrado absolutamente decepcionado con la producción del programa y ha relatado uno de los peores momentos que vivió: "Por ejemplo, una señora me dice que me prepare muy bien, para al día siguiente llegar y ver cómo me están echando no sé qué en el plato sin yo darme cuenta o cambiándome los platos de sitio, para que venga una persona y me grite: '¿Dónde están los platos?'. Y yo saber al 200% que los platos los había dejado ahí", desvelaba el de 32 años.

"Cuando termina el programa, te quedas pensando: 'Hostia, ¿qué me han hecho en directo'?", explicaba. "Y no puedes decir nada, ¿qué vas a decir?", concluía Xuso Jones.