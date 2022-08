Borja Escalona lanza una clara amenaza tras su polémica: "Voy a volver a hacer las cosas que hacía, pero peor"

No ha sido la primera jugarreta de Borja Escalona, pero tal vez sí que sea la última. Tras amenazar al local de empanadillas gallego A Tapa Do Barril por no dejarle comer gratis, el youtuber se ha visto envuelto en su mayor polémica hasta el momento.

Tan grande ha sido que ha perdido sus redes sociales, pero eso para él no ha sido un problema: se ha creado un nuevo canal de Youtube en el que publicaba un vídeo el lunes 15 de agosto mostrando sus lágrimas de cocodrilo de "arrepentimiento" para después acabar confesando que era todo mentira, después de sentirse víctima de bullying por los sucedido, según ha comentado.

"Voy a volver a hacer las cosas que hacía, pero peor, ahora lo voy a multiplicar por diez", amenazaba. Y es que después de las mentiras y altercados que ha protagonizado, es difícil creerse cualquier palabra que salga de su boca.

Un sociópata diagnosticado

Aun así el creador de contenido ha afirmado en el programa Ya es verano que "es un sociópata diagnosticado" para justificar sus actos, y El Periódico ha recogido sus declaraciones, además de tacharlo de caradura.

"No están siendo días fáciles, estoy soportando cosas a mi alrededor que como sociópata diagnosticado que soy no es fácil de sobrellevar, demasiadas cosas que no puedo controlar, no está siendo cómo pero no me queda otra que vivirlo, yo me lo he buscado y ahora lo estoy viviendo, lo que pasa es que hay mucha gente que se está lucrando de ello y mucha garrapata", señalaba.

Además se ha aventurado a añadir lo siguiente: "Llevo tres años luchando contra una sociopatía para intentar llevar una vida social normal. Se han sacado de contexto y se han salido de madre muchas de las actuaciones que yo he tenido porque quizá no se está preparado para el contenido que yo traigo. Está claro que este país da para muy poquito en cuanto a su capacidad de análisis"