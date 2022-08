El youtuber Borja Escalona dice ahora sentirse víctima del bullying: "Os estáis pasando"

VIRAL POR NO PAGAR EN UN LOCAL

Borja Escalona es un youtuber que se ha hecho famoso por colarse en sitios y pretender conseguir comida (o cosas) gratis a cambio de promoción.

Se podría resumir así su trayectoria que empezó en 2016 y que le ha llevado a protagonizar numerosas polémicas. La última fue en Vigo donde quiso salir de un local de empanadillas sin pagar pero quien le atendió no le dejó.

Escalona le respondió amenazando con mandarle una factura de 2.500 euros por la promoción gratuita. No le sirvió de nada y, aunque pagó, se fue de malos modos. Los fans del youtuber respondieron llenando de reseñas negativas el perfil en Google del local, A Tapa do Barril, y la dueña lo denunció en varios medios.

De ahí pasó al punto de mira y empezaron los ataques y críticas al youtuber, que tras varios días ocultos ha reaparecido para colocarse en la posición de la víctima. "Creo que os estáis pasando" titula el vídeo publicado este lunes 15 de agosto para quejarse por ser víctima del bullying. Lo hace quien, entre otras cosas, insultó a un trabajador del metro por no poder colarse.

"No estaba preparando para todo esto que me ha venido y se me está haciendo un poco complicado", dice con ojos llorosos en el vídeo de YouTube.

Al parecer Escalona, que ya intentó salir de una tienda de Valencia sin pagar el collar que llevaba puesto, ha tenido problemas para cenar en un restaurante y no le han dejado entrar en su gimnasio.

"Se ha focalizado todo en mí y tengo la sensación de que es un poquito desproporcionado", se queja. "La cantidad de odio y de bullying creo que es un pelín desprorcionado, ¿no?".

Escalona termina el vídeo pidiendo perdón "a todo el que se ha ofendido y, sobre todo, A tapa do barril": "En ningún momento pretendía amenazar, coaccionar o faltar al respecto". Lo hace para luego defenderse: "En el vídeo digo que yo solo como cosas gratis".

En el vídeo, en el que continúa con voz llorosa, dice que hay un odio desmesurado hacia en él en este país. Lo dice quien ha atacado en vídeos a canarios, extremeños y andaluces, y quien en 2020 fue detenido por herir con una máquina de afeitar a una mujer. "Creo no ser merecedor de todo esto. Me estáis destruyendo", apunta Escalona, al que no han dejado de llegarle mensajes de odio. En Twitter muchos se han unido (de manera virtual) con el único fin de darle su merecido.