El zasca de Michelle Jenner cuando le preguntan si está embarazada al publicar esta foto

Saltando sobre la arena, con el pelo al viento y la salitre colándose por los poros de su piel. Michelle Jenner ha compartido tres inspiradoras imágenes de un día de playa en la que no ha faltado las fotos al atardecer. La actriz posaba para la cámara con una sonrisa natural, síntoma de que la actriz ha aprovechado bien ese descanso en medio de maratonianas jornadas de rodaje.

Las instantáneas han causado sensación entre los seguidores de la inolvidable Sara de Los Hombres de Paco. Esther Acebo le decía que estaba "guapísima" e Inma Cuesta la piropeaba como "cañón del colorado" . También Goya Toledo, Nathalie Poza y Silvia Abascal han tenido bonitas palabras para la actriz.

La pose de Jenner en una de la instantáneas, en la que pone las manos sobre la tripa, hizo pensar a una seguidora que podría estar embarazada. "¿Bebé a bordo?", le escribió directamente en uno de los comentarios.

Aunque no es habitual que la actriz responda, Michelle no quiso dejar pasar la oportunidad de aclarar cuál es realmente su estado y, de paso, dejar claro que no deben cuestionarse este tipo de asuntos simplemente por el aspecto del cuerpo de una mujer, que es tan personal como incuestionable. No debería haber debate alrededor de un cuerpo, sea de quien sea.

"Más bien un señor bogavante y patatas con huevos... Y lo que viene siendo un cuerpo de mujer normal", contestó la actriz, a medio camino entre el humor y el incordio de tener que justificarse solo por compartir unas fotos de vacaciones.

Michelle Jenner // Instagram michellejoyjenner

La Michelle Jenner más combativa

Hace ya unos años que Michelle Jenner utiliza sus redes sociales como altavoz para concienciar y dar su visión de la realidad que viven muchas mujeres. La cosificación femenina y los cánones de belleza atan y presionan hasta unos niveles insospechados, minando la autoestima de muchas que se ven constantemente cuestionadas o criticadas.

En el año 2016, la actriz cargaba contra esta exigencia de estar siempre perfecta, una imposición que, según su parecer, no es tan acuciante cuando se trata de un hombre.

"Hoy tocan fotos. Tu compañero está listo en dos minutos. Él es un hombre, no necesita todo eso, es guapo tal y como es. ¿Tú? Puede que en hora y media estés presentable. Ya sabes, eres mujer, imperfecta. Tapa la ojera, unifica la piel, oculta ese vergonzoso grano, ¡ay esa arruga!, pinta la ceja, pon más pestañas en las pestañas, rízalas con un instrumento de tortura, más eye-liner para marcar el ojo, colorete, boca perfecta, iluminador en las zonas estratégicas, rimmel como si no hubiera un mañana. El pelo, tan lacio y tan sin gracia. Más volumen, más bucles, más extensiones, más más. Ahora sí, ya te ves un poco mejor. Porque lo necesitas, porque lo quieres. Porque te sientes imperfecta", apuntaba sobre la dictadura de la perfección, cuestionando esa doble moral de las editoriales de moda, que venden una "belleza natural" a base de artificios y poses impostadas.