'KONNAKOL'

Zayn, ingresado en el hospital el día de estreno de su nuevo álbum: "Sigo recuperándome"

Zayn, exintegrante de One Direction, ha publicado este viernes 17 de abril su quinto álbum de estudio: KONNAKOL. Sin embargo, el lanzamiento ha estado marcado por el ingreso hospitalario del artista, que ha mandado un mensaje a sus fans desde una camilla.

Zayn estrena 'Die For Me', la canción descartada por One Direction

Madrid18/04/2026 15:36

Zayn Malik (33), conocido simplemente como Zayn, ha hecho público su ingreso en el hospital el mismo día de lanzamiento de su nuevo álbum de estudio: KONNAKOL, el quinto de su carrera en solitario tras One Direction.

"A mis fans: gracias a todos vosotros por vuestro amor y apoyo, ahora y siempre", ha escrito en Instagram este viernes 17 de abril a través de una historia de Instagram. "Ha sido una semana larga y sigo recuperándome de forma inesperada. Me rompe el corazón no poder veros a todos esta semana", ha añadido sobre una imagen suya en una camilla de hospital.

Zayn: "Gracias al increíble personal del hospital y todos los que han ayudado en el proceso y siguen haciéndolo"

Sin embargo, a pesar de su comunicado, el artista no ha hecho público el motivo de su ingreso médico.

Zayn en el hospital
Según apunta The Mirror, Zayn tenía previsto promocionar su nuevo disco en Looney Tunes Records (Long Island) y Rough Trade (Nueva York), donde tenía previsto encontrarse con sus fans. "No estaría donde estoy hoy sin vosotros, y estoy muy agradecido por vuestra comprensión", ha escrito en su comunicado.

"Gracias al increíble personal del hospital: médicos, enfermeros, cardiólogo, equipo de gestión, administración y todos los que han ayudado en el proceso y siguen haciéndolo. ¡Sois todos unos cracks!", ha zanjado Zayn en su comunicado.