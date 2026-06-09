David Bustamante canta 'El Himno de la Alegría' ante el Papa en el Bernabéu: "Me lo llevo para siempre"

David Bustamant e fue uno de los cantantes elegidos para actuar en el concierto en el Santiago Bernabéu por la visita del Papa León XIV . El cantante cántabro interpretó dos canciones durante el acto y, al volver a casa, compartió una bonita reflexión con sus seguidores en redes.

David Bustamante vivió este lunes, 25 años después de su salto a la fama en la primera edición de Operación Triunfo, uno de los días más emocionantes de su carrera musical al ser elegido junto a Diana Navarro y Daniel Diges para cantar frente al Papa León XIV en el multitudinario acto que el Sumo Pontífice ha protagonizado con más de 70.000 fieles en el estadio Santiago Bernabéu para celebrar su fe entre rezos, música y danza, con motivo de la histórica visita del Santo Padre a España.

"Lo vivido esta tarde me lo llevo para siempre", dijo el cantante tras su actuación, compuesta por dos temas: el himno Alza la mirada, compuesto para esta visita, y el Himno de la Alegría.

Los tres cantantes hicieron un alarde de voz, carisma y profesionalidad mientras entonaron Alza la mirada, el himno oficial de la visita del Papa a nuestro país junto a decenas de bailarines vestidos en amarillo y blanco —los colores del Vaticano— con el público entregado aplaudiendo sin parar, como también ha hecho Robert Prevost, ante este homenaje tan especial que recordará para siempre su paso por España.

Y aunque en el Santiago Bernabéu la prensa no tuvo ocasión de hablar con Bustamante para saber cómo se ha sentido al cantar frente al Sumo Pontífice, el artista cántabro sí ha querido dedicar unas palabras a sus seguidores y, todavía en el coche camino a su casa tras su aplaudida actuación —en la que además de su voz ha destacado su perfecta sintonía con Diana Navarro y Daniel Diges— ha confesado que "lo vivido esta tarde me lo llevo para siempre".

"Muchísimas gracias Madrid por el cariño. Ha sido muy especial cantar delante del Papa en el Bernabéu... ¡Guau! Sigo emocionado. Muchos besos", ha expresado visiblemente conmovido, consciente de que su nombre pasará a la historia después de este día.