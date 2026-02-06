Zayn Malik estrena 'Die for me', la canción descartada por One Direction
Con el anuncio del lanzamiento de su nuevo disco, KONNAKOL, Zayn Malik nos adelantó que estrenaría su primer adelanto, Die for Me. El tema es una canción descartada del último disco de One Direction en el que el británico participó y que ha sido adaptado a su propio estilo.
Puede que este tema te suene familiar, y es que Zayn Malik ya había cantado Die for me en exclusiva durante su residencia en Las Vegas, e incluso antes de ello había adelantado un fragmento a través de un directo de Instagram.
El tema formará parte de su quinto LP, el cual verá la luz el 17 de abril, y podremos escucharlo en directo en su gira mundial The Konnakol Tour, incluyendo paradas en Londres y Manchester.
Junto a Die for me, habíamos podido escuchar otras cuatro canciones: Nusrat, Used to the Blues, Fatal y Take turns. Sin embargo, esta es la más esperada de las cinco por el peso que tiene en su carrera: era una canción descartada de One Direction.
Un viejo tema rescatado
En 2014, One Direction publicó su cuarto álbum de estudio, FOUR, el cual contó con grandes temas como Night Changes. No obstante, este disco también fue el último del que formó parte Zayn antes de comenzar su carrera en solitario en 2015.
Pero como ocurre con muchos artistas, durante el proceso de creación de un disco muchos temas se descartan, lo cual ocurrió con Die for Me. Doce años después, Zayn ha querido rescatar esta canción y darle su toque personal.
A principios de año, el británico adelantó por primera vez este tema en sus redes sociales, pero no fue hasta sus conciertos en Las Vegas que pudimos escuchar la versión completa de algunos de sus nuevos temas.
Significado de 'Die for me'
A través de una melodía de estilo R&B y pop, Zayn Malik nos cuenta una historia de desamor de la que ha salido lastimado. "Dijiste que morirías por mí / No me dejes ahora, cuando más te necesito / Te di mi corazón, ni se te ocurra soltarlo", canta el británico.
Y es que este tema está cargado de reproches, de la rabia que queda cuando las promesas de amor se han roto y el dolor no para de expandirse. Abandonado en el peor momento, forzado a rehacer su vida mientras procesa todo lo ocurrido.
A su vez, el videoclip potencia esta idea con la presencia de rayos, edificios destruidos, coches ardiendo y un huracán, todo ello rodeando a Zayn mientras canta. Las escenas se desarrollan en un descampado, potenciando aún más la idea de soledad y abandono.
Desde luego, una representación muy clara de cómo nos hemos sentido tras una ruptura dolorosa.
Las paradas de su gira
- 12 de mayo - Manchester, AO Arena
- 16 de mayo - Glasgow, OVO Hydro
- 19 de mayo - Birmingham, Utilita Arena
- 23 de mayo - Londres, The O2
Además, el tour tiene algunas paradas por toda América, incluye en Latinoamérica. Por desgracia, para España no ha habido suerte, pero ya puedes registrarte parala preventa para el resto de destinos.
Letra de 'Die for me'
En las buenas y en las malas, te di todo de mí
Good times and bad times, I gave you my everything
Intenté e intenté amarte a pesar de todo
I tried and I tried to love you through anything
Nos juramos que nunca seríamos enemigos
Swore to each other we'd never be enemies
¿Por qué carajos me dirías eso?
Why the fuck would you say that to me?
No hay nada peor que alguien que
Ain't nothing worse than somebody who
Te miente en la cara y luego jura que es verdad
Lies to your face and then swears it's the truth
Si tienes corazón, arráncalo, deja que sangre
If you have a heart, rip it up, let it bleed
Porque dijiste que morirías por mí
'Cause you said you would die for me
Dijiste que morirías por mí
You said you would die for me
Dijiste que morirías por mí
Said you would die for me
No me dejes ahora, cuando más te necesito
Don't leave me now, when I need you the most
Te di mi corazón, ni se te ocurra soltarlo
Gave you my heart, don't you dare let it go
Dijiste que morirías por mí
You said you would die for me
Dijiste que morirías por mí (uh)
Said you would die for me (ooh)
No me dejes ahora, cuando más te necesito
Don't leave me now, when I need you the most
Dijiste que morirías por mí
You said you would die for me
Dijiste que nunca, nunca me dejarías ir
Said you'd never, never let me go
Dos de la mañana, no estás en casa
2 AM, you ain't home
Llamé a tus amigos, dijeron que te fuiste
Call your friends, said you gone
No me voy a quedar aquí esperándote
I'm not gonna wait up here
Pero adelante, quédate por allá
But go ahead and stay out there
Uh, voy a dormir perfectamente bien sin ti
Ooh, I'll sleep just fine without you
Sí, sí, sí
Yeah, yeah, yeah
No hay nada peor que alguien que
Ain't nothing worse than somebody who
Te miente en la cara y luego jura que es verdad
Lies to your face and then swears it's the truth
Te amo, te amo, eso dijiste
I love you, I love you, you said it loud
Esas son dos palabras que ya no sueltas
Those empty words you were spittin' out
Me dijiste que me amas, ahora estás mintiendo (ahora estás mintiendo)
You told me you love me, where are you now? (Where are you now?)
Dijiste que morirías por mí
Said you would die for me
Dijiste que morirías por mí (uh)
Said you would die for me (ooh)
No me dejes ahora, cuando más te necesito
Don't leave me now, when I need you the most
Te di mi corazón, ni se te ocurra soltarlo
Gave you my heart, don't you dare let it go
Dijiste que morirías por mí
Said you would die for me
Dijiste que morirías por mí (uh)
Said you would die for me (ooh)
No me dejes ahora, cuando más te necesito
Don't leave me now, when I need you the most
Dijiste que morirías por mí
Said you would die for me
Dijiste que nunca, nunca me dejarías ir
You said you'd never, never let me go
Oh-oh-oh, morirías por mí
Ah-ah-ah, die for me
Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Dijiste que morirías por mí
Said you would die for me
Dijiste que morirías por mí
Said you would die for me
No me dejes ahora, cuando más te necesito
Don't leave me now, when I need you the most
Dijiste que morirías por mí
Said you would die for me
Dijiste que nunca, nunca me dejarías ir
You said you'd never, never let me go
Traducción: GENIUS