Adelanto de su disco

Zayn Malik estrena 'Die for me', la canción descartada por One Direction

Con el anuncio del lanzamiento de su nuevo disco, KONNAKOL, Zayn Malik nos adelantó que estrenaría su primer adelanto, Die for Me. El tema es una canción descartada del último disco de One Direction en el que el británico participó y que ha sido adaptado a su propio estilo.

Estas son las cinco canciones que Zayn ha estrenado en su residencia de Las Vegas: los títulos y los vídeos

Zayn Malik anuncia su nuevo álbum 'KONNAKOL' y estrenará una canción descartada de One Direction

Europa FM

Madrid06/02/2026 17:52

Puede que este tema te suene familiar, y es que Zayn Malik ya había cantado Die for me en exclusiva durante su residencia en Las Vegas, e incluso antes de ello había adelantado un fragmento a través de un directo de Instagram.

El tema formará parte de su quinto LP, el cual verá la luz el 17 de abril, y podremos escucharlo en directo en su gira mundial The Konnakol Tour, incluyendo paradas en Londres y Manchester.

Junto a Die for me, habíamos podido escuchar otras cuatro canciones: Nusrat, Used to the Blues, Fatal y Take turns. Sin embargo, esta es la más esperada de las cinco por el peso que tiene en su carrera: era una canción descartada de One Direction.

Un viejo tema rescatado

En 2014, One Direction publicó su cuarto álbum de estudio, FOUR, el cual contó con grandes temas como Night Changes. No obstante, este disco también fue el último del que formó parte Zayn antes de comenzar su carrera en solitario en 2015.

Pero como ocurre con muchos artistas, durante el proceso de creación de un disco muchos temas se descartan, lo cual ocurrió con Die for Me. Doce años después, Zayn ha querido rescatar esta canción y darle su toque personal.

A principios de año, el británico adelantó por primera vez este tema en sus redes sociales, pero no fue hasta sus conciertos en Las Vegas que pudimos escuchar la versión completa de algunos de sus nuevos temas.

Significado de 'Die for me'

A través de una melodía de estilo R&B y pop, Zayn Malik nos cuenta una historia de desamor de la que ha salido lastimado. "Dijiste que morirías por mí / No me dejes ahora, cuando más te necesito / Te di mi corazón, ni se te ocurra soltarlo", canta el británico.

Y es que este tema está cargado de reproches, de la rabia que queda cuando las promesas de amor se han roto y el dolor no para de expandirse. Abandonado en el peor momento, forzado a rehacer su vida mientras procesa todo lo ocurrido.

A su vez, el videoclip potencia esta idea con la presencia de rayos, edificios destruidos, coches ardiendo y un huracán, todo ello rodeando a Zayn mientras canta. Las escenas se desarrollan en un descampado, potenciando aún más la idea de soledad y abandono.

Desde luego, una representación muy clara de cómo nos hemos sentido tras una ruptura dolorosa.

Las paradas de su gira

  • 12 de mayo - Manchester, AO Arena
  • 16 de mayo - Glasgow, OVO Hydro
  • 19 de mayo - Birmingham, Utilita Arena
  • 23 de mayo - Londres, The O2

Además, el tour tiene algunas paradas por toda América, incluye en Latinoamérica. Por desgracia, para España no ha habido suerte, pero ya puedes registrarte parala preventa para el resto de destinos.

Letra de 'Die for me'

En las buenas y en las malas, te di todo de mí

Good times and bad times, I gave you my everything

Intenté e intenté amarte a pesar de todo

I tried and I tried to love you through anything

Nos juramos que nunca seríamos enemigos

Swore to each other we'd never be enemies

¿Por qué carajos me dirías eso?

Why the fuck would you say that to me?

No hay nada peor que alguien que

Ain't nothing worse than somebody who

Te miente en la cara y luego jura que es verdad

Lies to your face and then swears it's the truth

Si tienes corazón, arráncalo, deja que sangre

If you have a heart, rip it up, let it bleed

Porque dijiste que morirías por mí

'Cause you said you would die for me

Dijiste que morirías por mí

You said you would die for me

Dijiste que morirías por mí

Said you would die for me

No me dejes ahora, cuando más te necesito

Don't leave me now, when I need you the most

Te di mi corazón, ni se te ocurra soltarlo

Gave you my heart, don't you dare let it go

Dijiste que morirías por mí

You said you would die for me

Dijiste que morirías por mí (uh)

Said you would die for me (ooh)

No me dejes ahora, cuando más te necesito

Don't leave me now, when I need you the most

Dijiste que morirías por mí

You said you would die for me

Dijiste que nunca, nunca me dejarías ir

Said you'd never, never let me go

Dos de la mañana, no estás en casa

2 AM, you ain't home

Llamé a tus amigos, dijeron que te fuiste

Call your friends, said you gone

No me voy a quedar aquí esperándote

I'm not gonna wait up here

Pero adelante, quédate por allá

But go ahead and stay out there

Uh, voy a dormir perfectamente bien sin ti

Ooh, I'll sleep just fine without you

Sí, sí, sí

Yeah, yeah, yeah

No hay nada peor que alguien que

Ain't nothing worse than somebody who

Te miente en la cara y luego jura que es verdad

Lies to your face and then swears it's the truth

Te amo, te amo, eso dijiste

I love you, I love you, you said it loud

Esas son dos palabras que ya no sueltas

Those empty words you were spittin' out

Me dijiste que me amas, ahora estás mintiendo (ahora estás mintiendo)

You told me you love me, where are you now? (Where are you now?)

Dijiste que morirías por mí

Said you would die for me

Dijiste que morirías por mí (uh)

Said you would die for me (ooh)

No me dejes ahora, cuando más te necesito

Don't leave me now, when I need you the most

Te di mi corazón, ni se te ocurra soltarlo

Gave you my heart, don't you dare let it go

Dijiste que morirías por mí

Said you would die for me

Dijiste que morirías por mí (uh)

Said you would die for me (ooh)

No me dejes ahora, cuando más te necesito

Don't leave me now, when I need you the most

Dijiste que morirías por mí

Said you would die for me

Dijiste que nunca, nunca me dejarías ir

You said you'd never, never let me go

Oh-oh-oh, morirías por mí

Ah-ah-ah, die for me

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Dijiste que morirías por mí

Said you would die for me

Dijiste que morirías por mí

Said you would die for me

No me dejes ahora, cuando más te necesito

Don't leave me now, when I need you the most

Dijiste que morirías por mí

Said you would die for me

Dijiste que nunca, nunca me dejarías ir

You said you'd never, never let me go

Traducción: GENIUS