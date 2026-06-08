Ana Mena y Lola Índigo se unen en 'pa ti toa'

💥 Bombazo.

Ana Mena y Lola Índigo han confirmado lo que parecía un secreto a voces. Las dos artistas han decidido juntarse para lanzar su primera colaboración y lo mejor es que ya tiene fecha.

pa ti toa llega este viernes 12 de junio y la cantante de Málaga y de la de Huétor Tájar (Granada) calientan el inminente lanzamiento con una sesión de imágenes de lo más hot.

Ana Mena y Lola Índigo posan sensuales y también muy divertidas en las imágenes compartidas en Instagram para anunciar su colaboración, que llega después de haberlas visto derrochar más que química en el concierto de Lola Índigo en Granada.

Para la primera noche de GRX La Feria, la cantante contó con numerosos invitados aunque fue la presencia de Ana Mena la que dio pie a más especulaciones. En cuanto se vio a la cantante sobre el escenario —acudió para interpretar juntas Madrid City y MOJA1TA—se dispararon las teorías y hasta se habló de la posible participación de una tercera voz: Aitana.

Esta última teoría saltó porque Aitana y Lola Índigo participan con pocos días de diferencia en el Icónica Santalucía Sevilla Fest y podría ser el concierto de Lola Índigo —jueves, 11 de junio— la ocasión perfecta para estrenar su colaboración.

No parece que el trío se haga realidad pero sí cobra fuerza la idea de que Lola Índigo y Ana Mena puedan coincidir de nuevo en el escenario en esta segunda fecha de GRX La Feria y que esta vez unan sus voces para estrenar por primera vez en directo esta colaboración.