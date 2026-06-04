De su foto con The Offspring a 'El fin del mundo' en acústico: así ha sido el Local de Ensayo Europa FM de La La Love You

Si un grupo no podía faltar en Local de Ensayo Europa FM era La La Love You , que este 4 de junio ha creado una conexión con sus fans más acérrimos desde la sala La Movida Madrileña, en la que han cantado grandes temas también propuestos por los espectadores y han compartido sus mejores anécdotas fuera del escenario.

La La Love You llega directo de México para no perderse la experiencia de Local de ensayo Europa FM. Mía, David, Roberto y Óscar han llenado la sala La Movida Madrileña con sus voces, el bajo, la guitarra, el cajón y muchas anécdotas y temazos que han conquistado a su público.

Con fans de todas las edades pero con una misma energía, la banda se ha arrancado con No se te puede dejar nada, perfecta intro de esta experiencia a pocos centímetros de sus espectadores. Y es que el grupo acaba de estrenar su álbum ¿Por qué me miráis así?, por lo que esta carta de presentación llega cargadita de emoción y recuerdo a sus inicios en salas pequeñas.

Los espectadores han actuado por inercia como si fueran el coro oficial de La La Love You. Y de un Local de ensayo han pasado al suyo propio. "Está en el fin del mundo", ha bromeado Mía. Se han atrevido a decir que donde ponen a punto sus temas para el directo no es un sitio acogedor, que está "en un descampado" y que no invita a tomarse luego algo por la zona. Aunque de "hambre no se mueren" por los bocadillos de un bar de al lado, no se quitan el miedo de morir "descuartizados", tal y como han contado entre risas.

¿Cómo ficharon a Mía Berlín?

Mía Berlín es la última incorporación a La La Love You, y ha detallado en este espacio tan íntimo como fue su entrada a la banda. "Entré en octubre, seguía al grupo, me sabía todas las canciones y fue una sorpresa agradable". El resto ha admitido que fingieron hacer un casting aunque solo pensaron en ella.

Todo se forjó gracias a una llamada "surrealista", precisamente el fin de semana que tocaron con Europa FM en la Mercé y tras ver a su queridísimo grupo The Offspring, mientras Mía hacía lo que podía para comunicarse desde un tren sin cobertura.

"La primera canción que ensayé con ellos fue en el hotel ante de unos premios", ha contado la artista, pero tras un debate en pleno escenario de la sala madrileña han concluido que las primeras que ensayaron oficialmente fueron El fin del mundo y El principio de algo, aunque se han decantado finalmente por esta última como aquella con la que se estrenó la bajista. Y juntos la han cantado ante la alegría, los gritos y los cánticos de los presentes.

"10.000 mexicanos en un auditorio suena a 100.000"

Hace 10 días que han vuelto de México, después de tocar en el Auditorio Nacional. "10.000 mexicanos en un auditorio suena a 100.000", ha comparado David, ensalzando la euforia de su público al otro lado del charco. En dicho recinto han cantado grandes artistas como Alejandro Sanz, Bruce Springsteen, Back Street Boys... Y la banda se siente de lo más orgullosa por este hito.

En México han vivido una experiencia "increíble" con el "merchan pirata" de los fans. "Son superincreíbles, había calcetines con nuestra cara", ha contado Mia, provocando la risa del público. Y Roberto ha dado más detalles de esa prenda con sus rostros prensada: "Eran con bracitos que se daban la mano con un imán".

"En España llenábamos salas de 40 personas y llegamos a Tokio y había 150 personas"

En esta nueva a gira, el Tour Intergaláctico, actuarán en Japón, donde ya tocaron hace 12 años. "Fuimos cuando en España llenábamos salas de 40 personas y llegamos a Tokio y había 150 personas que pagaron para ver a La La Love You", ha recordado el vocalista.

La La Love You en Local de Ensayo Europa FM | EUROPA FM

Ahora los músicos te llenan grandes recintos, pero también crean magia en salas como La Movida Madrileña. Y una prueba más de ello ha sido la versión acústica de La mitad de la mitad, que ha terminado por encender a los más rezagados del público.

El origen de su nombre

Su nombre siempre crea gran curiosidad, pero viene de una canción de los Pixies. "Usamos los Pixies como referencia y les robamos el nombre pero tampoco somos tan fans de ellos", han bromeado. "Somos más de los backstreet boys", ha defendido Óscar. Y tras esta confesión los músicos han compartido que Óscar canta "increíble", pero no se atreve a hacerlo con La La Love You.

Haber quien se duerme ahora es su ultimo single y también ha sido su siguiente canción en Local de Ensayo Europa FM. Y el público y sus palmas han continuado generando ese aura especial en la sala.

Las mejores anécdotas de sus giras

Con esta nueva gira La La Love You lanza aliens "o pulpos" a los espectadores. También se suben a una burbuja y se recorren el público dentro de ellas. Además, han subido a fans a casarse al escenario. "Nos ha pasado mucho que nos escriban por privado que quieren pedir matrimonio a sus novias", han contado ante sus fans más acérrimos.

"El fin del mundo no es una canción para casarse"

Su relación con las bodas también es inevitable por El fin del mundo, un tema que suena en cualquier ceremonia. Y Roberto ha lanzado una contundente afirmación, aunque entre risas: "El fin del mundo no es una canción para casarse". Así, el grupo a sugerido El principio de algo o Una boda en las Vegas como temas de su discografía para darse el 'si quiero'. Y esta última ha sido su siguiente canción a interpretar en la sala madrileña.

Contentos con la experiencia que estaban viviendo, han declarado: "No hacemos muchos acústicos, excepto hoy".

Las anécdotas de locuras en conciertos han continuado, y han compartido una que hasta ha preocupado al público. "Óscar una vez tocó muerto, peo tocó", ha confesado David. "Tuvimos que sacarlo de la cama, tocó y otra vez a la cama", ha corroborado Roberto.

Y el afectado lo ha terminado por confirmar: "Fue horrible, me tiré todo el día en la cama y los muchachos entraban para ver cómo estaba". Aún así salió al escenario, pero se perdió algo que llevaba meses esperando: "Acabamos de tocar nosotros y luego tocaba Cali y el Dandee. Estuve esperando todo el verano a ese festival para verlos y no pasó".

Por supuesto tienen un gran merchandising con The Offspring, sobre todo camisetas, pero hasta se han hecho una foto con el grupo.

Como muchos esperaban, El fin del mundo ha irrumpido en la sala, ampliada a un estribillo más para que lo entonara el público solo. Y cuando parecía el final del ensayo, el show se ha extendido un poco más para darle la oportunidad a los fans de que eligieran alguna canción. a última canción.

La primera elegida ha sido Himno, que ha continuado el ambiente de furor que ha creado La La Love You desde el primer segundo. Y como cierre ha sonado Laponia, siendo la primera vez que la interpretaban con Mía en acústico.

Una experiencia única para el grupo y para sus fans difícil de olvidar, que da paso a un verano de festivales y grandes escenarios.