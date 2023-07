Zayn Malik explica por qué se fue de One Direction tras seis años en silencio

Zayn Malik ex miembro de One Direction | Getty Images

El ex miembro de One Direction, Zayn Malik confiesa los motivos que le llevaron a separarse del grupo. En el podcast Call her daddy de Alex Coooper, el cantante también se abre y habla sobre su vida personal después de seis años alejado de la prensa.

El primer miembro que abandonó One Direction, Zayn Malik, rompe su silencio y habla sobre las razones que le llevaron a dejar de formar parte del grupo. En la entrevista del famoso podcast Call her daddy de Alex Cooper, el cantante desvela todo lo que ocurrió y ha estado trabajando en los últimos años, incluida su vida personal.

One Direction fue una boyband británica de cinco chicos muy popular desde su creación. Llegó a conocerse mundialmente por temas como What makes you beautiful o Story of my life. En 2015, Zayn se separó del grupo y del ojo mediático. Ahora ha revelado que la razón principal fue la falta de intimidad.

Story of my life de One Direction

"Me tomé mi tiempo para no necesariamente hacer entrevistas y demasiada exposición en prensa porque siento que estábamos tan sobreexpuestos en la banda que necesitaba un poco de tiempo para que una persona naturalmente progrese como un ser humano y dar algo más que sea interesante sobre lo que tengas que decir", confesó a Alex Cooper.

Además comenta que la amistad entre los miembros de One Direction comenzó a deteriorarse bastante. “Estábamos hartos los unos de los otros. Habíamos estado todos los días juntos, durante 5 años. Habíamos vivido cosas que nadie entendería, solo nosotros” declaró el cantante.

La delicada situación entre los integrantes junto a que todos buscaban caminos diferentes, llevó a Zayn a tomar su decisión final. “Algunas personas estaban haciendo sus cosas y otras no querían firmar contratos. Yo sabía lo que estaba pasando, simplemente me adelanté a los hechos”, argumentó Zayn.

“Yo completamente, egoístamente quería ser la primera persona en irme y hacer mi propio disco, siendo completamente honesto. Yo estaba como, 'Voy a adelantarme por primera vez.' Soy un chico pasivo, pero cuando se trata de mi música y mi negocio, soy serio y competitivo. Así que quería ser el primero en ir y hacer lo mío”, termina confesando.

La historia de One Direction

Zayn al igual que el resto de los chicos como Harry Styles o Louis Thompson fue escogido para formar parte del grupo tras participar en el programa The X Factor. Desde que conformó el grupo en 2010 ganó muchísima fama alrededor del mundo.

En 2015 Zayn anunció que se iba de la banda, un mensaje que decepcionó enormemente a sus fans. Un año más tarde, el grupo anunció una pausa indefinida y a partir de ese momento, sus integrantes empezaron sus carreras en solitario.

La carrera musical de Zayn Malik

Zayn Malik se alejó de la prensa pero no de la música. El cantante ha compuesto varios temas como Pillow Talk que ha tenido gran éxito.

En el videoclip de la canción sale con su expareja, la supermodelo Gigi Hadid, con la que tiene una hija de dos años.

Pillow Talk de Zayn Malik

El ex miembro de One direction dice que una de las razones por la que concedió la entrevista a Alex Cooper fue para demostrar a su hija que se deben superar los miedos. "Me solía dar mucha ansiedad tener conversaciones como estas en este ambiente, y yo quería que ella fuera capaz de mirarme y decir, 'eh, mi padre está haciendo esto' ", declaró Zayn.

Actualmente, tras una larga pausa, Zayn vuelve con un nuevo tema llamado Love like this. La fecha de lanzamiento es el próximo 21 de julio y se espera que sea un éxito.