Zayn Malik homenajea a Liam Payne en su concierto en Leeds: "Te amo"

Zayn Malik, el integrante de One Direction que abandonó la banda en 2015, ha celebrado un concierto en Leeds el sábado 23 de noviembre con motivo de su gira Stairway To The Sky, la primera que organiza en solitario.

Durante el evento, el artista no ha querido olvidarse de su amigo y excompañero de la boyband, Liam Payne, que murió el pasado 16 de octubre en Buenos Aires (Argentina) tras precipitarse por la ventana de la habitación de su hotel.

Así, en un momento del concierto de Zayn Malik, las pantallas del escenario han mostrado a los asistentes unas palabras a modo de tributo: "Liam Payne / 1993-2024 / Te amo, hermano".

La gira de Malik habría comenzado antes en Estados Unidos, pero el cantante quiso retrasar su cita con el público por esta triste noticia. Por eso, su muy esperada gira como solista ha comenzado este sábado en Inglaterra.

Al igual que Louis Tomlinson, Niall Horan y Harry Styles, Zayn Malik acudió al funeral privado de Liam Payne organizado el miércoles 20 de noviembre en la iglesia de St. Mary en Amersham, al noroeste de Londres. Fue una cita íntima para que la familia y los amigos más cercanos pudieran despedirse del cantante.

La despedida de Zayn Malik, en palabras

Zayn Malik, así como el resto de integrantes de One Direction, dedicó unas emotivas palabras a Liam Payne al poco tiempo de conocerse la noticia de su muerte.

En un texto publicado en su perfil de Instagram, Malik recordó la forma tan bonita en la que se complementaban: "Nunca tuve la oportunidad de agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando extrañaba mi hogar siendo un chico de 17 años, siempre estabas ahí con una visión positiva y una sonrisa tranquilizadora, y me hacías saber que eras mi amigo y que era amado. Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato que yo, eras terco, con opiniones firmes y no te importaba decirle a la gente cuando estaban equivocados. Aunque chocamos por esto algunas veces, siempre te respeté en secreto por ello".

El cantante no dudó en llamar hermano a Liam, demostrando la fuerte relación que forjaron durante su trayectoria en la banda y después de ella: "Siempre me alegraba saber que, sin importar lo que sucediera en el escenario, siempre podíamos confiar en ti para saber hacia dónde dirigir el barco después. Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por solo darte un abrazo una última vez, despedirme de ti como es debido y decirte que te amaba y respetaba profundamente. [...] No hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora más allá de devastado. Espero que donde sea que estés ahora estés bien y en paz y sepas lo amado que eres".