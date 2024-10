Los miembros de One Direction se despiden de Liam Payne: de Harry Styles a Zayn Malik

Te interesa Sale a la luz el audio de la llamada de emergencia antes de la muerte de Liam Payne

One Direction es una de las bandas de música más influyentes y destacables del panorama musical internacional, a pesar de que solo estuvieron activos de 2010 a 2016.

La boyband estaba formada por los vocalistas Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson y Liam Payne, quien ha muerto el 16 de octubre ante el shock del inmenso grupo de fans que siguieron la trayectoria artística de la banda y de los cinco cantantes por separado.

Los otros cuatro integrantes que formaban el grupo han recuperado el perfil de Instagram de One Direction cuatro años después de su última publicación para compartir un comunicado conjunto por la pérdida de su compañero. "Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam", empiezan diciendo. "Con el tiempo, y cuando todos puedan, habrá más que decir. Pero por ahora, tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos profundamente", aseguran.

"Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados para siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que lo amaban junto a nosotros. Lo extrañaremos terriblemente. Te amamos, Liam", añaden antes de sus firmas: "Louis, Zayn, Niall y Harry".

Las palabras de Harry Styles

Por separado, tres de los cantantes también han querido dedicar unas palabras personales dirigidas a quien fue su compañero y a quien era su amigo.

Harry Styles, autor de éxitos recientes como As It Was o Watermelon Sugar, ha lamentado en sus redes sociales que está "realmente devastado por el fallecimiento de Liam". "Su mayor alegría era hacer felices a los demás, y fue un honor estar a su lado mientras lo hacía. Liam vivía con el corazón en la mano, tenía una energía para la vida que era contagiosa. Era cálido, solidario e increíblemente amoroso", comenta sobre su compañero.

Y así se despide de él: "Los años que pasamos juntos siempre permanecerán entre los más preciados de mi vida. Lo extrañaré siempre, mi querido amigo. Mi corazón está roto por Karen, Geoff, Nicola y Ruth, su hijo Bear, y todos aquellos en el mundo que lo conocieron y lo amaron, como yo lo hice".

Las palabras de Zayn Malik

Zayn Malik, quien abandonó One Direction un año antes de su disolución, ha recordado cómo era Payne y la forma tan bonita en la que se complementaban: "Nunca tuve la oportunidad de agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando extrañaba mi hogar siendo un chico de 17 años, siempre estabas ahí con una visión positiva y una sonrisa tranquilizadora, y me hacías saber que eras mi amigo y que era amado. Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato que yo, eras terco, con opiniones firmes y no te importaba decirle a la gente cuando estaban equivocados. Aunque chocamos por esto algunas veces, siempre te respeté en secreto por ello".

El cantante no duda en llamar hermano a Liam, demostrando la fuerte relación que forjaron durante su trayectoria en la banda y después de ella: "Siempre me alegraba saber que, sin importar lo que sucediera en el escenario, siempre podíamos confiar en ti para saber hacia dónde dirigir el barco después. Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por solo darte un abrazo una última vez, despedirme de ti como es debido y decirte que te amaba y respetaba profundamente. [...] No hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora más allá de devastado. Espero que donde sea que estés ahora estés bien y en paz y sepas lo amado que eres".

Las palabras de Louis Tomlinson

Por su parte, Louis Tomlinson asegura estar "más que devastado" y recuerda que "Liam era alguien a quien admiraba todos los días, una alma tan positiva, divertida y amable". "Desde el principio me impresionó su voz, pero lo más importante fue que, con el tiempo, tuve la oportunidad de conocer al hermano amable que había anhelado toda mi vida. Y, para que conste, en mi opinión, Liam era la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde joven, su afinación perfecta, su presencia en el escenario, su don para componer. La lista sigue", dice.

Y le envía un mensaje dirigido directamente a él: "Me siento increíblemente afortunado de haberte tenido en mi vida, pero me cuesta mucho aceptar la idea de despedirme. Estoy muy agradecido de que nos acercamos aún más desde la banda, hablando por horas por teléfono, recordando todos los miles de recuerdos increíbles que compartimos juntos. [...] Me hubiera encantado compartir el escenario contigo nuevamente, pero no fue posible. Quiero que sepas que, si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que él necesite en su vida y le contaré historias sobre lo increíble que era su padre. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de despedirme y decirte una vez más cuánto te amaba".