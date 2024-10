Adiós a un ídolo: la respuesta a la muerte de Liam Payne resalta el poder de la infancia y la música

El ex miembro de la banda One Direction y artista solista Liam Payne fue encontrado sin vida este martes en un hotel en Buenos Aires, según confirmaron fuentes oficiales. Payne tenía solo 31 años y, además de un fenómeno adolescente, era un querido amigo y padre.

Junto con sus antiguos compañeros de la banda One Direction, Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik, Payne tuvo una enorme influencia en la cultura popular de su país natal, el Reino Unido, y a nivel internacional.

El grupo se formó en 2010 en el programa de talentos británico X Factor y permaneció unido durante unos cinco años antes de separarse oficialmente en 2016. Durante todo este tiempo, Payne siguió siendo un miembro valioso de la banda y un claro talento por derecho propio. Después de la disolución del grupo (y una breve pausa en la creación musical), Payne continuó lanzando música periódicamente como compositor y colaborador. Su último trabajo, Teardrops, fue lanzado en marzo, antes de un esperado segundo álbum en solitario.

La noticia de la muerte de Payne ha provocado una oleada de homenajes. Como muchos jóvenes que se lanzan al estrellato de la noche a la mañana, su vida no estuvo exenta de controversias. Pero la respuesta a su muerte por parte de los fans y los colegas de la industria es una prueba del impacto que tuvo.

La creación de un fenómeno pop mundial

Aunque los miembros de One Direction solo permanecieron unidos durante cinco años, su influencia superó a la de muchas bandas que han estado juntas durante décadas. Lanzaron cinco discos de estudio, ganaron un sinfín de permios e incluso rompieron récords Guinness. Y aunque no llegaron a su décimo aniversario juntos, en 2020 ya habían vendido 70 millones de discos.

En los años transcurridos desde la separación, los fans siguieron reuniéndose, escuchando y celebrando. En el último aniversario, el de los 14 años, se celebraron eventos dirigidos por fans en Australia y el resto del mundo.

Es fácil desestimar la música pop y su influencia, especialmente en vista de lo que parecen ser circunstancias globales cada vez más desesperadas y apremientas. Pero el pop, como muchas otras formas de entretenimiento, ofrece a la gente una manera práctica de obtener placer y consuelo momentáneos.

También brinda conexión con otras personas y supone un alivio de la política y otras presiones cotidianas. Por ejemplo, uno de los mayores éxitos de One Direction, That's What Makes You Beautiful, buscaba empoderar a los jóvenes que, de otro modo, podrían verse abrumados por mensajes negativos. Solo un año después de su debut ya se les conocía en todo el planeta.

El impacto en los fans cuando muere su ídolo

La pérdida de una vida, especialmente la de una persona joven, es siempre una tragedia. Si bien puede que no sea lo mismo que perder a un familiar o un amigo cercano, el sentimiento de pérdida es significativo. Los fans jóvenes necesitarán apoyo y en pleno 2024, muchos encontrarán este apoyo a través de plataformas sociales y foros en línea.

Todavía recuerdo el impacto que tuvieron las muertes de estrellas como Kurt Cobain y Jeff Buckley en personas como yo, que éramos adolescentes en los años 90. Eran artistas a los que admiraba y escuchaba, y en cuyo arte confié en momentos de placer y dolor.

Sentí un dolor similar cuando murieron artistas como George Michael, Aretha Franklin y David Bowie, aunque más tarde en mi vida y en la de ellos.

La experiencia de perder a un ídolo musical es, en muchos sentidos, universal. Las personas cuyo arte asociamos a nuestras propias experiencias vitales se vuelven inseparables de nuestras vidas. Y cuando mueren, podemos sentir que esas experiencias también han terminado.

Tras conocerse la noticia de la muerte de Payne, cientos de seguidores salieron a las calles de Palermo, en Buenos Aires, donde Payne se encontraba de visita. Hicieron una vigilia, lloraron y se consolaron unos a otros frente al hotel Casa Sur donde Payne se hospedaba.

Fans lloran la muerte de Liam Payne a las afueras del hotel de Buenos Aires | Agencia EFE

Una fan, Yamila Zacarías, de 25 años, decía: "Significó mucho para mí porque la banda llegó a mi vida en ese momento en el que estaba tratando de ser parte de algo, y ser fan de One Direction se convirtió en ese algo para mí".

Fanatismo y recuerdos de toda la vida

Existe un estereotipo de que los fans son hordas de chicas gritando, lo que sin lugar a dudas puede restarle profundidad al fandom. Cualquier persona, en cualquier etapa de su vida, puede ser fan de casi cualquier cosa. Y lo mejor del fandom es que puede, y a menudo lo hace, permitir que muchos tipos diferentes de personas tengan una vía de conexión a lo largo de sus vidas.

La muerte de la actriz estadounidense Betty White en 2021, por triste que fuera, unió a personas de distintas generaciones y ámbitos sociales. Y no solo a quienes la conocían personalmente, sino a quienes se habían conectado entre sí a través de su amor por su trabajo.

A medida que surjan más detalles y homenajes sobre la vida y la muerte de Payne, los fans se apoyarán entre sí. Si conoces a alguien que sea fan de Payne o de One Direction, incluso acercarse para reconocer el dolor y la experiencia de esa persona es importante. Le dices que "lo que amas es válido, y tú también lo eres".

