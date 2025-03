Zoe Saldaña ignora a Karla Sofía Gascón en su discurso en los Oscar: "Soy una orgullosa hija de inmigrantes"

Emilia Pérez ha llegado muy desgastada a la gala de los Premios Oscar 2025 tras la polémica generada por su protagonista Karla Sofía Gascón, quien compartió numerosos mensajes con tintes racistas en su cuenta de X (antes Twitter) en el pasado.

Sin embargo, el narcomusical ambientado en México ha conseguido dos estatuillas en los Oscar, uno de ellos a Mejor actriz de reparto con Zoe Saldaña. La intérprete se ha subido al escenario a recoger el premio y ha pronunciado un emotivo discurso donde ha mencionado al director Jacques Audiard y a sus compañeras de categoría, pero nada sobre Gascón.

En cambio, Zoe Saldaña ha honrado a sus raíces con sus palabras: "Mi abuela vino a este país en 1961.. Eso espero", dice. "Mi abuela, si estuviese aquí, estaría tan feliz. Este premio es para mi abuela", añade antes de dar las gracias en español.

Al principio de su discurso, Saldaña ha empezado con los agradecimientos: "Estoy muy abrumada por este honor. Gracias a la Academia por reconocer el heroísmo silencioso y el poder de una mujer como Rita. Y, hablando de mujeres poderosas, [gracias] a mis compañeras nominadas: el amor y la comunidad que me han brindado son un verdadero regalo y prometo devolvérselo".

También le ha dedicado unas bonitas palabras al director de Emilia Pérez, Jacques Audiard: "Siempre serás una figura querida en mi vida. Gracias por poner interés, gracias por ser tan curioso acerca de estas mujeres y por contar esta historia".

Con su discurso, Zoe Saldaña ha dejado fuera a la española Karla Sofía Gascón. Sobre ella habló después de desatarse la polémica por sus tuits, y dijo en The Hollywood Reporter: "Me pone muy triste porque no lo apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia personas de ningún colectivo".