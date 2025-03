Zoe Saldaña, de cerca: su marido al que conoció en un avión, su tres hijos y los problemas de su infancia

Zoe Saldaña camina firme hacia los Oscar. La actriz y modelo de 46 años se ha convertido en la candidata con más posibilidades de llevarse la estatuilla dorada a Mejor actriz de reparto por su papel en la película Emilia Pérez, ya que ha conseguido mantenerse al margen de la polémica provocada por los tuits racistas de la española Karla Sofía Gascón y ha logrado que su talento no se vea eclipsado por las críticas.

La protagonista de otros títulos como Avatar o Guardianes de la galaxia ganó junto a sus compañeras el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes de 2024, conquistó el Premio César, se alzó con el Globo de Oro y recientemente fue reconocida con sendos galardones en los Critics' Choice Award y los BAFTA

Sus posibilidades son altas y llevarse el Premio Oscar sería el reconocimiento a una carrera que cuenta con títulos como Piratas del Caribe, Adivina quién o Star Trek.

.

Una dura infancia marcada por la muerte de su padre

La actriz, hija de madre puertorriqueña y padre dominicano, nació en 1978 en Passaic, Nueva Jersey. Tras la trágica muerte de su padre cuando ella tenía nueve años, la familia se trasladó a la República Dominicana, donde Saldaña tuvo que enfrentarse a duros episodios.

Sobre estos episodios habló en una reciente entrevista en Harper's Bazaar, en la que confesó que la pérdida de su padre marcó a su familia. "Dejamos de lado todos esos pequeños placeres de la vida que uno disfruta durante el día y que nos obligan a calmarnos. Recuerdo que mi madre solía usar pintalabios rojo y solía caminar con pantalones cortos y pantalones ajustados", contó la actriz. "Ella siempre estaba impresionante y siempre coqueteaba con mi padre, y en el momento en el que falleció, ella no se levantaba de la cama durante días".

"Cuando tienes un niño que tiene TDAH, es disléxico y tiene tanta energía que no se queda quieto, el niño no es capaz de escuchar, piensas que lo hace a propósito"

Su madre se enfrentó a una depresión y de ahí que se fuesen a la República Dominicana con la familia materna. Allí tenía que hablar en español aunque no sabía. "Los niños te acosaban porque no te entendían. No fuimos pequeñas víctimas. Nosotras respondimos al acoso, pero los niños siguieron acosándonos más fuerte, porque todos se entendían entre ellos", explicó la actriz, que reconoció que tener TDAH y dislexia tampoco se lo puso fácil.

"Siempre estaba fuera de lugar. Cuando tienes un niño que tiene TDAH, es disléxico y tiene tanta energía que no se queda quieto, el niño no es capaz de escuchar, piensas que lo hace a propósito. Recuerdo que me preguntaba: ¿Por qué no encajo? ¿Por qué hago esto? Me ponía muy triste y me hacía sentir muy aislada", reveló la actriz que siempre contó con el apoyo de su familia.

De bailarina a actriz de éxito

En esa época no soñaba con ser actriz. "Creo que son muy pocos los niños que tienen las cosas claras. Mi juventud fue bonita pero también hubo momentos tristes y la vida nos presentó muchos retos, pero gracias a Dios tuve el apoyo de la familia, siempre tuve a mi mamá cerca de nosotros, de mis hermanas y de mí, y pudimos siempre salir a flote", explicó en 2014 la intérprete que se sentía atraída por el ballet.

Zoe aspiraba a ser bailarina profesional aunque una lesión la llevó a explorar la actuación, la cual le ha traído una carrera fructífera.

En 1999 debutó en la serie Ley y orden y un año después grabó Center Stage, donde, curiosamente, interpretó a una talentosa bailarina. A partir de ahí, su carrera despegó con papeles en reconocidas películas.

Su éxito se consolidó por su participación en Avatar como Neytiri. Y, a partir de ahí, continuó con sagas de un género similar, como Star Trek, donde ha interpretado a Uhura en la renovación de las películas.

Saldaña también es actriz de Marvel, ya que participa en Guardianes de la Galaxia como la famosa Gamora, personaje que también ha interpretado en las distintas cintas de Los Vengadores.

Al margen de este género cinematográfico, la actriz ha conquistado desde películas como Los Perdedores, Colombiana, El libro de la vida, y Vivir de noche, entre muchas otras.

Conoció a su marido en un avión

En paralelo a esta carrera, Zoe Saldaña ha desarrollado una vida llena de éxitos personales. En junio de 2013 contrajo matrimonio en secreto con el artista italiano Marco Perego, a quien conoció en un avión.

"Lo vi de espaldas. Eran las 6:30 de la mañana y yo estaba en un vuelo a Nueva York. Y ni siquiera puedo describirlo, fue una vibración. Se dio la vuelta en ese momento, porque él también sintió la vibración", explicó la actriz en USA Today en 2015. "Nunca había creído en el amor a primera vista porque soy una persona lógica, pero no me importa no poder tener explicación para esto. Fue suficiente con sentirlo".

El encuentro se produjo en 2013 y el italiano terminó viajando a la República Dominicana para hablar con la familia de la actriz y pedirle matrimonio. De ahí volvió a Londres para encontrarse con Zoe Saldaña y, finalmente, darse el "sí quiero".

Madre tres niños

Un año después, Zoe y Marco se convirtieron en padres. En 2014 nacieron sus gemelos Bowie Ezio y Cy Aridio y tres años después, en 2017, llegó Zen.

"En un principio pensé que [ser madre] me obligaría a bajar el ritmo, pero no ha sido así. Ahora siento que tengo un montón de energía para hacer todas las cosas que quiero. Tener gemelos es maravilloso, pese a que evidentemente no era algo que hubiésemos planeado", contó sobre la maternidad, y en concreto ser madre de gemelos, en una entrevista en 2016.

“Queríamos formar una familia, pero desde luego ha sido una bendición tener dos a la vez. Yo crecí en una familia rodeada de mujeres, y ahora vivo con tres hombres, y son como pequeños salvajes: muy espontáneos y juguetones. Me obligan a mantener el ritmo. Ya he aceptado mi nueva vida, ¡y me encanta!”, explicó poco antes de nacer Zen en esa entrevista, en la que explicó también cómo se organizan en casa y cuál es el secreto de relación con Marco.

"Nos apoyamos incondicionalmente el uno al otro, en nuestras carreras, a nivel profesional, y en lo que respecta a nuestros deseos y objetivos. Pero todo eso solo es posible si somos absolutamente sinceros y transparentes el uno con el otro. Cuando nos encontramos en una encrucijada, nos tomamos el tiempo para reflexionar y decidir cómo vamos a solucionar este obstáculo para seguir adelante”.

La conciencia social de Zoe Saldaña

Zoe Saldaña ha aprovechado la oportunidad que le brinda ser una figura pública para agitar conciencias y lo ha hecho desde el inicio de su carrera.

En 2014 dirigió un corto con una niña autista como protagonista. "Yo no sé cómo describirlo, si es una enfermedad, si es una epidemia, si es una causa, pero es algo que nos sigue afectando como una sociedad global, cada vez más. No sé si es porque estamos haciendo ahora mejores exámenes para detectarlo o es que en realidad algo que estamos haciendo diferente últimamente está afectando a más y más niños", decía en una entrevista con La Vanguardia.

"No puedo ni llegar a imaginar lo que es vivir encarcelado de esa manera, pero también vivir en un mundo que no se empeña en querer saber más acerca de cómo podemos mejorar el ambiente, nuestros hogares, nuestras habilidades de ayudar a los niños que padecen de esta condición", decía la actriz, que reconoció que una figura pública tiene el deber de defender las causas sociales, especialmente las referentes a las niñas.

Del mismo modo, recientemente denunció en Vogue que las mujeres no se ven reflejadas en pantalla. "Es crucial que las mujeres, especialmente las de color, vean reflejadas sus historias en la pantalla", apuntó la actriz abogando por oportunidades equitativas para actores de todas las etnias y orígenes.

El sobrino trans de Zoe Saldaña, su inspiración para 'Emilia Pérez'

Su conciencia social y su intento de visibilizar a minorías motivaron a Zoe Saldaña para aceptar el papel de Emilia Pérez. Fue precisamente por su sobrino Eli, que es trans como Emilia Pérez (antes El Manitas), protagonista de la película.

"Dedico todos estos premios y la película Emilia Pérez a mi sobrino Eli. Él es la razón, ellos son la razón, por la que me apunté a hacer esta película en primer lugar, así que, como orgullosa tía de una vida trans, siempre apoyaré a mi comunidad de personas trans", dijo tras recoger el premio BAFTA a Mejor actriz de reparto.

Sobre esta película habló en Variety, donde compartió su opinión sobre los polémicos tuits de Karla Sofía Gascón.

"Estoy triste. Una y otra vez, esa es la palabra porque es el sentimiento que ha estado viviendo en mi pecho desde que ha sucedido todo", dijo la actriz mostrándose decepcionada. "No puedo hablar por las acciones de otras personas. Todo lo que puedo dar fe es mi experiencia, y nunca en un millón de años creí que estaríamos aquí".