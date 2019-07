¿Qué sonará en Sziget Festival 2019? La playlist de Ed Sheeran, Foo Fighters, Florence + The Machine, The 1975 o Martin Garrix

Por postureo o por prepararte el festi, aquí te resumimos en poco más de 90 temas los básicos de los headliners (y alguno más que se nos ha colado).

¿Cómo lo hemos hecho? Combinando sus éxitos recientes más interpretados en directo con clásicos ‘must’ que debes conocer… Ahora, si quieres que te sorprendan en Budapest, no sigas que te hacemos spoiler.

ED SHEERAN

Claro queda que Shape of You y Galway Girl sonarán fijo. ¿Abrirá con Castle on the Hill como en Madrid? Es su tema fetiche de apertura y un buen calentador de audiencias.

En la lista también incluimos Eraser, The A Team, Don’t / New Man, Dive, Tenerife Sea, Galway Girl o Perfect.

FOO FIGHTERS

Los de Seattle son una cosechadora de himnos: Everlong, Vest of you, Monkey Wrench, My Hero, This Is a call, Learn to Fly…

Incluyendo los anteriores, para esta edición del Sziget nuestras apuestas van por All My Life, Make it Right, Run, Breakout o Wheels.

¿Se lanzarán haciendo el cover de Under Pressure? Presumimos que caerá el homenaje a Queen.

FLORENCE + THE MACHINE

Florence es una vestal que da igual lo que cante. Ella se evapora sobre el festival con su voz; la fuerza la pone la máquina. Shake it Out sonará. Casi seguro que de cierre. Por el medio nos aventuramos a que podremos escuchar Dog Days Are Over, June, Patricia, Cosmic Love, Hunger, Ship to Wreck, Moderation o Big Good.

POST MALONE

Siguiendo nuestro bot nos sugiere que Broken Whiskey Glass puede ser una de las opciones de arranque. Si bien no es una de las más tocadas, es un bonito tema para comenzar.

Over Now, Too Young, Better Now, I Fall Apart, Stay son algunos de los ‘seguros’ del concierto. Un icónico White Iverson suele dar pie a los bises para cerrar con Congratulations. Conjeturas musicales para no perderse un directo impecable.

TWENTY ONE PILOTS

Holding on to You es la decana en su histórico de temas; es el que más veces suelen interpretar los de Ohio. En el roadmap de la noche pueden sonar Car Radio (previa a los bises), My Blood, Heathens, Jumpsuit (apertura), Lane Boy, Levitate, Ride, Stressed Out o Morph. Dejándose temazos como Chlorine, Leave the City o Trees para el encore.

THE 1975

Con álbum de estudio en el horno, Notes on a Conditional Form sale en agosto, la quimera de temas se complica. Conditional Form, The Birthday Party y Frail State of Mind son algunas de las confirmadas en el nuevo LP. De las clásicas los algoritmos nos llevan por Chocolate, It's Not Living (If It's Not With You), Sex, Heart Out, Robbers, Girls o You. En lo que llevamos de 2019 The Sound se lleva la palma como tema de cierre.

THE NATIONAL

La banda de new wave de Cincinatti que actuará el sábado en el escenario principal llega también con álbum en este 2019. I’m easy to find un álbum con muchas voces femeninas supondrá gran parte del repertorio y entre estas podrán sonar clásicos como Fake Empire, Mr. November, Bloodbuzz Ohio, Squalor Victoria o Slow Show.

MARTIN GARRIX

La selección es más compleja. DJ’s y productores suelen buscar algún tema sorpresa o hacer algún homenaje… de ahí que la variable de covers sea inmensa. Así, lo raro sería que Animals no sonase. De las favoritas de Martin encontramos Tremor, Turn Up The Speakers, Gold Skies, Virus (How About Now) mezcladas con covers como In the Name of Love (con Bebe Rexha), Footrocker (con Mightyfools), Scared to Be Lonely (con Dua Lipa) o un icónico Waiting for Love en recuerdo de Avicii.

KODALINE

No son cabezas de cartel o ‘top headliners’ per se pero la banda irlandesa es muy mágica. Algo que no deberías perderte el miércoles 7 antes de lanzarte a por Ed Sheeran. Una selección de básicos sería: High Hopes, All I Want (sonó recientemente en uno de los covers de La Voz de Antena 3 cantada por Andrés Martín –el ganador- y Andrés Iwasaki), Love Like This, Brand New Day, One Day, Ready, Brother, Follow Your Fire o el vibrante Raging haciendo el cover con Kygo.

Esta es nuestra selección, aproximadamente unas 100 canciones. En caso de error u omisión, lo sentimos. Puede haber discos o temas que no hayan salido e incluso alguno top que se nos haya escapado. Las quinielas no siempre funcionan en los exámenes.

Ahora, si no quieres fallo y tienes tiempo para prepararte, te dejamos la playlist oficial del festival… 417 canciones y más de un día de música para que nadie dude quien es el amo del lip sync en Sziget Festival.