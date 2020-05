The Chemical Brothers, primeros confirmados del Sónar 2021

El próximo domingo 2 de febrero regresa After Brunch, el primero y original, y como un festival por etapas nos trae cuatro findes intensos con nombres como William Djoko, Behrouz, Thema, Rampue o Super Flu -a falta de confirmar más top headliners- que se unirán a la After Brunch Crew. Con nueva ubicación, en un espectacular invernadero creado para la ocasión en Las Ventas, After Brunch se consolida como la fiesta referente de los domingos en Madrid. Así, el 2 y 16 de febrero y el 1 y 15 de marzo tienes una cita con la mejor electrónica en Las Ventas.