Underworld y Editors se suman al BBK Live y se lanza el cartel por días

Los británicos Underworld, Editors y Blossoms, los canadienses Junior Boys y el madrileño C. Tangana se suman al cartel de la undécima edición del Bilbao BBK Live, que se celebrará los próximos 7, 8 y 9 de julio en Kobetamendi.

Underworld son la referencia total del techno house progressive con toques pop. Formados en 1986, publicaron su debut, Dubnobasswithmyheadman, en 1994. Muchos afirman que este dúo, con más de 30 años de trayectoria, una carrera brillante y once discos, fue el que hizo de la electrónica un fenómeno de masas.

Editors, nombre clave del indie rock más puro de las últimas décadas, se formaron en 2003 y enseguida se metieron a público y crítica en el bolsillo con a su debut, The Back Room. Tom Smith y los suyos vuelven al festival para hacer un repaso a su larga trayectoria a golpe de hits como Papillon o Munich y presentar su último trabajo, In Dream.

Desde Ontario (Canadá), llegan Junior Boys con su recién estrenado Big Black Coat, disco con el que el dúo recupera sus raíces tecno sin sacrificar su característico sonido pop. El quintento británico de indie pop, Blossoms, ha publicado este mismo mes su último EP, At Most a Kiss. Por su parte, C. Tangana sólo tiene 25 años y es ya uno de los grandes nombres del rap nacional. El madrileño, que lleva diez años publicando grabaciones, maquetas y mixtapes, lanzó la última, 10/15, el pasado mes de octubre.

CARTEL POR DÍAS:

El festival anuncia la distribución de su cartel por días en el orden que se muestra a continuación. Las entradas de día podrán adquirirse a partir del próximo martes, 8 de marzo.

ARCADE FIRE/ NEW ORDER/ M83/ CHVRCHES/ HOT CHIP/ YEARS & YEARS/ WOLF ALICE/ HOLA A TODO EL MUNDO/ HIDROGENESSE/ RURAL ZOMBIES/ BEGIZ BEGI...

Viernes 8: PIXIES/ UNDERWORLD/ GRIMES/ LOVE OF LESBIAN/ JOSÉ GONZÁLEZ/ JUNIOR BOYS/ SLAVES/ BLOSSOMS/ BELAKO/ NUDOZURDO/ C. TANGANA/ INHEAVEN/ GREEN CLASS... Sábado 9: TAME IMPALA/ FOALS/ EDITORS/ FATHER JOHN MISTY/ COURTNEY BARNETT/ JAGWAR MA/ TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO/ WAS/ YELLOW BIG MACHINE...