Como ya viene siendo habitual, Taylor Swift se coronó en la fiesta de los MTV Europe Music Awards en Frankfurt como la gran triunfadora de la noche. La cantante de Pennsylvania se alzó con los premios a mejor artista femenina, mejor directo y mejor look. Justin Bieber, que no pudo acudir a la gala pero que dejó varios mensajes para sus fans, también fue galardonado con otros tres premios, el de mejor artista masculino, mejor concierto y mejor pop. Carly Rae Jepsen fue otra de las triunfadoras al alzarse con dos galardones: el de artista revelación del año, y el de mejor canción por Call Me Maybe.

La modelo alemana Heidi Klum fue la encargada de presentar una gala en la que el rapero surcoreano PSY, premiado con el EMA a mejor vídeoclip, fue el fenómeno de la noche con su mediático Gangnam Style. Los chicos de One Direction consagraron su éxito con el premio otorgado por los fans, y por grupo revelación. David Guetta, como mejor disco electrónico, Nicki Minaj como mejor hip hop, Lana del Rey como mejor artista alternativa y Linkin Park como mejor rock fueron otros de los galardonados.

Las actuaciones en directo de The Killers, No doubt, Muse y Alicia Keys hicieron vibrar a los 4.000 asistentes de los MTV EMA en la que artistas de la talla de Rihanna o Lady Gaga se quedaron sin premio.

ACTUACIONES

Carly Rae Jepsen - Call me maybe:



Rita Ora - R.I.P:



FUN - We are young:



Alicia Keys- New Day/Girl on fire:



PSY - Gangnam style:



Muse - Madness:



Pitbull - Don't stop the party:



Taylor Swift - We are never ever getting back together: