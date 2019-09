Aunqueno estuvo allí para recogerlos, la princesa del pop ganó dos premios en los Europe Music Awards 2008: Álbum del Año y Artista del Año. Los otros triunfadores de la noche fueron 30 Seconds to Mars, ganadores de los premios a Artista de Rock y Video Star.Pero la muestra definitiva del poder de voto de la audiencia la dio la victoria decomo Mejor Artista de la Historia. Aunque Rick tampoco estuvo allí, los presentadores Katy Perry y Perez Hilton nos obsequiaron bailando su tema más famoso. En un comunicado, Astley admitía "Me siento honrado porque mis fans hayan trabajdo tan duro para hacerme ganar el premio MTV EMA 2008 al Mejor Artista de la Historia. Esta es mi primera nominación a los EMAs y quiero darles las gracias a todos los que votasen por mí." En la categoría de Mejor Artista Español, el veredicto se dio a conocer el pasado 12 de octubre y resultó como ganador el dúo Amaral, frente a los finalistas Pereza, Porta, Pignoise o La Casa Azul. Finalmente, artistas como Coldplay, Duffy, Alicia Keys, Leona Lewis o Jonas Brothers se quedaron sin estatuilla.Entre las actuaciones más destacadas de la noche se encontraron Take That, Beyoncé, y entre los asistentes Craig David, Michael Owen, Sugababes, The Killers o The Ting Tings. También se homenajeó a Sircon un Premio al Artista Legendario, que le fue entregado por Bono de U2.La lista de todos los ganadores:

Canción más Adictiva:

P!nk So What

Video Star:

30 Seconds To Mars A Beautiful Lie

Mejor Directo:

Tokio Hotel

Artista Hiphop:

Kanye West

Artista Rock:

30 Seconds To Mars

Voto de los Artistas:

Lil Wayne

Artista del Año:

Britney Spears

Artista Legendario:

Sir Paul McCartney

Álbum del Año:

Britney Spears

Actuación Favorita de Europa:

Emre Aydin (Turquía)

Artista Revelacion:

Katy Perry

Mejor Artista de la Historia:

Rick Astley