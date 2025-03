'1111111', la canción baneada de Lola Índigo en su nuevo álbum 'Nave dragón'

Lola Índigo no tiene suficiente con estrenar un nuevo disco y decide guardarse un as bajo la manga. La artista ha lanzado al mercado su cuarto álbum, Nave dragón, donde se incluyen éxitos como 1000cosas con Manuel Turizo o La reina. Sin embargo, entre las once canciones que componen el tracklist, hay una que todavía no se puede escuchar: 1111111.

La cantante desveló la lista completa de composiciones del disco con este título, que actualmente no está disponible para escucharse en plataformas de streaming. Los seguidores de Lola índigo han reaccionado expectantes a este detalle, asegurando que la artista esconde un secreto que compartirá de un momento a otro.

Esta no es la primera vez que Lola Índigo incorpora el número uno en una de sus composiciones, pues ya lo hizo en 2022 con su tema An1mal. Sus fans especulan sobre una posible relación entre ambas canciones, mientras otros consideran que ese ni siquiera será el título real de la canción, sino que 1111111 es un mero código provisional.

Por otro lado, algunos fans consideran que la pista que se esconde detrás de este misterio es Mamisuki, una canción inédita que compartió por redes sociales en agosto de 2024 como una colaboración con el artista mexicano El Malilla.

La lista de canciones de 'Nave dragón', el nuevo álbum de Lola Índigo