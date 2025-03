Lola Índigo llora bailando en 'Sin autotune', la canción que acompaña el estreno de su disco 'Nave dragón'

Lola Índigo por fin comparte con el mundo el nuevo y anticipado proyecto de su carrera: Nave dragón, su cuarto álbum de estudio tras El dragón (2023). La artista acompaña este estreno con el lanzamiento de otro sencillo del disco, Sin autotune, del que lleva publicando adelantos en redes sociales desde el 13 de marzo.

La letra de la canción fusiona la fiesta con la melancolía por un amor perdido, tal y como delata el estribillo. "Por fuera bailando / Y llorando por dentro / Las botellas bajando / Tu recuerdo subiendo / Baby, yo te estoy llamando / Pa' decir lo que siento / Que te sigo pensando / Borracha yo no miento", canta Lola Índigo.

Sin autotunepodría ser una balada a juzgar por su primera estrofa —"Antes bebía por amor, y ahora bebo por despecho / Y el hueco en el pecho no deja 'e doler / Tal vez sin ti no estoy bien / Sé que te pasa también / Cuando tus ojos me ven"—. Sin embargo, la canción se transforma en un himno para las discotecas al que le acompaña un videoclip donde Lola Índigo y sus bailarinas expresan con su cuerpo cada palabra de la composición.

'Nave dragón', el nuevo álbum de Lola Índigo

Nave dragón cuenta con once canciones en su tracklist, de las cuales cinco ya habían salido a la luz: 1000cosas con Manuel Turizo, La reina, Pesadillas, Perreito pa llorar con Paulo Londra y La reina - Remix con Maria Becerra y Villano Antillano.

Ahora, a estas pistas se unen seis más: Mission005, el sencillo Sin autotune, Q somos? con el chileno Kidd Voodoo, Mi coleta, 1111111 y Yo te llevo. Con todas ellas, Lola Índigo hace viajar a los oyentes a través de su nave entre temas más nostálgicos y otros de pura fiesta.

Letra completa de 'Sin autotune'

Antes bebía por amor, ahora bebo por despecho

Y el hueco en el pecho no deja doler

Bebe sin ti no estoy bien

Se que te pasa también, cuando tus ojos me ven

Por fuera bailando y llorando por dentro

Las botellas bajando

Tus recuerdos subiendo

Baby yo te estoy llamando, pa decir lo que siento

Que te sigo pensando

Borracha yo no miento

Ohhh

Esas putas ganas de llamarte bebe

Esas putas ganas de sentirte otra vez

Porque anoche escuche

La canción que nos une

Suena sin autotune

Desde que no te tuve, la nota no me sube

El tiempo detuve, me caí de las nubes

Pa olvidar soy inmune

Superarte no pude

Por fuera bailando y llorando por dentro

Las botellas bajando

Tus recuerdos subiendo

Baby yo te estoy llamando, pa decir lo que siento

Que te sigo pensando

Borracha yo no miento

Ohhh

Dime que tengo que hacer

Para yo quitarte la ropa

Besarte la boca

Volverte a comer

Bebe sin ti no estoy bien

Se que te pasa también cuando tus ojos me ven

Por fuera bailando y llorando por dentro

Las botellas bajando

Tus recuerdos subiendo

Baby yo te estoy llamando, pa decir lo que siento

Que yo sigo pensando en ti bebe

Ay vuelve