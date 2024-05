30 años de la boda de Michael Jackson y Lisa Marie Presley: la historia de la pareja y cómo fue la celebración

Pocos dieron credibilidad a esa boda, pero existió. En agosto de 1994, mediante un comunicado de prensa, Lisa Marie Presley anunciaba al mundo, después de negar los rumores, que se había convertido en la mujer de Michael Jackson.

“Mi boda con Michael Jackson tuvo lugar en una ceremonia secreta fuera de Estados Unidos hace 11 semanas. Mi nombre de casada es señora Lisa Marie Presley-Jackson. Estoy muy enamorada de Michael, dedicaré mi vida a ser su esposa. Lo entiendo y lo apoyo, ambos tenemos la ilusión de crear una familia y vivir juntos una vida feliz y saludable”, rezaba el comunicado.

La boda se había celebrado en secreto, en un hotel de la República Dominicana, y en la más estricta intimidad. Tanto que no fueron amigos ni familiares; ni siquiera asistió la madre de la novia, Priscilla Presley, que manifestó su desacuerdo en varias ocasiones. “Siempre pensé que Michael Jackson amaba a Elvis, o respetaba a Elvis, y siempre sentí que tener el nombre, estar asociado al nombre a través de su hija...", explicó Priscilla en una entrevista en Talk TV tras la muerte de su hija admitiendo que hubiese preferido que no se hubiesen casado.

Poco días después de anunciar esa boda secreta, la pareja apareció en su primer acto público, los MTV Awards de 1994: el cantante de Thriller subió al escenario de la mano de su mujer, dio la bienvenida al público y la besó apasionadamente.

“Estoy muy feliz de estar aquí. Sólo piensen... nadie pensó que esto duraría", dijo antes de abrazar a su mujer y acercar sus labios. Este momento corrió como la pólvora en programas, revistas y redes sociales pues pocos se creían esa historia de amor que comenzó solo semanas después de que apareciese la primera denuncia contra Michael Jackson por abusos sexuales a un menor.

“Esa no fue idea mía. Estaba aterrada. Fue idea de su mánager. Pensé que era estúpido. De repente me convertí en parte de su maquinaría de marketing”, contó la hija de Elvis Presley en una entrevista con Rolling Stone en 2003 sobre ese ‘estudiado’ beso delante de los millones de espectadores de la gala.

“Quiere conocerte”

El rey del pop y la hija del rey del rock se conocieron en 1974 cuando ella era solo una niña y él un adolescente que ya triunfaba con los Jackson 5, la banda que formó junto a sus hermanos. Lisa Marie fue con su padre a verlos actuar a Las Vegas y después le visitaron en el camerino.

Pasaron años hasta que los dos volvieron a entrar en contacto. Según contó Presley, fue él quien dio el primer paso, enviándole un mensaje a través de su abogado: “Quiere conocerte. Piensa que eres muy bonita”. Pero en aquel momento ella estaba feliz junto al que fue su primer marido, Danny Keough, y rechazó cualquier acercamiento.

Años más tarde, Jackson de nuevo insistió: quería escuchar la grabación que ella había hecho y fue cuando ella accedió a verlo en casa de un amigo. Él redobló el contacto con la hija de Elvis Presley cuando comenzaron a saltar las acusaciones de abuso infantil: “Me llamó y me contó cuál era su versión de los hechos, por lo que parecía una situación de extorsión. Le creí porque era muy convincente”.

Fue en ese momento cuando decidió acercarse más a él para, según ella mismo confesó después, “salvarlo” de esos supuestos ataques y protegerlo. “Todas esas cosas que estaba haciendo, la filantropía y los niños y todas estas cosas, eran increíbles, y tal vez podríamos salvar el mundo juntos", argumentaba.

En cuestión de semanas, ella solicitó el divorcio de Keough, con el que tenía dos hijos, y solo 20 días después celebraron esa misteriosa boda en la que muchos veían intereses más allá del amor: él lavaba su imagen y ella aprovechaba el tirón para relanzar su carrera musical.

Durante el tiempo que estuvieron casados mucho se especuló sobre la vida sexual del matrimonio. Y aunque pudiera parecer inverosímil que compartieran la cama para algo más que para dormir, las declaraciones que un amigo del cantante hizo en la biografía The Magic and the Madness, de J. Randy Taraborrelli, desvelaban una fogosa intimidad entre ellos.

“A él le gustaba que ella se pusiera sus joyas en la cama. Jugaban a ser otros, aunque Lisa nunca decía qué clase de personajes hacían”, aseguró esa persona. Y aunque ella insistió en descubrir el lado normal del cantante, destacando su lado más bromista y divertido, lo cierto es que algunas de sus excentricidades se mantenía de puertas para adentro y nunca apareció delante de ella sin maquillar.

“Nunca fui una mujer que siguiera la norma, me gustan los tipos extraños, los que caminan por el borde, los que viven en el borde, los que tienen fuego en su interior. Ese, para mí, era Michael”, defendió Lisa Marie Presley su relación con uñas y dientes mientras estuvo casada con él.

El final de la historia de amor

El matrimonio duró poco, apenas dos años. Los sueños de formar una familia y tener hijos se fueron poco a poco diluyendo pues ella huía de entrar “en una batalla legal por la custodia”, no quería encontrarse “cara a cara con él” por ese asunto.

Y es que, poco a poco, las adiciones de Michael Jackson fueron minando el matrimonio. La dependencia del artista a los opioides y analgésicos, que le recetaban los médicos para calmar los daños en el cuero cabelludo que le produjo el incendio que se originó cuando grababa un anuncio para Pepsi, iba en aumento con el paso del tiempo. Ella cada vez pasaba más tiempo en Graceland, la mansión donde vivió Elvis Presley, y cuando iba a Neverland, la mansión de Jackson, dormía en una habitación aparte.

"Le di a elegir: las drogas y los aduladores o yo, y él me echó de su lado", contó a Oprah Winfrey en una entrevista tras la muerte del cantante de Billie Jean, el 25 de junio de 2009.

"Dejar mi primer matrimonio fue probablemente el mayor error de mi vida" - Lisa Marie Presley

El divorcio fue de mutuo acuerdo y mantuvieron una relación de amistad, pero para ella ese matrimonio fue una equivocación. "Dejar mi primer matrimonio, por la persona por la que lo dejé, ese fue probablemente el mayor error de mi vida", confesó en 2007 a la revista Marie Claire.

Tras hacerse efectivo el divorcio, Jackson se casó en noviembre de 1996 con Deborah Rowe, la enfermera de su dermatólogo Arnold Klein, con la que cumplió su sueño de ser padre. Con Rowe tuvo a sus tres hijos: Michael Joseph Jackson Jr., Paris y Prince.