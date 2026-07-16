Rosalía retoma su gira en Bogotá (Colombia): las fechas y las últimas ciudades de LUX TOUR
Rosalía está de regreso. Después de 10 días de parón, la catalana retoma LUX TOUR este jueves 16 de julio en Bogotá (Colombia). La cantante afronta el tramo final de la gira que le llevará a recorrer América Latina y que cerrará con tres conciertos en Estados Unidos, los que tuvo que cancelar a principios de junio por "una emergencia familiar".
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Rosalía ya está en Colombia lista para afrontar la última fase de LUX TOUR. Después de 10 días de parón —"de FIFA y puntas", como escribe en Instagram—, la cantante se sube este jueves 16 de julio al escenario del Movistar Arena de Bogotá para dar el primer concierto de la fase latinoamericana de la gira.
La intérprete de Berghain tiene una agenda llena de citas para los próximos dos meses. A los 11 conciertos anunciados para este tramo final, sumó otros 10 por América Latina y tres en Estados Unidos, los que tuvo que cancelar a principios de junio por "una emergencia familiar".
De esta manera, suma un total de 24 conciertos en siete países diferentes: Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México, Puerto Rico y EEUU.
Las primeras dos paradas son los días 16 y 18 de julio en Bogotá (Colombia) y la sitúan a seis horas en avión de Nueva York, ciudad donde se celebra la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina el domingo 19 de julio. ¿Le dará tiempo a volar hasta allí y disfrutar del encuentro en este verano "de FIFA"?
Rosalía no tiene la siguiente fecha hasta el jueves 24 de julio, un aparente parón antes de dos semanas intensas de conciertos en Chile y Argentina. Lo mismo le pasará cuando visite México, con ocho conciertos en 15 días.
La última parada de la fase latinoamericana será el jueves 3 de septiembre en San Juan de Puerto Rico, ciudad natal de su ex Rauw Alejandro, y tras el que volará a EEUU para reunirse con el público de Orlando y Miami para celebrar los conciertos que tuvo que cancelar.
Todos los conciertos de la fase final de 'LUX TOUR' de Rosalía
- 16 de julio - Movistar Arena - Bogotá (Colombia)
- 18 de julio - Movistar Arena - Bogotá (Colombia)
- 24 de julio - Movistar Arena - Santiago (Chile)
- 25 de julio - Movistar Arena - Santiago (Chile)
- 27 de julio - Movistar Arena - Santiago (Chile)
- 29 de julio - Movistar Arena - Santiago (Chile)
- 1 de agosto - Movistar Arena - Buenos Aires (Argentina)
- 2 de agosto - Movistar Arena - Buenos Aires (Argentina)
- 4 de agosto - Movistar Arena - Buenos Aires (Argentina)
- 6 de agosto - Movistar Arena - Buenos Aires (Argentina)
- 10 de agosto - Farmasi Arena - Río de Janeiro (Brasil)
- 11 de agosto - Farmasi Arena - Río de Janeiro (Brasil)
- 15 de agosto - Arena VFG - Tlajomulco de Zúñiga (México)
- 16 de agosto - Arena VFG - Tlajomulco de Zúñiga (México)
- 19 de agosto - Arena Monterrey - Monterrey (México)
- 22 de agosto - Palacio de los Deportes - Ciudad de México (México)
- 24 de agosto - Palacio de los Deportes - Ciudad de México (México)
- 26 de agosto - Palacio de los Deportes - Ciudad de México (México)
- 28 de agosto - Palacio de los Deportes - Ciudad de México (México)
- 29 de agosto - Palacio de los Deportes - Ciudad de México (México)
- 3 de septiembre - Coliseo de Puerto Rico - San Juan (Puerto Rico)
- 9 de septiembre - Kia Center - Orlando (EEUU)
- 14 de septiembre - Kaseya Center - Miami (EEUU)
- 16 de septiembre - Kaseya Center - Miami (EEUU)