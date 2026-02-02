Actuaciones de la gala de los Premios Grammy 2026: todos los artistas confirmados

La gala de los Premios Grammy se sigue con la lista de nominados en una mano y la lista de artistas que actúan en la gala en la otra. Porque la música en directo es el otro aliciente de la ceremonia que este año se celebra el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles con Trevor Noahcomo presentador. Será su sexta y última vez como presentador.

El cómico se pone al frente de la gala en la que Lady Gaga, Bad Bunny, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter y Justin Bieber parten como los más nominados y que contará con numerosas estrellas sobre el escenario.

Justin Bieber, nominado en cuatro categorías, es uno de los artistas que actuará en la gala. El cantante regresa por la puerta grande tras cinco años alejado de los focos. Desde que canceló su gira 2022, solo ha ofrecido conciertos privados y solo en una ocasión ha subido a un gran escenario. Fue en 2025 junto a SZA durante la celebración del Grand National Tour.

El canadiense participa en la gala junto a otros nombres como SlSlash, Post Malone, Alex Warren, Lady Gaga, Bruno Mars o Sabrina Carpenter, la primera artista anunciada por la Academia de la Grabación.

La cantante es uno de los platos fuertes de la noche y no es para menos. Llega a la cita nominada en seis categorías y después de haber arrasado en la edición de 2025 interpretando Espresso y Please Please Please. Dejó tan buen sabor de boca en la Academia y en el público que han vuelto a confiar en ella.

En 2025, Sabrina Carpenter participó en la gala como nominada a Mejor nuevo artista, un rol del que este año cogen el testigo Alex Warren, Olivia Dean, Lola Young, KATSEYE, Addison Rae, sombr, The Marías o Leon Thomas, que también han sido confirmados por la organización.

También la cita musical contará con la participación de otros nombres como el dúo de hip hop Clipse, nominado en cinco categorías, o Pharrell Williams, candidato a dos premios.

Consulta a continuación la lista de actuaciones confirmadas y no te pierdas detalle. Si Sabrina Carpenter ha repetido experiencia es porque la noche merece la pena.

Artistas que actúan en los Premios Grammy 2026