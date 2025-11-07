La lista completa de los nominados a los Premios Grammy 2026
Tras el gran anuncio, ya conocemos a la lista completa de nominados a los Premios Grammy. Entre los grandes nombres se encuentran Lady Gaga, Bad Bunny, Justin Bieber y Sabrina Carpenter se convierten en los grandes nombres de esta edición.
Así te hemos contado el anuncio de los nominados a los Premios Grammy 2026
La gala tendrá lugar el próximo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.
Grabación del año
- DeBÍ TiRAR MÁS FOTos - Bad Bunny
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Anxiety - Doechii
- WILDFLOWER - Billie Eilish
- Abracadabra - Lady Gaga
- luther - Kendrick Lamar con SZA
- The Subway - Chappel Roan
- APT.- ROSÉ, Bruno Mars
Álbum del año
- DeBÍ TiRAR Más FOTos - Bad Bunny
- SWAG - Justin Bieber
- Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice
- MAYHEM - Lady Gaga
- GNX - Kendrick Lamar
- MUTT - Leon Thomas
- CHROMAKOPIA - Tyle, The Creator
Canción del año
- Abracadabra - Lady Gaga
- Anxiety - Doechii
- APT. - ROSÉ, Bruno Mars
- DeBÍ TiRAR Más FOTos - Bad Bunny
- Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- luther - Kendrick Lamar con SZA
- Mandchild - Sabrina Carpenter
- WILDFLOWER - Billie Eilish
Mejor artista revelación
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marias
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Productor del año, no clásico
- Dan Auerbach
- Cirkut
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
Cantautor del año, no clásico
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Mejor interpretación pop:
- DAISIES - Justin Bieber
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Disease - Lady Gaga
- The Subway - Chappell Roan
- Messy - Lola Young
Mejor interpretación Dúo/Grupo Pop
- Defying Gravity - Cynthia Erivo & Ariana Grande.
- Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- Gabriela - KATSEYE
- APT. - ROSÉ, Bruno Mars
- 30 For 30 - SZA con Kendrick Lamar
Mejor álbum Pop Vocal
- SWAG- Justin Bieber
- Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
- Something Beautiful - Miley Cyrus
- Mayhem - Lady Gaga
- I've tried everything but therapy (part 2) - Teddy Swims
Mejor grabación Dance/Electrónico
- No Cap - Disclosure & Anderson .Paak
- Victory Lap - Fred again.., Skepta, & PlaqueBoyMax
- SPACE INVADER - KAYTRANADA
- VOLTAGE - Skrillex
- End Of Summer - Tame Impala
Mejor Grabación Dance Pop
- Bluest Flame - Selena Gomez & benny blanco
- Abracadabra - Lady Gaga
- Midnight Sun - Zara Larsson
- Kust Keep Watching (From F1® The Movie) - Tate McRae
- Illegal - PinkPantheress
Mejor álbum dance/electrónico
- EUSEXUA - FKA twigs
- Ten Days - Fred again
- Fancy That . PinkPantheress
- Inhale / Exhale - RÜFÜS DU SOL
- F— U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3- Skrillex
Mejor grabación remix
- Abracadabra (Gesaffelstein Remix) - Lady Gaga, Gesaffelstein
- Don't Forget About Us - Mariah Carey & KAYTRANADA
- A Dreams A Dream - Ron Trent Remix - Soul II Soul
- Galvanize - The Chemical Brothers & Chris Lake
- Golden - David Guetta REM/X - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
Mejor interpretación rock
- U Should Not Be Doing That - Amyl and The Sniffers
- The Emptiness Machine - Linkin Park
- NEVER ENOUGH- Turnstile
- Mirtazapine- Hayley Williams
- Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning - YUNGBLUD Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
Mejor interpretación metal
- Night Terror- Dream Theater
- Lachryma - Ghost
- Emergence - Sleep Token
- Soft Spine - Spiritbox
- BIRDS - Turnstil
Mejor canción rock
- As Alive As You Need Me To Be - Nine Inch Nails
- Caramel - Sleep Token
- Glum - Hayley Williams
- NEVER ENOUGH - Turnstile
- Zombie - YUNGBLUD
Mejor álbum rock
- private music - Deftones
- I quit - Haim
- From Zero - Linkin Park
- NEVER ENOUGH - Turnstile
- Idols - Yungblud
Mejor Interpretación de música alternativa
- Everything Is Peaceful Love - Bon Iver
- Alone - The Cure
- SEEIN' STARS - Turnstile
- mangetout - Wet Leg
- Parachute - Hayley Williams
Mejor álbum de música alternativa
- SABLE, fABLE - Bon Iver
- Songs Of A Lost World - The Cure
- DON'T TAP THE GLASS - Tyler, The Creator
- moisturizer - Wet Leg
- Ego Death At A Bachelorette Party - Hayley Williams
Mejor interpretación R&B
- YUKON- Justin Bieber
- It Depends - Chris Brown con Bryson Tiller
- Folded - Kehlani
- MUTT (Live From NPR's Tiny Desk) - Leon Thomas
- Heart Of A Woman - Summer Walker
Mejor interpretación R&B tradicional
- Here We Are - Durand Bernarr
- UPTOWN - Lalah Hathaway
- LOVE YOU TOO - Ledisi
- Crybaby - SZA
- VIBES DON'T LIE - Leon Thomas
Mejor canción R&B
- Folded - Kehlani
- Heart Of A Woman - Summer Walker
- It Depends - Chris Brown con Bryson Tiller
- Overqualified - Durand Bernarr
- YES IT IS - Leon Thomas
Mejor álbum R&B progresivo
- BLOOM - Durand Bernarr
- Adjust Brightness - Bilal
- LOVE ON DIGITAL - Destin Conrad
- Access All Areas - FLO
- Come As You Are - Terrace Martin & Kenyon Dixon
Mejor álbum R&B :
- Beloved - Givéon
- Why not more? - Coco Jones
- The Crown - Ledisi
- Escape Room - Teyana Taylor
- Mutt - Leon Thomas
Mejor interpretación rap
- Outside - Cardi B
- Chains & Whips - Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams
- Anxiety - Doechii
- tv off - Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay
- Darling, I - Tyler, The Creator ft Teezo Touchdown
Mejor interpretación de rap melódico
- Proud Of Me - Fridayy Featuring Meek Mill
- Wholeheartedly - JID Featuring Ty Dolla $ign & 6Lack
- luther - Kendrick Lamar With SZA
- WeMaj - Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody
- SOMEBODY LOVES ME - PARTYNEXTDOOR & Drake
Mejor canción rap
Anxiety - Doechii
The Birds Don't Sing - Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices Of Fire
Sticky - Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
TGIF - GloRilla
tv off - Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay
Mejor álbum rap
- Let God Sort Em Out - Clipse, Push T & Malice
- GLORIOUS - GloRilla
- God Does Like Ugly - JID
- GNX - Kendrick Lamar
- Chromakopia - Tyler, The Creator
Mejor álbum de poesía hablada:
- A Hurricane In Heels: Healed People Don't Act Like That (Partially Recorded Live @City Winery & Other Places) - Queen Sheba
- Black Shaman - Marc Marcel
- Pages - Omari Hardwick & Anthony Hamilton
- Saul Williams meets Carlos Niño & Friends at Treepeople - Saul Williams, Carlos Niño & Friends
- Words for days Vol.1 -Mad Skillz
Mejor interpretación jazz
- Noble Rise - Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield
- Windows - Live - Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade
- Peace Of Mind / Dreams Come True - Samara Joy
- Four- Michael Mayo
- All Stars Lead To You - Live - Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth
Mejor álbum jazz vocal
- Elemental - Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap
- We Insist 2025! - Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell
- Portrait - Samara Joy
- Fly - Michael Mayo
- Live at Vic's Las Vegas - Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth
Mejor álbum jazz instrumental
- Trilogy 3 (Live) - Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade
- Southern Nights - Sullivan Fortner Featuring Peter Washington & Marcus Gilmore
- Belonging - Branford Marsalis Quartet
- Spirit Fall - John Patitucci Featuring Chris Potter & Brian Blade
- Fasten Up - Yellowjackets
Mejor álbum de gran conjunto de jazz
- Orchestrator Emulator - The 8-Bit Big Band
- Without Further Ado, Vol 1 - Christian McBride Big Band
- Lumen - Danilo Pérez & Bohuslän Big Band
- Basie Rocks! - Deborah Silver & The Count Basie Orchestra
- Lights on a Satellite - Sun Ra Arkestra
- Some Days Are Better: The Lost Scores - Kenny Wheeler Legacy Featuring The Royal Academy of Music Jazz Orchestra & Frost Jazz Orchestra
Mejor álbum jazz latino
- La Fleur de Cayenne - Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band
- The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra - Featuring Pedrito Martinez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison & Melvis Santa
- Mundoagua - Celebrating Carla Bley - Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra
- A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole - Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro
- Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard - Miguel Zenón Quartet
Mejor álbum jazz alternativo
- honey from a winter stone - Ambrose Akinmusire
- Keys To The City Volume One - Robert Glasper
- Ride into the Sun - Brad Mehldau
- LIVE-ACTION - Nate Smith
- Blues Blood - Immanuel Wilkins
Mejor álbum tradicion pop vocal
- Wintersongs - Laila Biali
- The Gift Of Love - Jennifer Hudson
- Who Believes In Angels? - Elton John & Brandi Carlile
- Harlequin - Lady Gaga
- A Matter Of Time - Laufey
- The Secret Of Life: Partners, Volume 2 - Barbra Streisand
Mejor álbum instrumental contemporáneo
- Brightside - ARKAI
- Ones & Twos - Gerald Clayton
- BEATrio - Béla Fleck, Edmar Castañeda, Antonio Sánchez
- Just Us - Bob James & Dave Koz
- Shayan - Charu Suri
Mejor álbum de Teatro Musical
- Buena vista social club
- Death Becomes Her
- Gypsy
- Just in time
- Maybe Happy Ending
Mejor interpretación country
- Nose On The Grindstone - Tyler Childers
- Good News - Shaboozey
- Bad As I Used To Be [From "F1® The Movie"] - Chris Stapleton
- I Never Lie - Zach Top
- Somewhere Over Laredo - Lainey Wilson
Mejor interpetación country a dúo/grupo
- A Song To Sing - Miranda Lambert And Chris Stapleton
- Trailblazer - Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson
- Love Me Like You Used To Do - Margo Price & Tyler Childers
- Amen - Shaboozey & Jelly Roll
- Honky Tonk Hall Of Fame - George Strait, Chris Stapleton
Mejor canción country
- Bitin’ List - Tyler Childers
- Good News - Shaboozey
- I Never Lie - Zach Top
- Somewhere Over Laredo - Lainey Wilson
- A Song To Sing - Miranda Lambert And Chris Stapleton
Mejor álbum Tradicional Country
- Dollar A Day - Charley Crockett
- American Romance - Lukas Nelson
- Oh What A Beautiful World - Willie Nelson
- Hard Headed Woman - Margo Price
- Ain't in it for my health - Zach Top
Mejor álbum country contemporáneo
- Patterns - Kelsea Ballerini
- Snipe Hunter - Tyler Childers
- Evangeline vs. The Machine - Eric Church
- Beautifully Broken - Jelly Roll
- Postcards from Texas - Miranda Lambert
Mejor interpretación de raíces americanas
- LONELY AVENUE - Jon Batiste Featuring Randy Newman
- Ancient Light - I'm With Her
- Crimson And Clay - Jason Isbell
- Richmond On The James - Alison Krauss & Union Station
- Beautiful Strangers - Mavis Staples
Mejor interpretación americana
- Boom - Sierra Hull
- Poison In My Well - Maggie Rose & Grace Potter
- Godspeed - Mavis Staples
- That's Gonna Leave A Mark - Molly Tuttle
- Horses - Jesse Welles
Mejor canción de raíces americanas
- Ancient Light - I'm With Her
- BIG MONEY - Jon Batiste
- Foxes In The Snow - Jason Isbell
- Middle - Jesse Welles
- Spitfire - Sierra Hull
Mejor álbum americano
- BIG MONEY - Jon Batiste
- Bloom - Larkin Poe
- Last Leaf On The Tree - Willie Nelson
- So Long Little Miss Sunshine - Molly Tuttle
- Middle - Jesse Welles
Mejor álbum de bluegrass
- Carter & Cleveland - Michael Cleveland & Jason Carter
- A Tip Toe High Wire - Sierra Hull
- Arcadia - Alison Krauss & Union Station
- Outrun - The Steeldrivers
- Highway Prayers - Billy Strings
Mejor álbum de blues tradicional
- Ain’t Done With The Blues - Buddy Guy
- Room On The Porch - Taj Mahal & Keb' Mo'
- One Hour Mama: The Blues Of Victoria Spivey - Maria Muldaur
- Look Out Highway - Charlie Musselwhite
- Young Fashioned Ways - Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush
Mejor álbum de blues contemporáneo
- Breakthrough- Joe Bonamassa
- Paper Doll - Samantha Fish
- A Tribute To LJK - Eric Gales
- Preacher Kids - Robert Randolph
- Family - Southern Avenue
Mejor álbum folk
- What Did The Blackbird Say To The Crow - Rhiannon Giddens & Justin Robinson
- Crown Of Roses - Patty Griffin
- Wild And Clear And Blue - I'm With Her
- Foxes In The Snow - Jason Isbell
- Under The Powerlines April 24 – September 24 - Jesse Welles
Mejor álbum de música de raíces regionales
- Live At Vaughan’s - Corey Henry & The Treme Funktet
- For Fat Man - Preservation Brass & Preservation Hall Jazz Band
- Church Of New Orleans - Kyle Roussel
- Second Line Sunday - Trombone Shorty And New Breed Brass Band
- A Tribute To The King Of Zydeco - (Varios artistas)
Mejor interpretación/canción gospel
- Do It Again - Kirk Franklin
- Church - John Legend y Tasha Cobbs Leonard
- Still Live - Jonathan McReynolds & Jamal Roberts
- Amen - Pastor Mike Jr
- Come Jesus Come - CeCe Winans ft Shirley Caesar
Mejor interpretación/canción de música cristiana
- I Know A Name
- YOUR WAY'S BETTER
- Hard Fought Hallelujah
- Headphones
- Amazing
Mejor álbum gospel
- Sunny Days - Yolanda Adams
- Tasha - Tasha Cobbs Leonard
- Live Breathe Fight - Tamela Mann
- Only On The Road Live - Tye Tribbett
- Heart Of Mine - Darrel Walls, PJ Morton
Mejor álbum de música cristiana cotemporánea
- CHILD OF GOD II - Forrest Frank
- Coritos Vol. 1 - Israel & New Breed
- King Of Hearts - Brandon Lake
- Reconstruction - Lecrae
- Let The Church Sing - Tauren Wells
Mejor álbum de raíces gospel
- I Will Not Be Moved (Live) - The Brooklyn Tabernacle Choir
- Then Came The Morning - Gaither Vocal Band
- Praise & Worship: More Than A Hollow Hallelujah - The Isaacs
- Good Answers - Karen Peck & New River
- Back To My Roots - Candi Staton
Mejor álbum pop latino
- Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
- BOGOTÁ DELUXE - Andrés Cepeda
- Tropicoqueta - KAROL G
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- ¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz
Mejor álbum de música urbana
- DeBÍ TiRAR Más FOTos - Bad Bunny
- Mixteip - J Balvin
- Ferxxo Vol X: Sagrado - Feid
- Naiki - Nicki Nicole
- Eub Deluxe - Trueno
- Sinfónico (en vivo) - Yandel
Mejor álbum de latino de rock y de música alternativa
- Genes Rebeldes - Aterciopelados
- ASTROPICAL - Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
- PAPOTA - CA7RIEL & Paco Amoroso
- ALGORHYTHM - Los Wizzards
- Novela- Fito Paez
Mejor álbum de música mexicana
- Mala Mía - Fuerza Regida, Grupo Frontera
- Y lo que bien - Grupo Frontera
- Sin rodeos - Paola Jara
- Palabra de To's (Seca) - Carín León
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía - Por la puerta grande (en vivo) - Bobby Pulido
Mejor álbum tropical
- Fotografías - Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
- Raíces - Gloria Estefan
- Clásicos 1.0 - Grupo Niche
- Bingo - Alain Pérez
- Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 - Gilberto Santa Rosa
Mejor interpretación de música global
- EoO - Bad Bunny
- Cantando en el Camino - Ciro Hurtado
- JERUSALEMA - Angélique Kidjo
- Inmigrante Y Que? - Yeisy Rojas
- Shrini's Dream (Live) - Shakti
- Daybreak - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
Mejor interpretación de música africana
- Love - Burna Boy
- With You - Davido ft Omah Lay
- Hope & Love - Eddy Kenzo & Mehran Matin
- Gimme Dat - Ayra Starr ft Wizkid
- Push 2 Start - Tyla
Mejor canción para obra visual
- As live as you need me to be (de Tron: Ares)
- Golden (de KPop Demon Hunters)
- I lied to you (de Sinners)
- Never too late (de Elton John: Never Too Late)
- Pale, Pale Moon (de Sinners)
- Sinners (de Sinners)
Mejor película musical
- Devo - Devo
- Live at The Royal Albert Hall - Raye
- Relentless - Diane Warren
- Music by John Williams - John Williams
- Piece by piece - Pharrell Williams