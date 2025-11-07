GRAMMYS 2026

La lista completa de los nominados a los Premios Grammy 2026

Tras el gran anuncio, ya conocemos a la lista completa de nominados a los Premios Grammy. Entre los grandes nombres se encuentran Lady Gaga, Bad Bunny, Justin Bieber y Sabrina Carpenter se convierten en los grandes nombres de esta edición.

Así te hemos contado el anuncio de los nominados a los Premios Grammy 2026

Madrid07/11/2025 18:39

Ya no hay más secretos. Por fin se han anunciado a los nominados a los Premios Grammy 2026. En este listado, se cumplen los pronósticos con Lady Gaga, Bad Bunny, Justin Bieber y Sabrina Carpenter como los artistas con mayores nominaciones en esta edición.

La gala tendrá lugar el próximo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Grabación del año

  • DeBÍ TiRAR MÁS FOTos - Bad Bunny
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • Anxiety - Doechii
  • WILDFLOWER - Billie Eilish
  • Abracadabra - Lady Gaga
  • luther - Kendrick Lamar con SZA
  • The Subway - Chappel Roan
  • APT.- ROSÉ, Bruno Mars

Álbum del año

  • DeBÍ TiRAR Más FOTos - Bad Bunny
  • SWAG - Justin Bieber
  • Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice
  • MAYHEM - Lady Gaga
  • GNX - Kendrick Lamar
  • MUTT - Leon Thomas
  • CHROMAKOPIA - Tyle, The Creator

Canción del año

  • Abracadabra - Lady Gaga
  • Anxiety - Doechii
  • APT. - ROSÉ, Bruno Mars
  • DeBÍ TiRAR Más FOTos - Bad Bunny
  • Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
  • luther - Kendrick Lamar con SZA
  • Mandchild - Sabrina Carpenter
  • WILDFLOWER - Billie Eilish

Mejor artista revelación

  • Olivia Dean
  • KATSEYE
  • The Marias
  • Addison Rae
  • sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Productor del año, no clásico

  • Dan Auerbach
  • Cirkut
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Sounwave

Cantautor del año, no clásico

  • Amy Allen
  • Edgar Barrera
  • Jessie Jo Dillon
  • Tobias Jesso Jr.
  • Laura Veltz

Mejor interpretación pop:

  • DAISIES - Justin Bieber
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • Disease - Lady Gaga
  • The Subway - Chappell Roan
  • Messy - Lola Young

Mejor interpretación Dúo/Grupo Pop

  • Defying Gravity - Cynthia Erivo & Ariana Grande.
  • Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
  • Gabriela - KATSEYE
  • APT. - ROSÉ, Bruno Mars
  • 30 For 30 - SZA con Kendrick Lamar

Mejor álbum Pop Vocal

  • SWAG- Justin Bieber
  • Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful - Miley Cyrus
  • Mayhem - Lady Gaga
  • I've tried everything but therapy (part 2) - Teddy Swims

Mejor grabación Dance/Electrónico

  • No Cap - Disclosure & Anderson .Paak
  • Victory Lap - Fred again.., Skepta, & PlaqueBoyMax
  • SPACE INVADER - KAYTRANADA
  • VOLTAGE - Skrillex
  • End Of Summer - Tame Impala

Mejor Grabación Dance Pop

  • Bluest Flame - Selena Gomez & benny blanco
  • Abracadabra - Lady Gaga
  • Midnight Sun - Zara Larsson
  • Kust Keep Watching (From F1® The Movie) - Tate McRae
  • Illegal - PinkPantheress

Mejor álbum dance/electrónico

  • EUSEXUA - FKA twigs
  • Ten Days - Fred again
  • Fancy That . PinkPantheress
  • Inhale / Exhale - RÜFÜS DU SOL
  • F— U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3- Skrillex

Mejor grabación remix

  • Abracadabra (Gesaffelstein Remix) - Lady Gaga, Gesaffelstein
  • Don't Forget About Us - Mariah Carey & KAYTRANADA
  • A Dreams A Dream - Ron Trent Remix - Soul II Soul
  • Galvanize - The Chemical Brothers & Chris Lake
  • Golden - David Guetta REM/X - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

Mejor interpretación rock

  • U Should Not Be Doing That - Amyl and The Sniffers
  • The Emptiness Machine - Linkin Park
  • NEVER ENOUGH- Turnstile
  • Mirtazapine- Hayley Williams
  • Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning - YUNGBLUD Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Mejor interpretación metal

  • Night Terror- Dream Theater
  • Lachryma - Ghost
  • Emergence - Sleep Token
  • Soft Spine - Spiritbox
  • BIRDS - Turnstil

Mejor canción rock

  • As Alive As You Need Me To Be - Nine Inch Nails
  • Caramel - Sleep Token
  • Glum - Hayley Williams
  • NEVER ENOUGH - Turnstile
  • Zombie - YUNGBLUD

Mejor álbum rock

  • private music - Deftones
  • I quit - Haim
  • From Zero - Linkin Park
  • NEVER ENOUGH - Turnstile
  • Idols - Yungblud

Mejor Interpretación de música alternativa

  • Everything Is Peaceful Love - Bon Iver
  • Alone - The Cure
  • SEEIN' STARS - Turnstile
  • mangetout - Wet Leg
  • Parachute - Hayley Williams

Mejor álbum de música alternativa

  • SABLE, fABLE - Bon Iver
  • Songs Of A Lost World - The Cure
  • DON'T TAP THE GLASS - Tyler, The Creator
  • moisturizer - Wet Leg
  • Ego Death At A Bachelorette Party - Hayley Williams

Mejor interpretación R&B

  • YUKON- Justin Bieber
  • It Depends - Chris Brown con Bryson Tiller
  • Folded - Kehlani
  • MUTT (Live From NPR's Tiny Desk) - Leon Thomas
  • Heart Of A Woman - Summer Walker

Mejor interpretación R&B tradicional

  • Here We Are - Durand Bernarr
  • UPTOWN - Lalah Hathaway
  • LOVE YOU TOO - Ledisi
  • Crybaby - SZA
  • VIBES DON'T LIE - Leon Thomas

Mejor canción R&B

  • Folded - Kehlani
  • Heart Of A Woman - Summer Walker
  • It Depends - Chris Brown con Bryson Tiller
  • Overqualified - Durand Bernarr
  • YES IT IS - Leon Thomas

Mejor álbum R&B progresivo

  • BLOOM - Durand Bernarr
  • Adjust Brightness - Bilal
  • LOVE ON DIGITAL - Destin Conrad
  • Access All Areas - FLO
  • Come As You Are - Terrace Martin & Kenyon Dixon

Mejor álbum R&B :

  • Beloved - Givéon
  • Why not more? - Coco Jones
  • The Crown - Ledisi
  • Escape Room - Teyana Taylor
  • Mutt - Leon Thomas

Mejor interpretación rap

  • Outside - Cardi B
  • Chains & Whips - Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams
  • Anxiety - Doechii
  • tv off - Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay
  • Darling, I - Tyler, The Creator ft Teezo Touchdown

Mejor interpretación de rap melódico

  • Proud Of Me - Fridayy Featuring Meek Mill
  • Wholeheartedly - JID Featuring Ty Dolla $ign & 6Lack
  • luther - Kendrick Lamar With SZA
  • WeMaj - Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody
  • SOMEBODY LOVES ME - PARTYNEXTDOOR & Drake

Mejor canción rap

Anxiety - Doechii

The Birds Don't Sing - Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices Of Fire

Sticky - Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne

TGIF - GloRilla

tv off - Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay

Mejor álbum rap

  • Let God Sort Em Out - Clipse, Push T & Malice
  • GLORIOUS - GloRilla
  • God Does Like Ugly - JID
  • GNX - Kendrick Lamar
  • Chromakopia - Tyler, The Creator

Mejor álbum de poesía hablada:

  • A Hurricane In Heels: Healed People Don't Act Like That (Partially Recorded Live @City Winery & Other Places) - Queen Sheba
  • Black Shaman - Marc Marcel
  • Pages - Omari Hardwick & Anthony Hamilton
  • Saul Williams meets Carlos Niño & Friends at Treepeople - Saul Williams, Carlos Niño & Friends
  • Words for days Vol.1 -Mad Skillz

Mejor interpretación jazz

  • Noble Rise - Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield
  • Windows - Live - Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade
  • Peace Of Mind / Dreams Come True - Samara Joy
  • Four- Michael Mayo
  • All Stars Lead To You - Live - Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth

Mejor álbum jazz vocal

  • Elemental - Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap
  • We Insist 2025! - Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell
  • Portrait - Samara Joy
  • Fly - Michael Mayo
  • Live at Vic's Las Vegas - Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth

Mejor álbum jazz instrumental

  • Trilogy 3 (Live) - Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade
  • Southern Nights - Sullivan Fortner Featuring Peter Washington & Marcus Gilmore
  • Belonging - Branford Marsalis Quartet
  • Spirit Fall - John Patitucci Featuring Chris Potter & Brian Blade
  • Fasten Up - Yellowjackets

Mejor álbum de gran conjunto de jazz

  • Orchestrator Emulator - The 8-Bit Big Band
  • Without Further Ado, Vol 1 - Christian McBride Big Band
  • Lumen - Danilo Pérez & Bohuslän Big Band
  • Basie Rocks! - Deborah Silver & The Count Basie Orchestra
  • Lights on a Satellite - Sun Ra Arkestra
  • Some Days Are Better: The Lost Scores - Kenny Wheeler Legacy Featuring The Royal Academy of Music Jazz Orchestra & Frost Jazz Orchestra

Mejor álbum jazz latino

  • La Fleur de Cayenne - Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band
  • The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra - Featuring Pedrito Martinez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison & Melvis Santa
  • Mundoagua - Celebrating Carla Bley - Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra
  • A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole - Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro
  • Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard - Miguel Zenón Quartet

Mejor álbum jazz alternativo

  • honey from a winter stone - Ambrose Akinmusire
  • Keys To The City Volume One - Robert Glasper
  • Ride into the Sun - Brad Mehldau
  • LIVE-ACTION - Nate Smith
  • Blues Blood - Immanuel Wilkins

Mejor álbum tradicion pop vocal

  • Wintersongs - Laila Biali
  • The Gift Of Love - Jennifer Hudson
  • Who Believes In Angels? - Elton John & Brandi Carlile
  • Harlequin - Lady Gaga
  • A Matter Of Time - Laufey
  • The Secret Of Life: Partners, Volume 2 - Barbra Streisand

Mejor álbum instrumental contemporáneo

  • Brightside - ARKAI
  • Ones & Twos - Gerald Clayton
  • BEATrio - Béla Fleck, Edmar Castañeda, Antonio Sánchez
  • Just Us - Bob James & Dave Koz
  • Shayan - Charu Suri

Mejor álbum de Teatro Musical

  • Buena vista social club
  • Death Becomes Her
  • Gypsy
  • Just in time
  • Maybe Happy Ending

Mejor interpretación country

  • Nose On The Grindstone - Tyler Childers
  • Good News - Shaboozey
  • Bad As I Used To Be [From "F1® The Movie"] - Chris Stapleton
  • I Never Lie - Zach Top
  • Somewhere Over Laredo - Lainey Wilson

Mejor interpetación country a dúo/grupo

  • A Song To Sing - Miranda Lambert And Chris Stapleton
  • Trailblazer - Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson
  • Love Me Like You Used To Do - Margo Price & Tyler Childers
  • Amen - Shaboozey & Jelly Roll
  • Honky Tonk Hall Of Fame - George Strait, Chris Stapleton

Mejor canción country

  • Bitin’ List - Tyler Childers
  • Good News - Shaboozey
  • I Never Lie - Zach Top
  • Somewhere Over Laredo - Lainey Wilson
  • A Song To Sing - Miranda Lambert And Chris Stapleton

Mejor álbum Tradicional Country

  • Dollar A Day - Charley Crockett
  • American Romance - Lukas Nelson
  • Oh What A Beautiful World - Willie Nelson
  • Hard Headed Woman - Margo Price
  • Ain't in it for my health - Zach Top

Mejor álbum country contemporáneo

  • Patterns - Kelsea Ballerini
  • Snipe Hunter - Tyler Childers
  • Evangeline vs. The Machine - Eric Church
  • Beautifully Broken - Jelly Roll
  • Postcards from Texas - Miranda Lambert

Mejor interpretación de raíces americanas

  • LONELY AVENUE - Jon Batiste Featuring Randy Newman
  • Ancient Light - I'm With Her
  • Crimson And Clay - Jason Isbell
  • Richmond On The James - Alison Krauss & Union Station
  • Beautiful Strangers - Mavis Staples

Mejor interpretación americana

  • Boom - Sierra Hull
  • Poison In My Well - Maggie Rose & Grace Potter
  • Godspeed - Mavis Staples
  • That's Gonna Leave A Mark - Molly Tuttle
  • Horses - Jesse Welles

Mejor canción de raíces americanas

  • Ancient Light - I'm With Her
  • BIG MONEY - Jon Batiste
  • Foxes In The Snow - Jason Isbell
  • Middle - Jesse Welles
  • Spitfire - Sierra Hull

Mejor álbum americano

  • BIG MONEY - Jon Batiste
  • Bloom - Larkin Poe
  • Last Leaf On The Tree - Willie Nelson
  • So Long Little Miss Sunshine - Molly Tuttle
  • Middle - Jesse Welles

Mejor álbum de bluegrass

  • Carter & Cleveland - Michael Cleveland & Jason Carter
  • A Tip Toe High Wire - Sierra Hull
  • Arcadia - Alison Krauss & Union Station
  • Outrun - The Steeldrivers
  • Highway Prayers - Billy Strings

Mejor álbum de blues tradicional

  • Ain’t Done With The Blues - Buddy Guy
  • Room On The Porch - Taj Mahal & Keb' Mo'
  • One Hour Mama: The Blues Of Victoria Spivey - Maria Muldaur
  • Look Out Highway - Charlie Musselwhite
  • Young Fashioned Ways - Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush

Mejor álbum de blues contemporáneo

  • Breakthrough- Joe Bonamassa
  • Paper Doll - Samantha Fish
  • A Tribute To LJK - Eric Gales
  • Preacher Kids - Robert Randolph
  • Family - Southern Avenue

Mejor álbum folk

  • What Did The Blackbird Say To The Crow - Rhiannon Giddens & Justin Robinson
  • Crown Of Roses - Patty Griffin
  • Wild And Clear And Blue - I'm With Her
  • Foxes In The Snow - Jason Isbell
  • Under The Powerlines April 24 – September 24 - Jesse Welles

Mejor álbum de música de raíces regionales

  • Live At Vaughan’s - Corey Henry & The Treme Funktet
  • For Fat Man - Preservation Brass & Preservation Hall Jazz Band
  • Church Of New Orleans - Kyle Roussel
  • Second Line Sunday - Trombone Shorty And New Breed Brass Band
  • A Tribute To The King Of Zydeco - (Varios artistas)

Mejor interpretación/canción gospel

  • Do It Again - Kirk Franklin
  • Church - John Legend y Tasha Cobbs Leonard
  • Still Live - Jonathan McReynolds & Jamal Roberts
  • Amen - Pastor Mike Jr
  • Come Jesus Come - CeCe Winans ft Shirley Caesar

Mejor interpretación/canción de música cristiana

  • I Know A Name
  • YOUR WAY'S BETTER
  • Hard Fought Hallelujah
  • Headphones
  • Amazing

Mejor álbum gospel

  • Sunny Days - Yolanda Adams
  • Tasha - Tasha Cobbs Leonard
  • Live Breathe Fight - Tamela Mann
  • Only On The Road Live - Tye Tribbett
  • Heart Of Mine - Darrel Walls, PJ Morton

Mejor álbum de música cristiana cotemporánea

  • CHILD OF GOD II - Forrest Frank
  • Coritos Vol. 1 - Israel & New Breed
  • King Of Hearts - Brandon Lake
  • Reconstruction - Lecrae
  • Let The Church Sing - Tauren Wells

Mejor álbum de raíces gospel

  • I Will Not Be Moved (Live) - The Brooklyn Tabernacle Choir
  • Then Came The Morning - Gaither Vocal Band
  • Praise & Worship: More Than A Hollow Hallelujah - The Isaacs
  • Good Answers - Karen Peck & New River
  • Back To My Roots - Candi Staton

Mejor álbum pop latino

  • Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
  • BOGOTÁ DELUXE - Andrés Cepeda
  • Tropicoqueta - KAROL G
  • Cancionera - Natalia Lafourcade
  • ¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz

Mejor álbum de música urbana

  • DeBÍ TiRAR Más FOTos - Bad Bunny
  • Mixteip - J Balvin
  • Ferxxo Vol X: Sagrado - Feid
  • Naiki - Nicki Nicole
  • Eub Deluxe - Trueno
  • Sinfónico (en vivo) - Yandel

Mejor álbum de latino de rock y de música alternativa

  • Genes Rebeldes - Aterciopelados
  • ASTROPICAL - Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
  • PAPOTA - CA7RIEL & Paco Amoroso
  • ALGORHYTHM - Los Wizzards
  • Novela- Fito Paez

Mejor álbum de música mexicana

  • Mala Mía - Fuerza Regida, Grupo Frontera
  • Y lo que bien - Grupo Frontera
  • Sin rodeos - Paola Jara
  • Palabra de To's (Seca) - Carín León
  • Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía - Por la puerta grande (en vivo) - Bobby Pulido

Mejor álbum tropical

  • Fotografías - Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
  • Raíces - Gloria Estefan
  • Clásicos 1.0 - Grupo Niche
  • Bingo - Alain Pérez
  • Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 - Gilberto Santa Rosa

Mejor interpretación de música global

  • EoO - Bad Bunny
  • Cantando en el Camino - Ciro Hurtado
  • JERUSALEMA - Angélique Kidjo
  • Inmigrante Y Que? - Yeisy Rojas
  • Shrini's Dream (Live) - Shakti
  • Daybreak - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar

Mejor interpretación de música africana

  • Love - Burna Boy
  • With You - Davido ft Omah Lay
  • Hope & Love - Eddy Kenzo & Mehran Matin
  • Gimme Dat - Ayra Starr ft Wizkid
  • Push 2 Start - Tyla

Mejor canción para obra visual

  • As live as you need me to be (de Tron: Ares)
  • Golden (de KPop Demon Hunters)
  • I lied to you (de Sinners)
  • Never too late (de Elton John: Never Too Late)
  • Pale, Pale Moon (de Sinners)
  • Sinners (de Sinners)

Mejor película musical

  • Devo - Devo
  • Live at The Royal Albert Hall - Raye
  • Relentless - Diane Warren
  • Music by John Williams - John Williams
  • Piece by piece - Pharrell Williams