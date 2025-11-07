La lista completa de los nominados a los Premios Grammy 2026 | Getty Images

Ya no hay más secretos. Por fin se han anunciado a los nominados a los Premios Grammy 2026. En este listado, se cumplen los pronósticos con Lady Gaga, Bad Bunny, Justin Bieber y Sabrina Carpenter como los artistas con mayores nominaciones en esta edición.

La gala tendrá lugar el próximo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Grabación del año

DeBÍ TiRAR MÁS FOTos - Bad Bunny

- Bad Bunny Manchild - Sabrina Carpenter

- Sabrina Carpenter Anxiety - Doechii

- Doechii WILDFLOWER - Billie Eilish

- Billie Eilish Abracadabra - Lady Gaga

- Lady Gaga luther - Kendrick Lamar con SZA

- Kendrick Lamar con SZA The Subway - Chappel Roan

- Chappel Roan APT.- ROSÉ, Bruno Mars

Álbum del año

DeBÍ TiRAR Más FOTos - Bad Bunny

- Bad Bunny SWAG - Justin Bieber

- Justin Bieber Man's Best Friend - Sabrina Carpenter

- Sabrina Carpenter Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice

- Clipse, Pusha T & Malice MAYHEM - Lady Gaga

- Lady Gaga GNX - Kendrick Lamar

- Kendrick Lamar MUTT - Leon Thomas

- Leon Thomas CHROMAKOPIA - Tyle, The Creator

Canción del año

Abracadabra - Lady Gaga

- Lady Gaga Anxiety - Doechii

- Doechii APT . - ROSÉ, Bruno Mars

. - ROSÉ, Bruno Mars DeBÍ TiRAR Más FOTos - Bad Bunny

- Bad Bunny Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

- HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI luther - Kendrick Lamar con SZA

- Kendrick Lamar con SZA Mandchild - Sabrina Carpenter

- Sabrina Carpenter WILDFLOWER - Billie Eilish

Mejor artista revelación

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Productor del año, no clásico

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Cantautor del año, no clásico

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Mejor interpretación pop:

DAISIES - Justin Bieber

- Justin Bieber Manchild - Sabrina Carpenter

- Sabrina Carpenter Disease - Lady Gaga

- Lady Gaga The Subway - Chappell Roan

- Chappell Roan Messy - Lola Young

Mejor interpretación Dúo/Grupo Pop

Defying Gravity - Cynthia Erivo & Ariana Grande.

- Cynthia Erivo & Ariana Grande. Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

- HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI Gabriela - KATSEYE

- KATSEYE APT. - ROSÉ, Bruno Mars

- ROSÉ, Bruno Mars 30 For 30 - SZA con Kendrick Lamar

Mejor álbum Pop Vocal

SWAG - Justin Bieber

- Justin Bieber Man's Best Friend - Sabrina Carpenter

- Sabrina Carpenter Something Beautiful - Miley Cyrus

- Miley Cyrus Mayhem - Lady Gaga

- Lady Gaga I've tried everything but therapy (part 2) - Teddy Swims

Mejor grabación Dance/Electrónico

No Cap - Disclosure & Anderson .Paak

- Disclosure & Anderson .Paak Victory Lap - Fred again.., Skepta, & PlaqueBoyMax

- Fred again.., Skepta, & PlaqueBoyMax SPACE INVADER - KAYTRANADA

- KAYTRANADA VOLTAGE - Skrillex

- Skrillex End Of Summer - Tame Impala

Mejor Grabación Dance Pop

Bluest Flame - Selena Gomez & benny blanco

- Selena Gomez & benny blanco Abracadabra - Lady Gaga

- Lady Gaga Midnight Sun - Zara Larsson

- Zara Larsson Kust Keep Watching (From F1® The Movie) - Tate McRae

- Tate McRae Illegal - PinkPantheress

Mejor álbum dance/electrónico

EUSEXUA - FKA twigs

- FKA twigs Ten Days - Fred again

- Fred again Fancy That . PinkPantheress

. PinkPantheress Inhale / Exhale - RÜFÜS DU SOL

- RÜFÜS DU SOL F— U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3- Skrillex

Mejor grabación remix

Abracadabra (Gesaffelstein Remix) - Lady Gaga, Gesaffelstein

- Lady Gaga, Gesaffelstein Don't Forget About Us - Mariah Carey & KAYTRANADA

- Mariah Carey & KAYTRANADA A Dreams A Dream - Ron Trent Remix - Soul II Soul

- Ron Trent Remix - Soul II Soul Galvanize - The Chemical Brothers & Chris Lake

- The Chemical Brothers & Chris Lake Golden - David Guetta REM/X - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

Mejor interpretación rock

U Should Not Be Doing That - Amyl and The Sniffers

- Amyl and The Sniffers The Emptiness Machine - Linkin Park

- Linkin Park NEVER ENOUGH - Turnstile

- Turnstile Mirtazapine - Hayley Williams

- Hayley Williams Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning - YUNGBLUD Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Mejor interpretación metal

Night Terror - Dream Theater

- Dream Theater Lachryma - Ghost

- Ghost Emergence - Sleep Token

- Sleep Token Soft Spine - Spiritbox

- Spiritbox BIRDS - Turnstil

Mejor canción rock

As Alive As You Need Me To Be - Nine Inch Nails

- Nine Inch Nails Caramel - Sleep Token

- Sleep Token Glum - Hayley Williams

- Hayley Williams NEVER ENOUGH - Turnstile

- Turnstile Zombie - YUNGBLUD

Mejor álbum rock

private music - Deftones

- Deftones I quit - Haim

- Haim From Zero - Linkin Park

- Linkin Park NEVER ENOUGH - Turnstile

- Turnstile Idols - Yungblud

Mejor Interpretación de música alternativa

Everything Is Peaceful Love - Bon Iver

- Bon Iver Alone - The Cure

- The Cure SEEIN' STARS - Turnstile

- Turnstile mangetout - Wet Leg

- Wet Leg Parachute - Hayley Williams

Mejor álbum de música alternativa

SABLE, fABLE - Bon Iver

- Bon Iver Songs Of A Lost World - The Cure

- The Cure DON'T TAP THE GLASS - Tyler, The Creator

- Tyler, The Creator moisturizer - Wet Leg

- Wet Leg Ego Death At A Bachelorette Party - Hayley Williams

Mejor interpretación R&B

YUKON - Justin Bieber

- Justin Bieber It Depends - Chris Brown con Bryson Tiller

- Chris Brown con Bryson Tiller Folded - Kehlani

- Kehlani MUTT (Live From NPR's Tiny Desk) - Leon Thomas

- Leon Thomas Heart Of A Woman - Summer Walker

Mejor interpretación R&B tradicional

Here We Are - Durand Bernarr

- Durand Bernarr UPTOWN - Lalah Hathaway

- Lalah Hathaway LOVE YOU TOO - Ledisi

- Ledisi Crybaby - SZA

- SZA VIBES DON'T LIE - Leon Thomas

Mejor canción R&B

Folded - Kehlani

- Kehlani Heart Of A Woman - Summer Walker

- Summer Walker It Depends - Chris Brown con Bryson Tiller

- Chris Brown con Bryson Tiller Overqualified - Durand Bernarr

- Durand Bernarr YES IT IS - Leon Thomas

Mejor álbum R&B progresivo

BLOOM - Durand Bernarr

- Durand Bernarr Adjust Brightness - Bilal

- Bilal LOVE ON DIGITAL - Destin Conrad

- Destin Conrad Access All Areas - FLO

- FLO Come As You Are - Terrace Martin & Kenyon Dixon

Mejor álbum R&B :

Beloved - Givéon

- Givéon Why not more? - Coco Jones

- Coco Jones The Crown - Ledisi

- Ledisi Escape Room - Teyana Taylor

- Teyana Taylor Mutt - Leon Thomas

Mejor interpretación rap

Outside - Cardi B

- Cardi B Chains & Whips - Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams

- Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams Anxiety - Doechii

- Doechii tv off - Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay

- Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay Darling, I - Tyler, The Creator ft Teezo Touchdown

Mejor interpretación de rap melódico

Proud Of Me - Fridayy Featuring Meek Mill

- Fridayy Featuring Meek Mill Wholeheartedly - JID Featuring Ty Dolla $ign & 6Lack

- JID Featuring Ty Dolla $ign & 6Lack luther - Kendrick Lamar With SZA

- Kendrick Lamar With SZA WeMaj - Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody

- Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody SOMEBODY LOVES ME - PARTYNEXTDOOR & Drake

Mejor canción rap

Anxiety - Doechii

The Birds Don't Sing - Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices Of Fire

Sticky - Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne

TGIF - GloRilla

tv off - Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay

Mejor álbum rap

Let God Sort Em Out - Clipse, Push T & Malice

- Clipse, Push T & Malice GLORIOUS - GloRilla

- GloRilla God Does Like Ugly - JID

- JID GNX - Kendrick Lamar

- Kendrick Lamar Chromakopia - Tyler, The Creator

Mejor álbum de poesía hablada:

A Hurricane In Heels: Healed People Don't Act Like That (Partially Recorded Live @City Winery & Other Places) - Queen Sheba

- Queen Sheba Black Shaman - Marc Marcel

- Marc Marcel Pages - Omari Hardwick & Anthony Hamilton

- Omari Hardwick & Anthony Hamilton Saul Williams meets Carlos Niño & Friends at Treepeople - Saul Williams, Carlos Niño & Friends

- Saul Williams, Carlos Niño & Friends Words for days Vol.1 -Mad Skillz

Mejor interpretación jazz

Noble Rise - Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield

- Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield Windows - Live - Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade

- Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade Peace Of Mind / Dreams Come True - Samara Joy

- Samara Joy Four - Michael Mayo

- Michael Mayo All Stars Lead To You - Live - Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth

Mejor álbum jazz vocal

Elemental - Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap

- Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap We Insist 2025! - Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell

- Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell Portrait - Samara Joy

- Samara Joy Fly - Michael Mayo

- Michael Mayo Live at Vic's Las Vegas - Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth

Mejor álbum jazz instrumental

Trilogy 3 (Live) - Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade

- Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade Southern Nights - Sullivan Fortner Featuring Peter Washington & Marcus Gilmore

- Sullivan Fortner Featuring Peter Washington & Marcus Gilmore Belonging - Branford Marsalis Quartet

- Branford Marsalis Quartet Spirit Fall - John Patitucci Featuring Chris Potter & Brian Blade

- John Patitucci Featuring Chris Potter & Brian Blade Fasten Up - Yellowjackets

Mejor álbum de gran conjunto de jazz

Orchestrator Emulator - The 8-Bit Big Band

- The 8-Bit Big Band Without Further Ado, Vol 1 - Christian McBride Big Band

- Christian McBride Big Band Lumen - Danilo Pérez & Bohuslän Big Band

- Danilo Pérez & Bohuslän Big Band Basie Rocks! - Deborah Silver & The Count Basie Orchestra

- Deborah Silver & The Count Basie Orchestra Lights on a Satellite - Sun Ra Arkestra

- Sun Ra Arkestra Some Days Are Better: The Lost Scores - Kenny Wheeler Legacy Featuring The Royal Academy of Music Jazz Orchestra & Frost Jazz Orchestra

Mejor álbum jazz latino

La Fleur de Cayenne - Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band

- Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra - Featuring Pedrito Martinez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison & Melvis Santa

- Featuring Pedrito Martinez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison & Melvis Santa Mundoagua - Celebrating Carla Bley - Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

- Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole - Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro

- Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard - Miguel Zenón Quartet

Mejor álbum jazz alternativo

honey from a winter stone - Ambrose Akinmusire

- Ambrose Akinmusire Keys To The City Volume One - Robert Glasper

- Robert Glasper Ride into the Sun - Brad Mehldau

- Brad Mehldau LIVE-ACTION - Nate Smith

- Nate Smith Blues Blood - Immanuel Wilkins

Mejor álbum tradicion pop vocal

Wintersongs - Laila Biali

- Laila Biali The Gift Of Love - Jennifer Hudson

- Jennifer Hudson Who Believes In Angels? - Elton John & Brandi Carlile

- Elton John & Brandi Carlile Harlequin - Lady Gaga

- Lady Gaga A Matter Of Time - Laufey

- Laufey The Secret Of Life: Partners, Volume 2 - Barbra Streisand

Mejor álbum instrumental contemporáneo

Brightside - ARKAI

- ARKAI Ones & Twos - Gerald Clayton

- Gerald Clayton BEATrio - Béla Fleck, Edmar Castañeda, Antonio Sánchez

- Béla Fleck, Edmar Castañeda, Antonio Sánchez Just Us - Bob James & Dave Koz

- Bob James & Dave Koz Shayan - Charu Suri

Mejor álbum de Teatro Musical

Buena vista social club

Death Becomes Her

Gypsy

Just in time

Maybe Happy Ending

Mejor interpretación country

Nose On The Grindstone - Tyler Childers

- Tyler Childers Good News - Shaboozey

- Shaboozey Bad As I Used To Be [From "F1® The Movie"] - Chris Stapleton

- Chris Stapleton I Never Lie - Zach Top

- Zach Top Somewhere Over Laredo - Lainey Wilson

Mejor interpetación country a dúo/grupo

A Song To Sing - Miranda Lambert And Chris Stapleton

Miranda Lambert And Chris Stapleton Trailblazer - Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson

Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson Love Me Like You Used To Do - Margo Price & Tyler Childers

Margo Price & Tyler Childers Amen - Shaboozey & Jelly Roll

Shaboozey & Jelly Roll Honky Tonk Hall Of Fame - George Strait, Chris Stapleton

Mejor canción country

Bitin’ List - Tyler Childers

- Tyler Childers Good News - Shaboozey

- Shaboozey I Never Lie - Zach Top

- Zach Top Somewhere Over Laredo - Lainey Wilson

- Lainey Wilson A Song To Sing - Miranda Lambert And Chris Stapleton

Mejor álbum Tradicional Country

Dollar A Day - Charley Crockett

- Charley Crockett American Romance - Lukas Nelson

- Lukas Nelson Oh What A Beautiful World - Willie Nelson

- Willie Nelson Hard Headed Woman - Margo Price

- Margo Price Ain't in it for my health - Zach Top

Mejor álbum country contemporáneo

Patterns - Kelsea Ballerini

- Kelsea Ballerini Snipe Hunter - Tyler Childers

- Tyler Childers Evangeline vs. The Machine - Eric Church

- Eric Church Beautifully Broken - Jelly Roll

- Jelly Roll Postcards from Texas - Miranda Lambert

Mejor interpretación de raíces americanas

LONELY AVENUE - Jon Batiste Featuring Randy Newman

- Jon Batiste Featuring Randy Newman Ancient Light - I'm With Her

- I'm With Her Crimson And Clay - Jason Isbell

- Jason Isbell Richmond On The James - Alison Krauss & Union Station

- Alison Krauss & Union Station Beautiful Strangers - Mavis Staples

Mejor interpretación americana

Boom - Sierra Hull

- Sierra Hull Poison In My Well - Maggie Rose & Grace Potter

- Maggie Rose & Grace Potter Godspeed - Mavis Staples

- Mavis Staples That's Gonna Leave A Mark - Molly Tuttle

- Molly Tuttle Horses - Jesse Welles

Mejor canción de raíces americanas

Ancient Light - I'm With Her

- I'm With Her BIG MONEY - Jon Batiste

- Jon Batiste Foxes In The Snow - Jason Isbell

- Jason Isbell Middle - Jesse Welles

- Jesse Welles Spitfire - Sierra Hull

Mejor álbum americano

BIG MONEY - Jon Batiste

- Jon Batiste Bloom - Larkin Poe

- Larkin Poe Last Leaf On The Tree - Willie Nelson

- Willie Nelson So Long Little Miss Sunshine - Molly Tuttle

- Molly Tuttle Middle - Jesse Welles

Mejor álbum de bluegrass

Carter & Cleveland - Michael Cleveland & Jason Carter

- Michael Cleveland & Jason Carter A Tip Toe High Wire - Sierra Hull

- Sierra Hull Arcadia - Alison Krauss & Union Station

- Alison Krauss & Union Station Outrun - The Steeldrivers

- The Steeldrivers Highway Prayers - Billy Strings

Mejor álbum de blues tradicional

Ain’t Done With The Blues - Buddy Guy

- Buddy Guy Room On The Porch - Taj Mahal & Keb' Mo'

- Taj Mahal & Keb' Mo' One Hour Mama: The Blues Of Victoria Spivey - Maria Muldaur

- Maria Muldaur Look Out Highway - Charlie Musselwhite

- Charlie Musselwhite Young Fashioned Ways - Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush

Mejor álbum de blues contemporáneo

Breakthrough- Joe Bonamassa

Joe Bonamassa Paper Doll - Samantha Fish

- Samantha Fish A Tribute To LJK - Eric Gales

- Eric Gales Preacher Kids - Robert Randolph

- Robert Randolph Family - Southern Avenue

Mejor álbum folk

What Did The Blackbird Say To The Crow - Rhiannon Giddens & Justin Robinson

- Rhiannon Giddens & Justin Robinson Crown Of Roses - Patty Griffin

- Patty Griffin Wild And Clear And Blue - I'm With Her

- I'm With Her Foxes In The Snow - Jason Isbell

- Jason Isbell Under The Powerlines April 24 – September 24 - Jesse Welles

Mejor álbum de música de raíces regionales

Live At Vaughan’s - Corey Henry & The Treme Funktet

- Corey Henry & The Treme Funktet For Fat Man - Preservation Brass & Preservation Hall Jazz Band

- Preservation Brass & Preservation Hall Jazz Band Church Of New Orleans - Kyle Roussel

- Kyle Roussel Second Line Sunday - Trombone Shorty And New Breed Brass Band

- Trombone Shorty And New Breed Brass Band A Tribute To The King Of Zydeco - (Varios artistas)

Mejor interpretación/canción gospel

Do It Again - Kirk Franklin

- Kirk Franklin Church - John Legend y Tasha Cobbs Leonard

- John Legend y Tasha Cobbs Leonard Still Live - Jonathan McReynolds & Jamal Roberts

- Jonathan McReynolds & Jamal Roberts Amen - Pastor Mike Jr

- Pastor Mike Jr Come Jesus Come - CeCe Winans ft Shirley Caesar

Mejor interpretación/canción de música cristiana

I Know A Name

YOUR WAY'S BETTER

Hard Fought Hallelujah

Headphones

Amazing

Mejor álbum gospel

Sunny Days - Yolanda Adams

- Yolanda Adams Tasha - Tasha Cobbs Leonard

- Tasha Cobbs Leonard Live Breathe Fight - Tamela Mann

- Tamela Mann Only On The Road Live - Tye Tribbett

- Tye Tribbett Heart Of Mine - Darrel Walls, PJ Morton

Mejor álbum de música cristiana cotemporánea

CHILD OF GOD II - Forrest Frank

- Forrest Frank Coritos Vol. 1 - Israel & New Breed

- Israel & New Breed King Of Hearts - Brandon Lake

- Brandon Lake Reconstruction - Lecrae

- Lecrae Let The Church Sing - Tauren Wells

Mejor álbum de raíces gospel

I Will Not Be Moved (Live) - The Brooklyn Tabernacle Choir

- The Brooklyn Tabernacle Choir Then Came The Morning - Gaither Vocal Band

- Gaither Vocal Band Praise & Worship: More Than A Hollow Hallelujah - The Isaacs

The Isaacs Good Answers - Karen Peck & New River

- Karen Peck & New River Back To My Roots - Candi Staton

Mejor álbum pop latino

Cosa Nuestra - Rauw Alejandro

- Rauw Alejandro BOGOTÁ DELUXE - Andrés Cepeda

- Andrés Cepeda Tropicoqueta - KAROL G

- KAROL G Cancionera - Natalia Lafourcade

- Natalia Lafourcade ¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz

Mejor álbum de música urbana

DeBÍ TiRAR Más FOTos - Bad Bunny

- Bad Bunny Mixteip - J Balvin

- J Balvin Ferxxo Vol X: Sagrado - Feid

- Feid Naiki - Nicki Nicole

- Nicki Nicole Eub Deluxe - Trueno

- Trueno Sinfónico (en vivo) - Yandel

Mejor álbum de latino de rock y de música alternativa

Genes Rebeldes - Aterciopelados

- Aterciopelados ASTROPICAL - Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL

- Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL PAPOTA - CA7RIEL & Paco Amoroso

- CA7RIEL & Paco Amoroso ALGORHYTHM - Los Wizzards

- Los Wizzards Novela- Fito Paez

Mejor álbum de música mexicana

Mala Mía - Fuerza Regida, Grupo Frontera

- Fuerza Regida, Grupo Frontera Y lo que bien - Grupo Frontera

- Grupo Frontera Sin rodeos - Paola Jara

- Paola Jara Palabra de To's (Seca) - Carín León

- Carín León Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía - Por la puerta grande (en vivo) - Bobby Pulido

Mejor álbum tropical

Fotografías - Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta

- Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta Raíces - Gloria Estefan

- Gloria Estefan Clásicos 1.0 - Grupo Niche

- Grupo Niche Bingo - Alain Pérez

- Alain Pérez Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 - Gilberto Santa Rosa

Mejor interpretación de música global

EoO - Bad Bunny

- Bad Bunny Cantando en el Camino - Ciro Hurtado

- Ciro Hurtado JERUSALEMA - Angélique Kidjo

- Angélique Kidjo Inmigrante Y Que? - Yeisy Rojas

- Yeisy Rojas Shrini's Dream (Live) - Shakti

- Shakti Daybreak - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar

Mejor interpretación de música africana

Love - Burna Boy

- Burna Boy With You - Davido ft Omah Lay

- Davido ft Omah Lay Hope & Love - Eddy Kenzo & Mehran Matin

- Eddy Kenzo & Mehran Matin Gimme Dat - Ayra Starr ft Wizkid

- Ayra Starr ft Wizkid Push 2 Start - Tyla

Mejor canción para obra visual

As live as you need me to be (de Tron: Ares )

(de ) Golden (de KPop Demon Hunters )

(de ) I lied to you (de Sinners )

(de ) Never too late (de Elton John: Never Too Late )

(de ) Pale, Pale Moon (de Sinners )

(de ) Sinners (de Sinners)

Mejor película musical