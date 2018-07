Adele, The Weeknd y Kendrick Lamar actuarán en los Grammy 2016

Adele , Kendrick Lamar , The Weeknd y Little Big Town actuarán el próximo lunes 15 de febrero durante la entrega de los premios Grammy 2016 , una gala presentada por el rapero LL Cool J y donde se homenajeará a Lionel Richie . ¿Actuará finalmente Lady Gaga ?

Adele, Kendrick Lamar, The Weeknd y Little Big Town son los primeros artistas anunciados por la Academia de la Grabación para actuar en la 58 edición de los Grammy.

La británica Adele regresará al escenario de los Grammy tras una ausencia de cuatro años e interpretará un tema de su nuevo álbum, llamado 25.

Lionel Richie será objeto de un homenaje durante la ceremonia. Richie recibirá el premio a la Persona del Año el 13 de febrero, dos días antes de la celebración de la gran gala de la música, que discurrirá en el Staples Center, de Los Ángeles (California). El rapero LL Cool J será el maestro de ceremonias por quinto año consecutivo.

Kendrick Lamar y Taylor Swift parten como los grandes favoritos con 11 nominaciones cada uno. Ambos podrían ganar juntos y compartir premio en la categoría de mejor dúo por la canción Bad Blood.

Como alternativa se presenta The Weeknd, el artista canadiense de R&B que arrasó este año en las listas de éxitos con el tema Can't Feel My Face y que será candidato a siete Grammy incluyendo mejor grabación y mejor álbum por Beauty Behind the Madness.

La gran incógnita sigue siendo Lady Gaga. Hace unas semanas participaba en un vídeo de la compañía Intel donde prometía sorprendernos a todos en la próxima edición de los Grammy. ¿Qué estará tramando Gaga?