Agoney habla de su beso con Marc Montojo: “Lo viví con naturalidad, como creo que debemos vivir realmente la sexualidad"

Coincidiendo con la gran final de Tu Cara Me Suena, de la que se proclamó ganador, Agoney ha lanzado Bangover, su nuevo single.

Un tema que está teniendo el mismo éxito que su paso por el programa de Antena 3: "Estoy muy feliz. Porque desde el principio tomé la decisión de hacer música que a mí me apeteciera hacer, y hacer lo que yo sintiera. Y la gente lo está abrazando de una manera enorme y estoy muy agradecido”

Sobre este nuevo single, el artista nos cuenta que hay una doble historia que ha querido reivindicar en cierta manera: “Detrás hay una historia de una persona, que conocí y con la que me sentí muy identificado. Quise escribir sobre el machaque que podríamos haber recibido esta persona y yo, y al final uno se cansa. Y dice, ‘bueno, voy a repetir la historia, pero esta vez soy yo el que domina aquí”.

Del videoclip cuenta que está muy contento con el resultado y que el director, Mario de Krea Films, le dijo que si quería algo muy cañero necesitaban a un actor para que protagonizara con él las escenas más sensuales. “Yo le dije ‘¿qué actor? Me llevo a Marc!’ Quiero que esto sea real. Y hacer este vídeo fue como estar en la vida real”, ha desvelado, haciendo referencia a su pareja, el bailarín Marc Montojo.

Además, Marc también se convirtió en protagonista de la final de Tu Cara Me Suena cuando le entregó el ramo de flores a Agoney por su merecida victoria en el concurso. Lo recibió dándole un bonito beso que causó un gran revuelo en redes sociales.

“Yo lo viví como creo que debemos vivir realmente la sexualidad todos. Que es con naturalidad”, explica, y añade: “Al final es un gesto de amor y de felicidad que se debe celebrar siempre”.

Agoney se ha convertido en un gran referente para la comunidad LGBTI+ gracias a su naturalidad. Por ser él mismo en todo momento: “Esto me ha pasado mucho durante todos estos años. Porque yo siempre he vivido mi vida de forma muy natural, y creo que la gente que me acompaña lo vive de forma igual, afortunadamente. Veo un cambio entre una generación y otra”.

En 2019 Agoney lanzó Black, incluido en su álbum debut, Libertad. Un tema en el que se centraba en su lado más oscuro para hacer una reivindicación contra el odio.

“Es verdad que cuando hice Black estaba muy rabioso, tenía mucha furia interna. Ahora me siento poderoso y eso me hace sentir feliz. Siento que soy el dueño de mi propia carrera, de mi vida y creo que eso se nota”, nos confiesa tres años después.

Agoney valora el paso de Eva Soriano por 'Tu Cara Me Suena'

Agoney destaca de su paso por Tu Cara Me Suena lo mucho que ha aprendido de todos sus compañeros, y destaca de esta experiencia todos los amigos que se lleva.

Le hemos pedido que se ponga en la piel del jurado para valorar el paso por el programa de Eva Soriano, presentadora de Cuerpos especiales.

“No hay actuación de Eva que no me haya gustado. Incluso recuerdo que cuando hizo de Dua Lipa, yo estaba flipando. Porque hacer esa coreo… Creo que cuando vi la primera que hizo de Katy Perry, ahí ya me dejó muerto”.

Y además de valorar el talento de Eva, también ha querido destacar lo mucho que le ha disfrutado pasar tiempo con ella: “Ha sido un lujo compartir tanto tiempo con ella, conocerla, y ha sido un lujo jugar con ella. Y ha sido un lujo comerle la boca”.

A continuación, puedes ver la entrevista completa con Agoney: