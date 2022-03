¿Quién es Marc Montojo, el bailarín de 'Tu Cara Me Suena' que ha protagonizado un besazo con Agoney? // Antena 3

Agoney se ha convertido en el ganador de la novena edición de Tu Cara Me Suena por partida doble. El cantante tinerfeño no solo se ha llevado el trofeo a su casa, sino que también ha protagonizado un auténtico besazo con el bailarín Marc Montojo , su nuevo novio .

La gala final de Tu cara me suena ha estado cargada de emociones para todos los gustos. No solo se ha decidido el ganador, sino que ha sido la ocasión perfecta para que muchos de los concursantes del programa aprovecharan para reivindicar algunos de los temas de actualidad más relevantes del momento.

Así lo han hecho algunos como Lydia Bosch, que ha centrado su actuación en la importancia de la familia y ha querido homenajear a todas las madres del mundo, o Loles León, que ha recalcado en su intervención final la libertad de las mujeres para seguir triunfando incluso pasados los 30 años y la necesidad de valorar a los cómicos de nuestro país mucho más, especialmente a los participantes del programa por el esfuerzo que han puesto en ello.

Ganador de la gala... ¡con besazo incluido!

Pero si uno de los gestos de la gala ha llamado la atención ha sido el de Agoney Hernández tras proclamarse ganador de la novena edición de Tu Cara Me Suena. El cantante, que ha triunfado en la final del programa con su imitación de Dimash Kudaibergen, apodado "el mejor cantante del mundo", también ha triunfado en el plano sentimental en el escenario del programa.

Y es que, al margen de los convencionalismos, el cantante tinerfeño ha decidido romper todos los esquemas besándose en pleno directo con uno de los bailarines del programa, despertando los vítores de sus compañeros de programa.

Agoney, muy reservado con su vida privada, no ha dudado en plantarle un besazo al bailarín Marc Montojo, el encargado de darle el premio y uno de los más conocidos de la edición, con el que se le lleva relacionando varias semanas.

Agoney besa al bailarín Marc Montojo en la final de 'Tu cara me suena'. // Antena 3

Un gesto que muchos se han tomado como una reivindicación LGTBI más de las muchas a las que Agoney nos tiene acostumbrados. El canario nunca ha ocultado su homosexualidad, incluso habló abiertamente sobre ella en la Academia de Operación Triunfo, y durante los años se ha convertido en un icono de orgullo para el colectivo gay.

¿Quién es Marc Montojo, el nuevo novio de Agoney?

Todo el mundo lleva hablando de ellos semanas y es que, tras la grabación del videoclip de Bangover, son muchos los que han comenzado a especular sobre la posibilidad de que este sea la nueva ilusión amorosa del cantante tinerfeño. Parece que este beso podría ser la confirmación de que entre Agoney y Marc Montojo hay algo más que una buena amistad...

El bailarín y coreógrafo catalán, que lleva en el sector de las artes escénicas desde que tenía 18 años, es también el protagonista del último videoclip de Agoney, Bangover, en el que ambos han desatado toda la pasión para subir las temperaturas con unos besos muy calientes.

Además, Marc Montojo también ha participado en musicales como Hoy no me puedo levantar y en shows de cantantes de la talla de Adam Lambert, Zara Larson, Matt Pokora y Kungs. En televisión ha trabajado en La Voz, Dan Avec Les Sars y, actualmente, en Tu cara me suena.