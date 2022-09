Aitana abre las puertas a una posible colaboración con Tini: "Me encantaría" // Europa FM

Aitana se encuentra de gira con el 11 Razones Tour, el conjunto de conciertos de su último álbum. La catalana no solo va a recorrer diferentes ciudades españolas, sino que también dará el salto a Latinoamérica con sus temazos.

Durante una de las pruebas de sonido con público que suele hacer la cantante antes de sus shows, una fan le ha hecho una importante pregunta: ¿Vas a hacer alguna colaboración con Tini?, curioseaba la seguidora.

Aitana no ha dudado en su respuesta: "Pues claro, me encantaría, ella es una artistaza pero de los pies a la cabeza y me encantaría hacer una colaboración", señalaba. "Es que sería genial", continuaba la fan; lo que la intérprete de Formentera le ha respondido que sí.

Tini y Aitana ya colaboraron

Lo que tal vez algunos fans de la cantante no se acuerden es que Aitana y Tini ya tuvieron la oportunidad de colaborar y así lo hicieron.

Después del lanzamiento de Lo Malo de Aitana War y su éxito rotundo, Greeicy y Tini se unieron como nuevas voces en el remix después de que Aitana y Ana Guerra salieran de la academia, en verano de 2018.

Aunque parece que los fans no se conforman y quieren un dúo más personal entre la argentina y la catalana ¿Será posible?