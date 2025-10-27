Rosalía estrena 'Berghain', el preludio de su nuevo disco 'LUX' junto a Björk e Yves Tumor | YouTube Rosalía

Rosalía ha comenzado oficialmente su nueva era musical. Ya tenemos entre manos a Berghain, el primer tema de su disco LUX, su cuarto trabajo discográfico que descubriremos al completo el próximo 7 de noviembre. Para este lanzamiento, la catalana no está sola. A este nuevo tema, Björk y el músico estadounidense Yves Tumor.

Para este tema, Rosalía ha apostado por huir del sonido más comercial y abrazar un estilo que se mueve entre lo clásico y lo experimental. La canción comienza cuando Rosalía abre las cortinas del apartamento donde se encuentra y aparece una orquesta de cámara a sus espaldas. La canción continúa con coros épicos y la voz de Rosalía acercándose al lírico en alemán rompen lo que estamos habituados a ver en la artista. Berghain presenta un viaje donde vemos a la artista relatar el desamor y el deseo a través de una mirada introspectiva.

Aunque se trata de una colaboración junto a Björk e Yves Tumor, también ha tomado parte la Orquesta Sinfónica de Londres. En su composición figuran Björk, Dylan Wiggins, Jake Millers, Noah Golstein y la propia Rosalía. Por su parte, en la producción figuran Noah Golstein, Jake Millers, Dylan Patrice y la propia artista.

Una letra introspectiva que se navega entre tres idiomas

Una de las piezas clave de su letra. A lo largo de sus versos vemos que Berghain se compone de tres idiomas: el alemán, el castellano y el inglés. La canción comienza con una serie de versos en alemán que ya aparecieron con anterioridad en redes sociales. "Seine Angst ist meine Angst/Seine Wut ist meine Wut/Seine Liebe ist meine Liebe/Sein Blut ist mein Blut" que traducido al castellano sería "Su miedo es mi miedo/Su rabia es mi rabia/Su amor es mi amor/Su sangre es mi sangre".

La canción se transforma y pasa al castellano con una letra con la que Rosalía establece un diálogo de una forma muy íntima. "Yo sé muy bien lo que soy/ternura pa’l café/solo soy un terrón de azúcar/Sé que me funde el calor/sé desaparecer/cuando tú vienes es cuando me voy" expresa la canción.

Con el idioma de Shakespeare, la artista de Con altura hace mención a la divinidad. Una evidencia más de que LUX se constituye como un proyecto espiritual. "This is divine intervention/The only way to save us is through divine/intervention/The only way I will be saved is through divine/intervention" reza los versos de Berghain.

Letra al completo de 'Berghain'

(Alemán)

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

(Su miedo es mi miedo

Su rabia es mi rabia

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre)

Die Flamme dringt in mein Gehirn ein

wie ein Blei-Teddybär

ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf

deshalb ist mein Herz so schwer

(La llama penetra mi cerebro

como un peluche de plomo

guardo muchas cosas dentro de mi corazón

por eso mi corazón es tan pesado)

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

(Su miedo es mi miedo

Su rabia es mi rabia

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre)

(Español)

Yo sé muy bien lo que soy

ternura pa’l café

solo soy un terrón de azúcar

Sé que me funde el calor

sé desaparecer

cuando tú vienes es cuando me voy

(Alemán)

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

(Su miedo es mi miedo

Su rabia es mi rabia

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre)

(Inglés)

This is divine intervention

The only way to save us is through divine

intervention

The only way I will be saved is through divine

intervention

(Esto es intervención divina

La única manera de salvarnos es con intervención divina

La única manera en que yo me salvaré es con

intervención divina)

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Love me

Till you

Till you love me

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

Love me

Love me

Love me

Love me

(Te follaré hasta que me quieras

Te follaré hasta que me quieras

Te follaré hasta que me quieras

hasta que me quieras

hasta que me quieras

hasta que me quieras

hasta que me quieras

hasta que me quieras

quiéreme

hasta que

hasta que me quieras

te follaré hasta que me quieras

te follaré hasta que me quieras

quiéreme

quiéreme

quiéreme

quiéreme)

CANADA, el aliado perfecto para los videoclips de Rosalía

Para la puesta en marcha de esta joya audiovisual, Rosalía ha vuelto a contar con CANADA, productora de confianza que ha trabajado en los videoclips como el de Malamente, Pienso en tu mirá, Vampiros con Rauw Alejandro,TKNcon Travis Scott o El Pañuelocon Romeo Santos. Concretamente, figura de nuevo el director Nicolás Méndez quien pilotó el videoclip de Pienso en tu mirá y TKN.

Björk e Yves Tumor, sus colaboradores estrella

Rosalía se ha rodeado de caras familiares para el lanzamiento de Berghain. Este tema se trata de su colaboración junto a Björk e Yves Tumor. En el caso de Björk, ambas colaboraron en Oral, un tema con toques electrónicos con el que todos sus beneficios fueron destinados a la organización sin ánimo de lucro AEGIS para luchar contra la piscicultura en jaulas abiertas en Islandia.

Por su parte, Yves Tumor (el nombre artístico de Sean Bowie) es conocido por ser un artista con la música electrónica experimental como mantra. Cuenta con cuatro álbumnes de estudio: When Man Fails You, Safe In The Hands od Love, Heaven To A Tortured Mind y Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume. Su tema más conocido, Limerence, cuenta con más de 67 millones de streams.