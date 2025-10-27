Rosalía estrena 'Berghain', el preludio de su nuevo disco 'LUX' junto a Björk e Yves Tumor
Rosalía comienza una nueva era musical con Berghain, el nuevo tema de la cantante que se constituye como la primera entrega de su disco LUX, que llegará el 7 de noviembre. Björk e Yves Tumor aparecen como colaboradores en este tema.
Rosalía publica la letra de 'Berghain', la canción con Björk e Yves Tumor que sirve como primer adelanto de su disco 'LUX'
¿Qué es un Listening event? Las claves de la escucha exclusiva de 'LUX' de Rosalía
Rosalía anuncia 'Berghain', primer single de 'LUX', con Björk e Yves Tumor
Rosalía ha comenzado oficialmente su nueva era musical. Ya tenemos entre manos a Berghain, el primer tema de su disco LUX, su cuarto trabajo discográfico que descubriremos al completo el próximo 7 de noviembre. Para este lanzamiento, la catalana no está sola. A este nuevo tema, Björk y el músico estadounidense Yves Tumor.
Para este tema, Rosalía ha apostado por huir del sonido más comercial y abrazar un estilo que se mueve entre lo clásico y lo experimental. La canción comienza cuando Rosalía abre las cortinas del apartamento donde se encuentra y aparece una orquesta de cámara a sus espaldas. La canción continúa con coros épicos y la voz de Rosalía acercándose al lírico en alemán rompen lo que estamos habituados a ver en la artista. Berghain presenta un viaje donde vemos a la artista relatar el desamor y el deseo a través de una mirada introspectiva.
Aunque se trata de una colaboración junto a Björk e Yves Tumor, también ha tomado parte la Orquesta Sinfónica de Londres. En su composición figuran Björk, Dylan Wiggins, Jake Millers, Noah Golstein y la propia Rosalía. Por su parte, en la producción figuran Noah Golstein, Jake Millers, Dylan Patrice y la propia artista.
Una letra introspectiva que se navega entre tres idiomas
Una de las piezas clave de su letra. A lo largo de sus versos vemos que Berghain se compone de tres idiomas: el alemán, el castellano y el inglés. La canción comienza con una serie de versos en alemán que ya aparecieron con anterioridad en redes sociales. "Seine Angst ist meine Angst/Seine Wut ist meine Wut/Seine Liebe ist meine Liebe/Sein Blut ist mein Blut" que traducido al castellano sería "Su miedo es mi miedo/Su rabia es mi rabia/Su amor es mi amor/Su sangre es mi sangre".
La canción se transforma y pasa al castellano con una letra con la que Rosalía establece un diálogo de una forma muy íntima. "Yo sé muy bien lo que soy/ternura pa’l café/solo soy un terrón de azúcar/Sé que me funde el calor/sé desaparecer/cuando tú vienes es cuando me voy" expresa la canción.
Con el idioma de Shakespeare, la artista de Con altura hace mención a la divinidad. Una evidencia más de que LUX se constituye como un proyecto espiritual. "This is divine intervention/The only way to save us is through divine/intervention/The only way I will be saved is through divine/intervention" reza los versos de Berghain.
Letra al completo de 'Berghain'
(Alemán)
Seine Angst ist meine Angst
Seine Wut ist meine Wut
Seine Liebe ist meine Liebe
Sein Blut ist mein Blut
(Su miedo es mi miedo
Su rabia es mi rabia
Su amor es mi amor
Su sangre es mi sangre)
Die Flamme dringt in mein Gehirn ein
wie ein Blei-Teddybär
ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf
deshalb ist mein Herz so schwer
(La llama penetra mi cerebro
como un peluche de plomo
guardo muchas cosas dentro de mi corazón
por eso mi corazón es tan pesado)
Seine Angst ist meine Angst
Seine Wut ist meine Wut
Seine Liebe ist meine Liebe
Sein Blut ist mein Blut
(Su miedo es mi miedo
Su rabia es mi rabia
Su amor es mi amor
Su sangre es mi sangre)
(Español)
Yo sé muy bien lo que soy
ternura pa’l café
solo soy un terrón de azúcar
Sé que me funde el calor
sé desaparecer
cuando tú vienes es cuando me voy
(Alemán)
Seine Angst ist meine Angst
Seine Wut ist meine Wut
Seine Liebe ist meine Liebe
Sein Blut ist mein Blut
(Su miedo es mi miedo
Su rabia es mi rabia
Su amor es mi amor
Su sangre es mi sangre)
(Inglés)
This is divine intervention
The only way to save us is through divine
intervention
The only way I will be saved is through divine
intervention
(Esto es intervención divina
La única manera de salvarnos es con intervención divina
La única manera en que yo me salvaré es con
intervención divina)
I’ll fuck you till you love me
I’ll fuck you till you love me
I’ll fuck you till you love me
Till you love me
Till you love me
Till you love me
Till you love me
Till you love me
Love me
Till you
Till you love me
I’ll fuck you till you love me
I’ll fuck you till you love me
Love me
Love me
Love me
Love me
(Te follaré hasta que me quieras
Te follaré hasta que me quieras
Te follaré hasta que me quieras
hasta que me quieras
hasta que me quieras
hasta que me quieras
hasta que me quieras
hasta que me quieras
quiéreme
hasta que
hasta que me quieras
te follaré hasta que me quieras
te follaré hasta que me quieras
quiéreme
quiéreme
quiéreme
quiéreme)
CANADA, el aliado perfecto para los videoclips de Rosalía
Para la puesta en marcha de esta joya audiovisual, Rosalía ha vuelto a contar con CANADA, productora de confianza que ha trabajado en los videoclips como el de Malamente, Pienso en tu mirá, Vampiros con Rauw Alejandro,TKNcon Travis Scott o El Pañuelocon Romeo Santos. Concretamente, figura de nuevo el director Nicolás Méndez quien pilotó el videoclip de Pienso en tu mirá y TKN.
Björk e Yves Tumor, sus colaboradores estrella
Rosalía se ha rodeado de caras familiares para el lanzamiento de Berghain. Este tema se trata de su colaboración junto a Björk e Yves Tumor. En el caso de Björk, ambas colaboraron en Oral, un tema con toques electrónicos con el que todos sus beneficios fueron destinados a la organización sin ánimo de lucro AEGIS para luchar contra la piscicultura en jaulas abiertas en Islandia.
Por su parte, Yves Tumor (el nombre artístico de Sean Bowie) es conocido por ser un artista con la música electrónica experimental como mantra. Cuenta con cuatro álbumnes de estudio: When Man Fails You, Safe In The Hands od Love, Heaven To A Tortured Mind y Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume. Su tema más conocido, Limerence, cuenta con más de 67 millones de streams.