Aitana y Rosalía se confiesan entre risas en el 'LUX TOUR': "Yo infiel no quiero que me sean"
Aitana ha sido la gran sorpresa del LUX TOUR en Madrid. Durante su tercer concierto en la capital, Rosalía ha invitado a la 'superestrella' a su particular confesionario, donde ambas se han sincerado sobre un hombre en concreto: Sebastián Yatra.
La polémica entre Rosalía y Sebastián Yatra
¿Qué dijo Sebastián Yatra sobre ser infiel? La historia de la confesión de Aitana a Rosalía
El espectáculo del LUX TOUR de Rosalía cuenta con un momento único: el confesionario. En esta parte, la artista sube a un fan o a un famoso para que cuente algún desengaño amoroso, el cual funciona como presentación de La Perla. Este viernes 3 de abril, en su tercer concierto en el Movistar Arena de Madrid, esa persona ha sido Aitana.
La cantante de Superestrella ha sorprendido a todos los presentes para contar su historia de desamor con Sebastián Yatra. Pero, antes, Aitana ha querido ironizar sobre los rumores que circulan sobre su vida sentimental: "He estado con mucha gente, mucha. Es que he estado con deportistas, con actores, con cantantes, con todo el mundo, muy famosos y con mucho dinero, porque yo no gano nada. Entonces, los necesito", ha bromeado.
Después, Aitana ha hecho referencia a unas declaraciones que dio Sebastián Yarta en febrero de 2024, cuando dijo en el pódcast de Vicky Martín Berrocal que su máximo de relación era "un año" porque, si dura más, le dan "ganas de ser infiel, aunque esté enamorado". Sobre ello ha hablado ahora Aitana.
Aitana: "Yo infiel no quiero que me sean"
"Te voy a ser sincera, fue muy bueno; malo no fue. Pero llegó un punto que dijimos: '¿Qué está pasando?'. Todo iba muy bien, pero cuando vamos a hacer un año se acabó. Me dijo: 'Es que ¿sabes lo que pasa? Que a partir del año yo puedo llegar a ser infiel'. Y yo digo: 'Bueno, ¡por lo menos es sincero!'. Y yo dije: 'Pues ya está, lo dejamos'. Yo infiel no quiero que me sean", le ha contado a Rosalía, que ha dicho: "Él sabía que él mismo tiene caducidad". Además, Aitana ha explicado que sintió "vergüenza" cuando salió la entrevista de Yatra.
Rosalía: "¿Será uno que hizo una maniobra de marketing diciendo algo de mí?"
Ante esta situación, Rosalía ha compartido una reflexión con su compañera: "Si en el primer año ya dice que hay problemas y tú sentías que hay problemas, ahí no es, hermana". Además, la cantante de La Perla ha adivinado de quién estaba hablando: "¿Será uno que hizo una maniobra de marketing diciendo algo de mí? ¡Lo sabía! Tengo que confesar otra cosa aquí. Me pidió disculpas... y no se lo perdoné, perdón", ha dicho Rosalía, a lo que Aitana ha respondido: "Tú fuiste mucho más inteligente que yo, entonces".
La confesión de Aitana con Rosalía
Aitana: Tengo varias cosas que contarte.
Rosalía: Puedes estar aquí tranquila.
A: He estado con mucha gente, mucha. Es que he estado con deportistas, con actores, con cantantes, con todo el mundo, muy famosos y con mucho dinero, porque yo no gano nada. Entonces los necesito.
R: Tú haz lo que tú quieras.
A: Hay uno en especial que tengo que contarte. Te voy a ser sincera, fue muy bueno; malo no fue. Pero llegó un punto que dijimos: '¿Qué está pasando?'. Todo iba muy bien, enamoramiento fuerte normal. Pero es verdad que ya, cuando vamos a hacer un año...
R: Ahí es la prueba de fuego, ¿no?
A: Se acabó Un año. No más de un año. Me dijo: 'Es que ¿sabes lo que pasa? Que a partir del año yo puedo llegar a ser infiel'. Y yo digo: 'Bueno, ¡por lo menos es sincero!'.
R: Pero, tía, a ver, pero ¿cómo que a partir del año puedo ser...?
A: Lo dijo así, y yo dije: 'Pues ya está, lo dejamos'. Yo infiel no quiero que me sean.
R: Él sabía que él mismo tiene caducidad.
A: El problema es que, claro, a veces sin querer vuelves a caer en una cosa que tú dices... 'Esto ya no tiene nada', pero lo intentas. Cuando a los meses me dio por volverlo a intentar, salieron estas declaraciones...
R: ¿Porque era cantante, no? Es que los cantantes siempre hacen declaraciones... Lo que ellos llaman declaraciones.
A: Luego somos nosotras, ¿qué te parece?
R: Y que no había nada que declarar, a lo mejor.
A: Ya está, si es que es mejor quedarse callados, aquí mejor hablamos nosotras.
R: En verdad, sí.
A: Ahí se quedó un poco todo, un poco triste. Cuando salió eso, yo dije: 'Qué vergüenza'.
R: ¿Será uno que, puede ser, a ver si adivino, que hizo una maniobra de marketing diciendo algo de mí?
A: Sí.
R: ¡Lo sabía! Tengo que confesar otra cosa aquí. Me pidió disculpas... y no se lo perdoné, perdón.
A: Tú fuiste mucho más inteligente que yo, entonces.
R: He atado cabos.
A: Es fácil de atarlos, pero como esto se queda aquí, no pasa nada.
R: Si en el primer año ya dice que hay problemas y tú sentías que hay problemas, ahí no es, hermana.
A: Tienes toda la razón.
R: Pero ahora tú te ves muy feliz y muy guapa y muy radiante.
A: Ahora estoy muy bien.
R: ¡Y esto es lo que importa! Madrid, ¡mucho amor para Aitana!