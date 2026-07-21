Aitana, Lola Indigo, Viva Suecia (y más) ponen banda sonora a la celebración de la selección en Cibeles

Decenas de miles de personas acudieron a la plaza de Cibeles para celebrar la victoria del Mundial junto a la Roja , en una tarde que contó con grandes actuaciones.

A pesar de que no había una sola nube que tapase el abrasador sol madrileño, decenas de miles de personas se reunieron en el centro de la capital ayer lunes 20 de julio para recibir a la selección española, en una tarde noche en la que el fútbol y la música volvieron a ir de la mano.

Sobre las siete de la tarde, Maykel Guijarro se subió al escenario al ritmo de Dai Dai para animar a la plaza de Cibeles mientras la rúa de la selección recorría el centro de la ciudad. Minutos más tarde, se unieron Dani Gordo y Saúl Ramos para presentar a Pawly y Alex Martini, los primeros djs que durante una hora y media fueron los encargados de poner a bailar a los 120 mil asistentes.

Viva Suecia fueron los primeros en cantar sobre el escenario de Cibeles. La banda, que durante unos instantes se convirtió en "Viva España", eligió Mala Prensa y El Bien para animar a los aficionados. Como invitado sorpresa, Saiko le tomó el relevo al grupo murciano y trajo el ritmo urbano al centro de Madrid con BADGYAL y SUPERNOVA. Y tras las dos actuaciones en directo, DJ Barce puso música a la última hora de espera a la llegada de la selección.

Mientras el sol terminaba de esconderse y los acordes de una versión tecno de Un Beso y Una Flor hacían corear a toda la plaza, el autobús llegó a Cibeles. Aunque Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026, y su T Amaré sonaron sobre el escenario, dando unos minutos de margen para que los veintiséis futbolistas terminasen de acicalarse.

La gran llegada de los campeones

Por fin, a las diez y diez, y después de que Ibai Llanos se sumase a Dani Gordo y Saúl Ramos como presentador , los campeones llegaron al escenario de Cibeles. De uno en uno fueron apareciendo al ritmo de canciones elegidas por cada uno de ellos. Raphael, Shakira, Quevedo o Violadores del Verso, fueron algunos de los artistas seleccionados por los jugadores para hacer su gran aparición. Finalmente, al son del Quijote de Julio Iglesias, el entrenador Luis de la Fuente fue recibido en volandas por el equipo.

Con la selección al completo sobre el escenario, los presentadores dieron paso a Ana Mena y Lola Índig —que se acercó a Unai Simón después de que este admitiese que le gustaba su música hace unos días —para cantar su último tema Pa Ti Toa. Tras el dúo de las andaluzas, se proyectó un video de Shakira felicitando a los jugadores en el que a pesar de que la hayan denominado “el talismán de España”, ha sido nuestro país el que le ha traído muchas alegrías a ella.

Anunciando la siguiente actuación, la batería apareció de nuevo y Cucurella aprovechó la oportunidad para tocarla unos segundos. Pero antes de que Arde Bogotá soltara a sus perros sobre el escenario, el capitán de la selección, Rodri, inició unos cánticos en honor a Ferrán, el responsable del gol que nos dio la victoria en el minuto 106.

Después de ser el DJ del bus, Borja Iglesias volvió a ponerse frente a los platillos durante unos minutos antes de que Aitana saliese a cantar una de las canciones que más ha sonado en este mundial, y que sin duda, ha sido el amuleto de la selección. La plaza entera se vino abajo cantando junto a la catalana Superestrella y al finalizar, la artista, que pidió hacerse una foto junto a la copa del Mundial, tuvo el honor de alzarla frente a los miles de asistentes.

Tras corear múltiples veces el icónico “Campeones del Mundo” junto a los aficionados, la Roja dio por terminada la celebración minutos antes de las doce. Y mientras la voz de Freddie Mercury sonaba en los altavoces con su We Are The Champions, los futbolistas se tomaron las últimas fotos sobre el escenario y los miles de asistentes fueron desalojando poco a poco Cibeles tras vivir la histórica noche en la que España celebró su segunda (Súper)estrella.