Aitana canta por primera vez su emotiva balada 'The Killers', de su álbum 'Alpha'

Aitana ha cantado por primera vez su canción The Killers, una de las tres baladas escondidas en Alpha, su tercer álbum de estudio que aún no se ha publicado.

La cantante contó en el podcast Pic Pod que este tema era el primero que ella había compuesto 100% sola un día tras llegar a su casa, y que derramó muchas lágrimas escribiendo el tema, y ahora entendemos por qué.

En la canción, la intérprete cuenta la historia de cómo se enamora de una persona mientras está con otra, y todos los ojos están puestos en el cantanteSebastián Yatra.

"No sé por qué será, que este sentimiento no me da culpabilidad / aquella carta que recibiste mía guárdala si yo me voy con él y no me quedo contigo", canta Aitana en esta balada,

Se sabe que ambos artistas acudieron juntos a un concierto del grupo The Killers en verano de 2022, —coincidiendo con las fechas de las grabaciones deLa Voz Kids, programa en el que comparten pantalla como coaches— y tras su ruptura conMiguel Bernardeauen diciembre de ese mismo año, se le relacionó sentimentalmente con el colombiano.

La artista ha sorprendido a sus seguidores interpretando esta emotiva balada en OMG! La Liga —el primer festival en el que ha participado en su carrera— y el tema no ha tardado en hacerse viral en redes sociales después de que sus fans lo publicasen pidiendo que lo lance pronto.

LETRA THE KILLERS

Cuando me fui recorde lo que sentí

por aquel beso que me diste cuando nadie nos ve,

aquella van, aquel hotel,

las noches en Madrid cantando The Killers,

la carta que escribiste cuando nadie nos ve.

A veces intento ocultar lo inevitable

pero no puedo más,

no sé por qué será

que este sentimiento no me da culpabilidad,

aquella carta que recibiste mía guárdala si

yo me voy con él y no me quedo contigo.

Cuantas veces me despedí,

por miedo a apostar me vuelvo a mentir,

cuando voy a entender que tú eres para mi,

y yo soy para ti,

cuantas vidas van a pasar,

mil recuerdos nos perseguirán,

si no huimos por fin,

algo bueno estará pro venir.

A veces intento olvidarte

sin lograrlo te vuelvo a recordar,

no sé por qué será

que este sentimiento no me da culpabilidad,

aquella carta que recibiste mía guárdala

si yo me voy con él y no me quedo contigo,

si yo me voy con él y no me quedo contigo.