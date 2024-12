Aitana y Quevedo se pasean por Gran Vía en su esperado videoclip

Hacía más de un año que se conocía su intención de colaborar, pero el tema tardó en llegar debido al parón momentáneo de Quevedo. El meteórico ascenso del artista canario estaba causando estragos en su vida personal y tuvo que volver a la raíz para motivarse y seguir haciendo música y publicar su último disco, Buenas Noches.

La carrera de Aitana guarda similitudes. Aunque no ha frenado el ritmo desde que salió de la fábrica de artistas que es Operación Triunfo, el estrés y la presión mediática ha terminado pasándole factura. Pero el valor de ambos, que son voces de una generación, reside en su empeño de seguir trabajando para hacer disfrutar a la gente.

Así lo ha conseguido con Gran Vía, una colaboración que une a dos de los artistas jóvenes más importantes de la música actual. La canción, que mezcla el pop con tintes electrónicos de la catalana con la esencia urbana de Quevedo, es viral en redes solo una semana después de su estreno. El videoclip, rodado en la misma calle que da nombre a la canción esta misma semana, fue su punto de encuentro. Los artistas no se conocían, pero parecen haber congeniado a las mil maravillas. Su admiración es mutua.

Letra de 'Gran Vía de Aitana y Quevedo'

_(Ey Aitana)

(Buenas Noches, Buenas Noches Yeh)

(Buenas Noches, Buenas Noches Yeh)

Q:

Vive en Madrid pero no suele salir

Que lo de anoche fue una excepción

Nos vimos en un pre y todo comenzó ahí

Bebiendo hablábamos de nada y a la vez de to’

Y na’ más llegar al party nos besamos pero me pidió que to’ fuera a escondidas

Que no debían enterarse sus amigas

Y yo no sé por qué pero si preguntan bebé

Diré que no fuiste tú, la que me besaba con inquietud

Mami me tienes bellaco, pero por qué tanto misterio

Con la nota no sé cómo tomarme to’ esto en serio

Lo que yo sé que sí fuiste tú, la que me perreaba con ese cu’

La confusión me tiene dándole vueltas mala mía

Y si te esperan en casa por qué duermes en la mía

A:

Yo sólo quiero verte otra vez pa’ que en secreto me des

En nuestro hotel en la Gran Vía recógeme a las tres si quieres

A mí tu corazón no me lo des ey, porque esto no es amor es solo sex yeh

Tremenda fantasía tú y yo sin parar

Si no te amo no lo tomes personal

Mi cama sigue fría ven a calentarme

Tranquilo, tú confía nadie va a enterarse

Guardé con otro nombre tu tel’

Nadie puede saber

Nadie puede saber

Lo que esta noche hagamos los dos, nadie lo puede ver

Q:

Diré que no fuiste tú, la que me besaba con inquietud

Mami me tienes bellaco, pero por qué tanto misterio

Con la nota no sé cómo tomarme to’ esto en serio

A:

Yo sé que sí fuiste tú, el que te volvía loco con mi cu’

En el coche vamos dándole vueltas a Gran Vía

Tú no duermes en tu casa, tú duermes en la mía

Q:

Esa gata es una “gyal”, “bichiyal” como Bad Bo’

Pide lo que quieras yo me encargo

Uñas hechas mami y el pelito largo

Estoy esperando que me digas de hacer algo

Pa’ caerle a donde estés yeh

Que yo me conformo con darte una vez al mes

Esa noche no se va de yeh mi mente

Entonces por qué no repetirla otra vez

Yo no sé cual es tu fantasía pero sí cuál es la mía

Y no hay sitio, fecha ni hora pero estás tú bebé

Sé que no me conocías y que lo menos que querías era enamorarme, pero es que ya es tarde bebé

A:

Sorry bebé, pero no creo en amores no

Dime si quieres pasarla bien

Pero no le pongas corazón, pongámosle la piel

Diré que no fuiste tú, el que me besaba con inquietud

Te tengo bellaco, pero por qué tanto misterio

Bebé baja la nota no lo tomes tan en serio

Q:

Diré que sí fuiste tú, la que me perreaba con ese cu’

La confusión me tiene dándole vueltas mala mía

Y si te esperan en casa por qué duermes en la mía

A:

(Tú no duermes en tu casa, tú duermes en la mía)