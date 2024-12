Aitana y Quevedo no se conocían antes de 'Gran Vía': lo que se sabe sobre el videoclip de su colaboración

Te interesa Pelea de fans por la nueva fecha del concierto de Lola Índigo en el Bernabéu, antes que los de Aitana

Aitana y Quevedo se han unido para el segundo álbum de estudio del canario, que vio la luz el pasado 22 de noviembre con la colaboración entre los dos artistas: Gran Vía. Con ella, dos de los cantantes más destacados del panorama musical español unen fuerzas para romper las listas de éxito. Y lo están consiguiendo: a día 5 de diciembre, su canción es la más escuchada en España en Spotify.

Este puesto de honor bien merece que Gran Vía cuente con un videoclip propio, ya que la colaboración vio la luz solo con un visualizer publicado en YouTube (es decir, un vídeo sencillo donde ninguno de los dos artistas aparece). Sin embargo, todo parece indicar que Aitana y Quevedo ya han rodado el videoclip oficial de la canción, aunque se desconoce cuándo verá la luz.

Aitana y Quevedo se conocen en persona... ¿en Gran Vía?

En una entrevista con HIGHXTAR. realizada el 4 de diciembre por la noche, Aitana confirma que ha conocido a Quevedo en persona "hace unos días". La catalana explica que su colaboración "surgió hace ya dos años" y que su parte la grabó "hace muchísimo tiempo". Hasta ahora, en parte debido al descanso que se tomó el canario de la música, no ha salido a la luz.

"Surgió porque me escribió, me dijo: 'Me gustaría hacer algo contigo', y yo pensé: 'A mí también me encantaría, por supuesto'. Y así surgió", explica Aitana justo antes de desvelar que en ese momento ni siquiera se conocían en persona.

¿Y cuándo se conocieron exactamente Aitana y Quevedo? Aunque es arriesgado dar una fecha exacta, es más que probable que ambos cantantes pasaran tiempo juntos en Madrid durante el día 2 de diciembre por la noche. Así lo demuestran unas imágenes captadas por un seguidor de ambos artistas, quien se hizo un selfi con los dos por separados en Gran Vía.

No parece casualidad que ambos fueran vistos en el mismo espacio-tiempo, y menos que ocurriera justo en la calle que da nombre a su colaboración musical. Por tanto, se prevé que Aitana y Quevedo lancen el videoclip de Gran Vía próximamente, con dicha calle como gran protagonista.