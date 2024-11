Quevedo habla sobre su ansiedad y confirma su colaboración con Aitana: "Pensé en dejarlo todo"

Quevedo ya está aquí, aunque habrá que esperar un poco más para escuchar su nuevo disco completo. El cantante estrenó el 31 de octubre su primer sencillo tras un breve descanso de la industria musical, Duro, donde precisamente reflexiona sobre la fama a través del videoclip.

Sin embargo, el 7 de noviembre, Quevedo anunció el retraso del lanzamiento de su nuevo álbum en solidaridad con los afectados por la DANA. "En la noche del 7 de noviembre era cuando estaba programado que mi segundo disco Buenas noches viese la luz. [...] Ante las circunstancias que está viviendo Valencia y otras zonas de España por la catástrofe de la DANA, ni creo, ni siento que sea el momento de sacar música", dijo, alegando que "es momento de ayudar, apoyar y tener la mente con los afectados".

Ahora, Quevedo ha concedido una entrevista a El País donde reconoce sentir "ansiedad" por quitarse "este peso de encima", refiriéndose al lanzamiento del nuevo disco. Dice que "volver" le genera malestar: "Estar de vuelta. Saber qué opina la gente, saber si les gusta…".

"Cuando las cosas te superan, lo más fácil es tirar todo por la borda"

A principios de 2024, el artista se despidió temporalmente de la música alegando que no es "una máquina", en lo que podía ser una referencia a su inmenso salto a la fama desde el lanzamiento de su colaboración con Bizarrap. "Estaba haciendo música de manera apresurada, casi sin tiempo porque iba de un sitio a otro. No estaba probando cosas nuevas en el estudio, que es lo que realmente me gusta. No estaba disfrutando", reconoce ahora a El País.

Durante su retirada, Quevedo ha contado con ayuda profesional para superar sus conflictos personales. "Hubo mucho tiempo que no estuve yendo, pero no hace tanto he vuelto a retomarlo. Es algo que también necesitaba. Todo el mundo necesita ayuda profesional para gestionar las cosas. La vida no es perfecta, siempre hay cosas que pasan, cosas que te desestabilizan por momentos", asegura.

Además, el artista admite que pensó "en dejarlo todo", aunque piensa que "a todo el mundo le pasa". "Son momentos en los que no piensas con claridad porque en el fondo yo sé que esto es lo que quiero hacer durante un montón de tiempo. Pero cuando las cosas te superan, o no tienes las herramientas para gestionarlo bien, lo más fácil es tirar todo por la borda: parar y quitarse. En mi caso no fue un pensamiento recurrente", cuenta.

Sobre su colaboración con Aitana

Durante la entrevista, Quevedo ha confirmado definitivamente su colaboración con Aitana, sobre la que sus fans llevan hablando durante meses desde que el canario filtró una parte de la canción en 2023.

"Conecté mucho con su disco anterior", dice el canario sobre el último trabajo de la catalana: Alpha. Además, El País informa de que Buenas noches también contará con otras colaboraciones junto a La Pantera, Yung Beef y Pitbull.