Aitana confiesa que está triste: "Es una montaña que, a veces, cuesta escalar"

Aitana se ha convertido, desde que la vimos por primera vez en la academia de Operación Triunfo en 2017, en uno de los referentes más importantes para el público joven. No solo sus fans se vuelcan con las letras de sus canciones, sino que su carrera y su crecimiento son una aspiración (y una inspiración) para ellos.

Así, cada paso que da se toma como una declaración de intenciones. Y su discurso este lunes por la noche en la entrega de premios Harper's Bazaar, donde ha sido reconocida en la categoría música por su labor dentro y fuera del escenario, cobra una dimensión importantísima: la del posicionamiento en el contexto actual, con un escenario en el que cada día surgen más casos de abusos y violencias machistas.

"Es imposible tener la vida perfecta"

Lo primero que ha hecho al subirse al estrado ha sido hacer un balance de su vida personal y confesar que no está pasando por un buen momento a nivel emocional.

"Es imposible una vida perfecta y, sin embargo, quienes muchas veces somos referentes de los más jóvenes, somos responsables, especialmente las mujeres, de ser un buen modelo para ellas. Y nuestra mejor voluntad puede volverse de nuestra contra. O lo que es mejor, en contra de ellas", decía, haciendo referencia a lo vulnerables que podemos ser cuando la salud mental se tambalea.

"Yo estoy muy feliz por este premio a mi música, por todo lo que me rodea. Y estoy muy agradecida por la vida que tengo, y sobre todo por las personas que me rodean. Eso no impide que muchas veces esté triste. En estos últimos meses lo he estado y lo estoy. He tenido un bajón emocional que, desde fuera, puede parecer incomprensible porque lo tengo todo, y es cierto. Pero las personas no somos lo que tenemos, sino quiénes somos, qué nos sucede y cómo reaccionamos ante ello", confesaba, emocionada.

La cantante reconocía que la presión de los medios y la carga emocional de su día a día no ayudan a que las cosas fluyan correctamente y se conviertan en desafíos, como si fueran "una pequeña montaña que, a veces, cuesta escalar". Pero Aitana tiene claro que alzar la voz y contar su realidad es la clave para mejorar y salir adelante, "porque la salud mental es tan importante como la física".

Contra la violencia machista: "Todas las heridas deben curarse"

Comprometida con la realidad de la calle y las violencias que no dejan de surgir hacia las mujeres, la cantante aprovechaba para cerrar su discurso con unas contundentes palabras contra el machismo y la misoginia, que son "una plaga".

"Al final, como no voy a estar triste o cómo no vamos a estar tristes, no hay más que ver todo lo que ha salido estos días en los medios. Casos evidentes en los que la vergüenza que sentimos las mujeres nos impide expresar el dolor que sentimos o que hemos sentido. Heridas, que se hicieron de nuevo por otros, pero también por algunas circunstancias que nos superan, y permiten que se perpetúen comportamientos que son tóxicos, nocivos y asquerosos. Yo solo quería decir aquí que todas las heridas deben curarse, las que se ven y las que no se ven. Y está bien contar lo que te pasa y por qué, ya sea hoy, ayer o hace tres años. Y sobre todo no tener miedo a decir quién te ha hecho daño o qué te ha hecho daño. No ocultemos nuestro dolor cuando sea invisible como nos han enseñado qué hay que hacer, porque todas las heridas que no son tratadas, lo único que conseguimos es que empeoren, se infecten y al final salimos peor paradas. Creo que compartirlo es lo más responsable y efectivo para acabar con esta plaga".