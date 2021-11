Aitana es una de las artistas más importantes del panorama musical español. No hay artista que no desee colaborar con ella y su agenda de conciertos es de lo más apretada. Sin embargo, algunos problemas de salud han hecho que la cantante de 22 años haya tenido que aplazar algunas de sus actuaciones.

Aitana ha anunciado a través de redes sociales que su concierto programado para el 23 de noviembre en Mallorca ha sido aplazado debido a la amigdalitis que está sufriendo en estos momentos. "Hola preciosxs. Ya sabéis que yo sufro mucho de amigdalitis, y bueno, he apurado hasta el último momento a ver si mejoraba y hoy ya me he ido directamente al médico de nuevo", ha empezado explicando en su mensaje.

A continuación, Aitana ha explicado que tras la valoración de los médicos y hablando con su equipo ha decidido que la mejor opción para poder llegar al 100% a los conciertos que tiene programados para este fin de semana, era aplazar el que tenía el pasado martes 23 de noviembre. Eso sí, no ha dudado en confirmar que ya está trabajando para encontrar una nueva fecha y que sus fans mallorquines no se queden sin disfrutar de su directo.

"Insisto en deciros en que me voy a recuperar súper rápido y que este finde lo vamos a dar todos", ha concluido para tranquilizar a los fans que esperan verla en concierto en los próximos días.

Ya tuvo que aplazar conciertos en septiembre

El 25 de septiembre Aitana publicó un conmovedor vídeo poco antes de actuar en Sanlúcar de Barrameda para explicar a sus fans, entre lágrimas, por qué tenía que aplazar ese concierto y otras fechas que vinieron después.

La artista sufrió una laringitis aguda, y aunque hizo todo lo que pudo por calentar la voz con sus entrenadores vocales y se puso en manos de profesionales para recuperarse lo antes posible, tuvo que parar durante unos días para poder curar su garganta y sus cuerdas vocales.

A pesar de que la artista se derrumbó en ese momento, sus fans respondieron con numerosas muestras de cariño, asegurando que lo que realmente les importa es que ella esté bien. Un apoyo que han vuelto a mostrar con este nuevo aplazamiento.