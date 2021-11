La divertida reacción de Jedet cuando le preguntan si ha probado el McAitana

La noche del pasado domingo 14 noviembre ha tenido lugar la celebración de los premios MTV EMAs en Budapest. Entre los invitados se encontraban algunos rostros españoles conocidos como ha sido el caso de Jedet.

La actriz ha respondido muy amablemente a los reportero en la alfombra roja y ha protagonizado una divertida entrevista con el enviado de Fórmula TV. Primero ha explicado que le habían entrevistado de MTV Israel, aunque no tiene claro si sabían quién era ella. "Yo creo que me conocía", ha respondido entre risas, añadiendo: "Me han preguntado que con qué estaba obsesionada y yo le he dicho que con el cantante de Maneskin, que me pone cachondísima. Lo tenía aquí [señalando al lado] y me ha empezado a subir el calor".

Pero sin duda el momento más divertido ha sido cuando el reportero le ha preguntado si se imagina algún día estar nominada en unos premios así, ya que ella también es cantante.

"Yo no, la verdad es que no", ha respondido, a lo que el reportero le ha preguntado "¿No eres competencia de Aitana?". "No, Aitana me gusta mucho, además, las dos somos celíacas", ha puntualizado Jedet.

"¿Has probado el McAitana?", le ha preguntado el reportero, parece que olvidando la polémica cuando lanzó "su menú favorito" que en realidad no puede comer porque contiene gluten, y que también está prohibido para Jedet. "Que soy celiaca, maricón", le ha contestado divertida.