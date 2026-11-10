Alaska recibe el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy 2026

La semana de los Latin Grammy ha empezado con la ceremonia de entrega del Premio a la Excelencia Musical y el Premio del Consejo Directivo. Este lunes se celebró la gala en la que se reconoció la trayectoria de Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs, Daniela Mercury y Chichí Peralta.

La cantante de Fangoria recibió este homenaje cuando está a punto de celebrar medio siglo en la música. En 2027 se cumplen 50 años de su primera vez sobre un escenario. Con 14 años inició su trayectoria con el grupo Kaka de Luxe, una de las bandas pioneras del punk en España.

"Es un reconocimiento muy especial porque no es solamente a un disco, a una canción, a un momento determinado sino a toda una trayectoria", señaló en la alfombra roja previa a la ceremonia. "Yo soy una persona que fluctúa entre el mainstream y el underground. Sé que soy una artista un poco difícil de clasificar. Está la música electrónica, está el pop, está el rock... No sabes muy bien dónde meterme. Entonces, un reconocimiento así de la industria para mí es muy importante".

La intérprete de éxitos como ¿A quién le importa? y Dramas y comedias se paró con los medios al inicio de la gala y confesó que, aunque puede entender que lleguen estos premios, uno nunca se los espera. También habló de su familia y de la libertad que le brindaron en casa cuando dijo que quería dedicar a la música.

"Mi mamá me compró mi primera guitarra eléctrica. Le dije que se la iba a pagar y hoy, con 97 años, aún no se la he pagado", ha dicho para luego añadir que "cosas como las de hoy son el pago".

La cantante también habló de las amistades en la industria. "Los amigos que he tenido siempre me han cuidado mucho y por suerte nunca he tenido que pararle la manita a nadie", ha apuntado señalando que no es una cuestión de carácter o imponer respeto. Es una cuestión de suerte.

Pese a su larga trayectoria, para Alaska es su primera vez en los Latin Grammy. "Porque estamos un poco al margen. Es una gran sorpresa haber sido invitada y sobre todo el reconocimiento", dijo antes de entrar en la ceremonia cuando reconoció también que le gustaría grabar con Los Tigres del Norte o Los Ángeles Azules.