Fangoria le canta a 'El síndrome de París' en el segundo adelanto de su nuevo disco

'La verdad o la imaginación'

Fangoria lleva un pasó más allá el conocido como Síndrome de París y traslada la decepción a nuevas esferas en el segundo single de La verdad o la imaginación, su próximo disco previsto para el 24 de abril.

El choque no solo se produce entre la idea que tenemos de París y lo que nos encontramos al visitar la ciudad que se rinde a la vulgaridad, como dice la letra de la canción.

Alaska y Nacho Canut cantan sobre promesas incumplidas, la decepción y el abandono y desencanto existencial en esta canción en la que, como suelen hacer habitualmente, nos invitan a desdramatizar y convertir una decepción sentimental en una canción para bailar como ya hicieron con Me Voy, primer adelanto del disco.

El Síndrome de París llega de la mano de un videoclip dirigido por Javier Biosca, responsable de la identidad visual de esta nueva etapa de Fangoria, incluido el videoclip de esta otra canción, la portada del disco y los carteles promocionales de sus conciertos.

En él, Alaska y Nacho le dan la espalda a París para adentrarnos en el lujo del Hotel Emperador de Madrid, donde la cantante celebró sus bodas de granito con Mario Vaquerizo.

La letra de 'El síndrome de París' de Fangoria

Puedo intuir que esperaba algo más

aquella promesa de modernidad

Lo que veo es lo que hay

la decepción y el abandono

Un desencanto existencial

el pandemonio en una ciudad

que se rinde a la vulgaridad

Por mucho idealizar

no puedo camuflar

lo que siento en mi calle y por ti

es el síndrome de París

Adieu mon chèri

me marcho de aquí

Desdramatizaré y aprenderé

a desaparecer

Adieu mon chèri

Huyo de ti

Desmitificaré la insensatez

Así que adiós

bastante te aguanté

Es la condena de haberlo hecho mal

Por qué descuidar lo que tienes ya?

Lo que queda es lo que hay :

desilusión y deterioro

Toca explorar una etapa más

otra visión de oportunidad

Revivir aquel salto mortal

Un cuadro de ansiedad

para disimular

lo que siento en mi calle y por ti

es el síndrome de París

Adieu mon chèri

me marcho de aquí

Desdramatizaré y aprenderé

a desaparecer

Adieu mon chèri

Huyo de ti

Desmitificaré la insensatez

Así que adiós

bastante te aguanté

La estrategia es esconder

lo que ya no quiero ver.

Encerrada en mí

destinada a resistir

Adieu mon petit

C'est la vie

Desdramatizaré y aprenderé

a desaparecer

En París y en Madrid

C'est fini

Desmitificaré la insensatez

Así que adiós

bastante te aguanté