Fangoria le canta a 'El síndrome de París' en el segundo adelanto de su nuevo disco
Fangoria sigue invitándonos a bailar y esta vez lo hace cantando a las decepciones en El síndrome de París. El dúo formado por Alaska y Nacho Canut estrena el segundo adelanto de su nuevo disco, cuyo lanzamiento está previsto para el mes de abril, que sigue la línea de Me Voy y que llega de la mano de un videoclip grabado en un hotel de lujo del centro de Madrid.
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Fangoria lleva un pasó más allá el conocido como Síndrome de París y traslada la decepción a nuevas esferas en el segundo single de La verdad o la imaginación, su próximo disco previsto para el 24 de abril.
El choque no solo se produce entre la idea que tenemos de París y lo que nos encontramos al visitar la ciudad que se rinde a la vulgaridad, como dice la letra de la canción.
Alaska y Nacho Canut cantan sobre promesas incumplidas, la decepción y el abandono y desencanto existencial en esta canción en la que, como suelen hacer habitualmente, nos invitan a desdramatizar y convertir una decepción sentimental en una canción para bailar como ya hicieron con Me Voy, primer adelanto del disco.
El Síndrome de París llega de la mano de un videoclip dirigido por Javier Biosca, responsable de la identidad visual de esta nueva etapa de Fangoria, incluido el videoclip de esta otra canción, la portada del disco y los carteles promocionales de sus conciertos.
En él, Alaska y Nacho le dan la espalda a París para adentrarnos en el lujo del Hotel Emperador de Madrid, donde la cantante celebró sus bodas de granito con Mario Vaquerizo.
La letra de 'El síndrome de París' de Fangoria
Puedo intuir que esperaba algo más
aquella promesa de modernidad
Lo que veo es lo que hay
la decepción y el abandono
Un desencanto existencial
el pandemonio en una ciudad
que se rinde a la vulgaridad
Por mucho idealizar
no puedo camuflar
lo que siento en mi calle y por ti
es el síndrome de París
Adieu mon chèri
me marcho de aquí
Desdramatizaré y aprenderé
a desaparecer
Adieu mon chèri
Huyo de ti
Desmitificaré la insensatez
Así que adiós
bastante te aguanté
Es la condena de haberlo hecho mal
Por qué descuidar lo que tienes ya?
Lo que queda es lo que hay :
desilusión y deterioro
Toca explorar una etapa más
otra visión de oportunidad
Revivir aquel salto mortal
Un cuadro de ansiedad
para disimular
lo que siento en mi calle y por ti
es el síndrome de París
Adieu mon chèri
me marcho de aquí
Desdramatizaré y aprenderé
a desaparecer
Adieu mon chèri
Huyo de ti
Desmitificaré la insensatez
Así que adiós
bastante te aguanté
La estrategia es esconder
lo que ya no quiero ver.
Encerrada en mí
destinada a resistir
Adieu mon petit
C'est la vie
Desdramatizaré y aprenderé
a desaparecer
En París y en Madrid
C'est fini
Desmitificaré la insensatez
Así que adiós
bastante te aguanté