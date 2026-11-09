Rosalía aspira a su tercer Latin Grammy a Álbum del Año por 'LUX': los artistas que han ganado en esta categoría y los españoles de la lista
Arranca la semana de los Latin Grammy 2026 con los ojos puestos en Rosalía. La catalana es una de las más nominadas de la noche y favorita para ganar en la categoría a Álbum del Año por LUX. Sería la tercera vez que conquista este premio que solo han ganado tres españoles.
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Los Latin Grammy se enfrentan a su 27ª edición con Rosalía como una de las favoritas de la noche. Este jueves 12 de noviembre se celebra en Miami la ceremonia en la que la catalana podría hacerse, entre otros premios, con el premio a Álbum del Año.
LUX parte como uno de los favoritos para hacerse con este galardón que en la primera edición de los premios de la Academia Latina de la Grabación se llevó Luis Miguel con Amarte es un placer y en 2025 fue para DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny.
Rosalía podría hacerse con el reconocimiento por tercera vez. Lo ganó en 2019 con El Mal Querer y lo volvió a conquistar en 2022 con MOTOMAMI convirtiéndose en la primera mujer de la historia en ganar dos veces en esta categoría.
Antes de su premio en 2022, la colombiana Shakira había hecho historia con Fijación Oral Vol. 1 que la convirtió en 2006 en la primera mujer en conquistar este premio. Después llegaron la propia Rosalía, Karol G y Natalia Lafourcade. Ellas son las únicas cuatro mujeres que tienen el Grammy a Álbum del Año.
Los nominados a Álbum del Año en los Latin Grammy 2026
Rosalía, que acude a la gala con siete nominaciones y confirmada en la lista de actuaciones, compite en esta categoría con Karol G, que podría repetir premio con el disco Tropicoqueta, y otros artistas como Anitta, Jorge Drexler o Mon Laferte, que no han ganado nunca en esta categoría.
En la lista de nominados también están CA7RIEL & Paco Amoroso, Silvana Estrada, Milo J o Rawayana. Estos son los diez nominados de la noche.
- Equilibrivm — Anitta
- Free Spirits — CA7RIEL & Paco Amoroso
- Taracá — Jorge Drexler
- Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada
- Tropicoqueta — Karol G
- Femme Fatale — Mon Laferte
- Muda — Carín León
- La Vida Era Más Corta — Milo J
- ¿Dónde Es El After? — Rawayana
- LUX (Complete Works) — Rosalía
Los ganadores del Grammy a Álbum del año
Si gana Rosalía, la cantante podría igualar a Alejandro Sanz que tiene tres Latin Grammy a Álbum del Año por El alma al aire, MTV Unplegged y No es lo mismo.
El madrileño es uno de los artistas con más premios en esta categoría aunque no tiene el récord. Ese es para Juan Luis Guerra, con cuatro galardones desde 2000. El último en 2024 por Radio güira.
El otro artista que ha ganado tres veces el premio a Álbum del Año es Juanes, que lo consiguió con Un día normal, La vida es... un ratico y MTV Unplugged. Si gana Rosalía sería la tercera en entrar en la lista de artistas con tres de estos premios.
También hay que destacar que Rosalía es la única española que ha conseguido triunfar en esta categoría. De hecho solo hay tres nombres y el tercero es Paco de Lucía, que ganó en 2014 por Canción andaluza.
Repasa aquí la lista de todos los premiados a lo largo de la historia y prepárate para descubrir al ganador número 27. ¿Quién se llevará el premio este jueves?
- 2000 - Luis Miguel — Amarte es un placer
- 2001 - Alejandro Sanz — El alma al aire
- 2002 - Alejandro Sanz — MTV Unplugged
- 2003 - Juanes — Un día normal
- 2004 - Alejandro Sanz — No es lo mismo
- 2005 - Iván Lins — Cantando historias
- 2006 - Shakira — Fijación Oral Vol. 1
- 2007 - Juan Luis Guerra — La llave de mi corazón
- 2008 - Juanes — La vida es... un ratico
- 2009 - Calle 13 — Los de atrás vienen conmigo
- 2010 - Juan Luis Guerra — A son de Guerra
- 2011 - Calle 13 — Entre los que quieran
- 2012 - Juanes — MTV Unplugged
- 2013 - Draco Rosa — Vida
- 2014 - Paco de Lucía — Canción andaluza
- 2015 - Juan Luis Guerra — Todo tiene su hora
- 2016 - Juan Gabriel — Los dúos 2
- 2017 - Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta — Salsa Big Band
- 2018 - Luis Miguel — ¡México por siempre!
- 2019 - Rosalía — El mal querer
- 2020 - Natalia Lafourcade — Un canto por México, vol. 1
- 2021 - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta — SALSWING!
- 2022 - Rosalía — Motomami
- 2023 - Karol G — Mañana será bonito
- 2024 - Juan Luis Guerra - Radio güira
- 2025 - Bad Bunny — DeBÍ TiRAR MáS FOToS