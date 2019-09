Alfred García regresa a 'Londres' para revivir un viaje muy especial en su nuevo vídeo

Aunque hace unos días Alfred García aseguraba que haría un parón "para coger unas largas vacaciones" y darse un respiro tras un año muy intenso, el cantante continúa regalando a los fans nuevo contenido. El cantante mantiene que tras el fin de gira de Barcelona el próximo 9 de noviembre no va a "dar ningún tipo de entrevista, ni ir a ningún evento". "No sé cuánto tiempo me voy a retirar", explicaba.

Estas declaraciones llegaron durante la presentación de '2016 Círculo Rojo', la reedición de su primer álbum de estudio. Este nuevo disco contiene, además de las canciones del primer trabajo, cuatro temas inéditos y un cortometraje. "Son las grabaciones de los tres videoclips que tienen una historia propia y los otros dos cuentan la historia de cómo hubiera sido mi vida sin Operación Triunfo. Es una sorpresa para el público y estoy con muchas ganas de que lo vean, fue increíble hacerlo", explicó.

Este último single es uno de los más íntimos del artista. En el vídeo aparece junto a su antigua compañera de universidad Belén, quién inspiró esta canción. Ahora, dos años después de la composición y lanzamiento de la canción, Alfred y Belén vuelven a encontrarse como amigos para revivir ese viaje que hicieron juntos en la capital inglesa.

En ‘Londres’ aparecen referencias visuales tanto numéricas como lingüísticas de otras canciones del disco, al igual que guiños a los referentes musicales de Alfred, a su simbología y obra con una recreación de la mítica última actuación de Los Beatles en la azotea con su banda del 1016 Tour o el rayo de Bowie incrustado en alguna pared o puerta… Todo esto acompañado de una estética vintage ambientada en la ciudad inglesa.

“Ha sido una canción imprescindible que me ha acompañado como si fuera uno de esos souvenirs que llevas en las llaves de casa, y siempre me va a acompañar” explica el artista.

‘Londres’ forma parte del proyecto audiovisual ‘El Círculo Rojo’, que podrá verse íntegro en el último concierto de la gira actual del artista, el 9 de noviembre en el Sant Jordi Club de Barcelona.