Alfred García: "Mi nueva música no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora"

Ya han pasado 6 meses desde que Alfred García lanzó 1016, su álbum debut que recoge, probablemente, el año con más cambios en su vida desde que se dio a conocer en OT.

Durante este tiempo ha ido trabajando en su álbum debut, que él mismo ha compuesto y producido. para demostrar que lo suyo en la música viene de mucho atrás: "Tomarme un año después de OT para lanzarlo es una manera de reivindicar que aunque salgas de un talent como Operación Triunfo hay gente que tenemos muchas cosas que decir más allá de lo que sale en televisión".

Además, añade que si bien un programa de este tipo es muy buena plataforma, mantenerse es un trabajo individual: "OT se va deshinchando, los fans van cambiando y la gente que se queda es porque le gusta tu música"

Pero Alfred no solo ha cuidado la parte sonora, lo acompaña un gran trabajo audiovisual en el que ha creado un viaje hacia Marte, ese paralelismo hacia lo desconocido que ha supuesto darse a conocer de forma tan mediática.

Podíamos verlo en el videoclip de 'De la Tierra hasta Marte', en el que el artista abandonaba su habitación para lanzarse a esta aventura en el espacio, y que ha continuado en 'Wonder'.

Hemos hablado con el artista de este nuevo vídeo en el que nos explica los detalles de algunas escenas muy metafóricas, como cuando aparece crucificado mientras un grupo de paparazzi le hace fotos: "No hablo solo de la prensa y de los fotógrafos, durante tres meses y medio mi vida ha estado grabada. Mis puntos fuertes, mis flaquezas. Yo he expuesto mi vida, una parte de mi para poder dedicarme a la música. Es un sacrificio por la música y la fama, entre comillas, para llegar a más gente y dedicarme a ella. Un sacrificio que si ya tienes bastante con la cruz para que algunos aprovechen para hacerte fotos".

Y la parte más gratificante de todo este trabajo es ver la acogida que está teniendo en directo. Tras la gira de OT en grandes estadios, la primera parte de su gira la quiso realizar en salas más pequeñas, donde ha colgado el cartel de 'sold out' plaza tras plaza, y con la que ha querido tener un contacto más directo con su seguidores: "Me parce una manera más romántica de explicar estas canciones. No son canciones al uso, son canciones donde me abro conmigo mismo. No veo la necesidad de hacer un concierto para 3.000, 4.000 personas y quemarlo en nada y después que no venga gente a los conciertos"

Ahora es cuando Alfred se embarca en una gira por festivales para los que ha trabajo en un nuevo formato que veremos a partir del 28 de junio: "Estamos ampliando la escenografía y estoy muy contento porque ha quedado genial".

Se trata de una nueva etapa en la que el artista compartirá cartel con muchos de los artistas que él había ido a ver anteriormente como público. Y que aprovecha para contarnos una divertida anécdota con David Bisbal: "Cuando aún no había entrado en OT, fui a un Meet&Greet con David Bisbal y con todo mi morro le di un pen y le dije 'aquí están todas mis canciones, haz que suenen en algún sitio por favor' y dos semanas después me llamaron de una radio diciendo que David Bisbal había dejado mi pen-drive allí para que sonaran mis canciones y me pidieron que fuese a tocar un tema en directo".

Pero estos no son los únicos planes de Alfred, el artista continúa componiendo nueva música y nos asegura "que no tiene nada que ver con lo que ha hecho hasta ahora"; y tiene muchas sorpresas que, confiesa, nos irá desvelando poco a poco.