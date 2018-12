Alfred García muestra su universo particular en 'De la Tierra Hasta Marte' y lanza la portada de su disco '1016'

Alfred García ha lanzado tanto la portada de su álbum debut '1016', en honor al dorsal que llevaba en el cásting de OT, como el videoclip de su nuevo single 'De la Tierra Hasta Marte'.

En cuanto a la portada, vemos a Alfred desnudo sobre un fondo rojo y un círculo dibujado en el ojo izquierdo. Algo que muchos han señalado como un homenaje a dos de sus ídolos, Michael Jackson, que también aparece en una fotografía con un círculo (en azul) alrededor de su ojo izquierdo; o A David Bowie, por su icónica foto también con el torso desnudo y la cara pintada con su característico rayo rojo.

Esta portada también recuerda a la de 'Let Love In' de Nick Cave and The Bad Seeds, con quien subió a cantar al escenario en la pasada edición del Primavera Sound.

Referentes a los que también hace un guiño en el videoclip 'De la Tierra Hasta Marte', en la que muestra su particular universo terrestre en un "micro-mundo" recreado en su habitación rodeado de música, para enfundarse su traje de astronauta y salir al espacio exterior. Suponemos que iniciando su viaje a Marte (o al 'marciano' universo de la fama).

Un "micro-mundo" que innevitablemente nos recuerda a Amaia Romero, ya que el pasado mes de septiembre el propio Alfred compartía una imagen en Instagram de los dos abrazados en la playa revelando el título de esta canción sin decir que se trataba de una de las canciones de su próximo álbum: "Para empezar, diré que es el final... ¡Hemos pasado unos días de vacaciones plenos de felicidad absoluta! Pero ahora: vuelta al trabajo, a las canciones y al disco. ¡Vuelta a la Tierra! ¡De la Tierra hasta Marte!"